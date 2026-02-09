¡ÚJAFµÜºê¡Û¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ in Æ»¤Î±Ø¤¯¤·¤Þ¡×¤Ë¤ÆJAF¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹
JAF¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¼«Æ°¼ÖÏ¢ÌÁ¡ËµÜºê»ÙÉô¡Ê»ÙÉôÄ¹ É´Ìî Àµ¹ä¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤¯¤·¤Þ¡ÊµÜºê¸©¶ú´Ö»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ in Æ»¤Î±Ø¤¯¤·¤Þ¡×¤ËJAF¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´·¼È¯³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥é¥¤¥Àー¤ä¸½Ìò¥é¥¤¥Àー¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¯¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¶ú´Ö¤ÎÌ¾Êª¡Ö¶ú¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¶úÎÁÍý¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
JAF¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¸òÄÌ°ÂÁ´¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¸òÄÌ°ÂÁ´¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤ÈÌÈµö¾Ú¤½¤Ã¤¯¤ê¤Î¥«ー¥É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚJAF¥Öー¥¹½ÐÅ¸³µÍ×¡Û
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾
¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ in Æ»¤Î±Ø¤¯¤·¤Þ¡×
¢£½ÐÅ¸ÆâÍÆ
¡Ö»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤ÎÈ¯¹Ô
¸òÄÌ¥ëー¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¡Ê¡»¡ßÌäÂê¡Ë¤ËÅú¤¨¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë´é¼Ì¿¿Æþ¤ê¤Î¡Ö»Ò¤É¤â°ÂÁ´ÌÈµö¾Ú¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»²²ÃÈñ
ÌµÎÁ
¢£½ÐÅ¸Æü»þ
2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§00～15¡§15
¢¨¡Ö¥Ð¥¤¥¯¥Õ¥§¥¹¥¿ in Æ»¤Î±Ø¤¯¤·¤Þ¡×¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë2·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢JAF¥Öー¥¹¤Î½ÐÅ¸¤Ï2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¾ì½ê
Æ»¤Î±Ø¤¯¤·¤Þ¡ÊµÜºê¸©¶ú´Ö»ÔÂç»úÀ¾Êý5503ÈÖÃÏ1¡Ë
JAF¥Öー¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://jaf.or.jp/common/area/2026/kyushu/miyazaki/local-news/20260204?utm_campaign=45prtimes&utm_source=2025-4518&utm_medium=referral