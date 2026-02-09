¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡Û¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー·Ð±Ä¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡Ø¹¶¤á¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡Ù¤È¤ÏºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤Î¡Ö¸«¤»Êý¡×¤È¡Ö¥Ê¥é¥Æ¥£¥Ö¡×¤¬´ë¶È¤ÎÉ¾²Á¤òÊÑ¤¨¤ë¡ÃÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²¬ËÜ ¾Í¼£¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î¡¢Á´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ëÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Î¿ÇÃÇ¼êË¡¤ä¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ëWebÀïÎ¬¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ESG¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
Â¿¤¯¤Î´ë¶ÈÍÍ¤¬¡Ö¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー·Ð±Ä¡×¤òÉ¸ÜÖ¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÉÔ°Â¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊó¤ÎÃÇÊÒ²½¡Ê¥Ñ¥Ã¥Á¥ïー¥¯¾õÂÖ¡Ë¡×¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Éô½ð¤´¤È¤ÎÈ¯¿®¤¬¾·¤¯¡ÖÊ¸Ì®¤Î·çÇ¡¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éô½ð¤´¤È¤Ë¾ðÊó¤¬·Ñ¤®ÀÜ¤®¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢À¸À®AI¤âµ®¼Ò¤ÎÊ¸Ì®¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢Åê»ñ²È¤äµá¿¦¼Ô¤«¤é¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÜÍèÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤´ë¶È²ÁÃÍ¤òÉÔÅö¤Ë²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ESG¤È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌç²È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¡×¤Î¼êË¡¤ä¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÆ±´ü¤µ¤»¤ë¶ñÂÎÅª¤ÊWebÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁ´3²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://mirai-works.co.jp/business-pro/seminar/sustainable_20260220?utm_medium_prtimes
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
- ·Ð±Ä´ë²è¡¢¥µ¥¹¥Æ¥ÊÃ´Åö¤ÎÊý¹æÎá¤Ï½Ð¤¿¤¬¡¢¿ÍÅª»ñËÜ¤äESG¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊWebÈ¯¿®¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
- ¹Êó¡¢Web¡¢IRÃ´Åö¤ÎÊý³ÆÉô½ð¤Î¸ÄÊÌÈ¯¿®¤Ç¥µ¥¤¥È¤¬¡Ö·Ñ¤®ÀÜ¤®¡×¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ì´ÓÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
- ºÎÍÑ¡¢IR¤ÇÉ¾²ÁÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¥Ñー¥Ñ¥¹¤äESG¤¬µá¿¦¼Ô¡¦Åê»ñ²È¤Ë¶Á¤«¤º¡¢Ì¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/16557/table/466_1_58b5a95091616246dbd3829a734cc938.jpg?v=202602090851 ]
¢£¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ
- ¡ÚÂè1²ó¡Û¡ÖµÁÌ³¡×¤ò¡Ö²ÁÃÍ¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡¢ESG¾ðÊó¤ÎÉÊ¼Á¤ÈWeb³«¼¨ÀïÎ¬～GRI´ð½à¡¦¿ÍÅª»ñËÜ¡ÄËÄÂç¤Ê¥Çー¥¿¤ò¤É¤¦À°Íý¤·¡¢Ã¯¤ËÆÏ¤±¤ë¤«～
- ¡ÚÂè2²ó¡Û¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î¡Ö¶¦´¶¡×¤òÀ¸¤à¡¢¥¹¥Èー¥êー¤È¾ðÊóÀß·×～¡ÖÀâÌÀ¡×¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¡×¤Ø¡£¿Í¤Ë¤âAI¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Îºî¤êÊý～
- ¡ÚÂè3²ó¡ÛºâÌ³¡¦ÈóºâÌ³¤ò¡ÖÆ±´ü¡×¤µ¤»¤ë¡¢ºÇ¶¯¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈÀïÎ¬～·Ð±Ä¤ÈWeb¤òÄ¾·ë¤µ¤»¤ë¡ÖÅý¹ç»×¹Í¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Î¼ÂÁ©¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×～
ÅÐÃÅ¼Ô
¡ÚÂè£±²ó¡ÛÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹
CSBO (Chief Sustainability Business Officer)
Ãç´Ö Êâ
¸µÀÇÍý»Î¡£PwC Sustainability Center of Excellence¤Ç¶ÐÌ³¸å¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥á¥Ç¥£¥¢GREEN NOTE¤ò±¿±Ä¤¹¤ëGreenroom³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£ÆüËÜ½é¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥ÉGLIN Impact Capital¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é»Ù±ç¡£Accenture¤ÎStrategyÉôÌç¤Ë¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀïÎ¬ºöÄê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡£¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÇÂ¿¤¯¤Î¹Ö±é¼ÂÀÓ¤âÍ¤¹¤ë¡£
¡ÚÂè2¡¦3²ó¡ÛÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー
²¬ËÜ ¾»Ìé
TBWA¥°¥ëー¥×¤Ë¤ÆÆü»º¼«Æ°¼Ö¤Î¥«¥¿¥í¥°À©ºîÅù¤Ë¥¢ー¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Ø¿Ê½Ð¤·¡¢Web¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¿ôÀé¥Úー¥¸µ¬ÌÏ¤Î¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òÃ´Åö¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²ÝÂê¤ò¡Ö¸À¸ì²½¡×¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¬ÀÏ¤Î¼êË¡¤â³«È¯¤·¤¿¡£¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ÊÀïÎ¬ºöÄê¡ËµÚ¤Ó¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂè2¡¦3²ó¡ÛÅÐÃÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹
¥µ¥¹¥Æ¥Ê¿ä¿Ê¥Áー¥à
Ë¾·î Ë¡µ×
¹ÊóPR»Ù±ç²ñ¼Ò¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤Ë¤ÆÂç´ë¶È¸þ¤±¤Ë¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£´ë¶È¤Î¾ðÊó³«¼¨¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¡£
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¤ß¤é¤¤¥ïー¥¯¥¹¡¡³µÍ×¢ä
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤½¤ÎÂ¾»ö¶È½ê¡§´ØÀ¾»Ù¼Ò¡¿¶å½£»Ù¼Ò¡¿ÅìËÌ»Ù¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²¬ËÜ¾Í¼£
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2012Ç¯3·î
¾Ú·ô¥³ー¥É¡¡¡§6563¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§94,910Àé±ß¡Ê2025Ç¯9·î30Æü»þÅÀ¡Ë
£Õ£Ò£Ì¡¡¡¡¡¡¡§https://www.mirai-works.co.jp/
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¡¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Éû¶È¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¿Àµ¼Ò°÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅÐÏ¿¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë94,000Ì¾¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È8,800¼Ò¡Ê2025Ç¯12·î31Æü»þÅÀ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¼ÂÁ©·¿¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£·Ð±Ä»Ù±ç»ö¶È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://mirai-works.co.jp/service/
»Ò²ñ¼Ò¡¡¡¡¡¡¡§Greenroom³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://greenroom.eco/