¾®½ô¾øÎ±½ê¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026 ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¾®½ô¾øÎ±½ê¤Ï¡¢2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡Ö¾®½ô¾øÎ±½ê¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ーÀ¸ÃÂ100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¾øÎ±¤ò³«»Ï¤·¤Æ°ÊÍè¡¢3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¤Ø¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¤È¾®½ô»ÔÆâ¤¬Ï¢Æ°¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê´ë²è¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¤Î¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½é¸ø³«
¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¾®½ô¾øÎ±½ê¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ³«È¯Ãæ¤Î¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò½é¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¸ì¤ê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ü¥È¥ë¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁÛ¤¤¤òÂ÷¤¹¤Î¤«¡£¾®½ô¤ÎÎò»Ë¤ä¼«Á³¡¢Ê¸²½¤òÁÃ¤Ë°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÅ»¤¦¤Î¤«¡£
¾®½ô¾øÎ±½ê¤¬¤«¤¿¤Á¤Å¤¯¤Ã¤Æ¤¤¿À¤³¦´Ñ¤ò¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤È¤È¤â¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥Ü¥È¥ë¤ÎÈÎÇä¤Ï2026Ç¯Åß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾øÎ±½ê¤ÎÁÛ¤¤¤Ë¿¨¤ì¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«ºÅ
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¥Ü¥È¥ë¤Î½é¸ø³«¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¥¨¥ê¥¢Æâ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢³Æ¼ïÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¥»¥ß¥Êー¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¿ー¡¦¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤Å¤¯¤ê¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÀè¤ËÉÁ¤¯Ì¤ÍèÁü¤Þ¤Ç¤ò¡¢3Æü´Ö¤ËÏË¤ê¡¢¥²¥¹¥È¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÎ©ÂÎÅª¤ËÉ³²ò¤¤Þ¤¹¡£
20Æü(¶â)
¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¿ー¥¯¥é¥¹¡£
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¤Î¸¶¼ò¤¬»ý¤Ä¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÃµ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤¿¹Í¤¨Êý¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¾®½ô¾øÎ±½ê¤Îº£¸å¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢½£¥Ø¥ì¥¹¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥Õ¥í¥ó¥Æー¥é¤è¤ê¡¢Jose y Miguel Martin¼Ò¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó»á¤ò·Þ¤¨¡¢¸Î¥¸¥à¡¦¥¹¥ï¥óÇî»Î¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥·¥§¥êーÃ®À½Â¤¤ä¥«¥¹¥¯¡¦¥·ー¥º¥Ë¥ó¥°¤ÎÅ¯³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸åÈ¾¤Ë¤Ï¥¤¥¢¥ó¡¦¥Á¥ã¥ó¤âÅÐÃÅ¤·¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥êーÃ®½ÏÀ®¸¶¼ò¤ÎÆÃÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂÐÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
22Æü¡ÊÆü¡Ë
°ÂÀÑ¾øÎ¯½ê¡ÊÊ¡Åç¸©¡Ë¡¢²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê¡Ê¼¯»ùÅç¸©¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¾øÎ±½ê¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
³Æ¾øÎ±½ê¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»î°û¤·¤Ê¤¬¤é¡¢3¼Ò¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ²óºÂÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÀèÃå½ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤Ë¤è¤ë¥·¥çー¥È¥»¥ß¥Êー¤â³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Î¥ó¥ªー¥¯Ã®¤Ç¤¢¤ëºùÃ®¤È·ªÃ®¤Ç½ÏÀ®¤·¤¿¥Ë¥åー¥Üー¥ó¡Ê½ÏÀ®3Ç¯Ì¤Ëþ¸¶¼ò¡Ë¤È¡¢¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¤Î¥Ë¥åー¥á¥¤¥¯¤òÍÑ¤¤¤¿ÍÓæ½¤È¤Î¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¥×¥í¤Îµ»¤ò³Ø¤Ö¥Ï¥¤¥Üー¥ëºî¤ê¤Ê¤É¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦¥»¥ß¥Êー¤Ë¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ºÂÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á³Æ¥»¥ß¥Êー»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÃêÁª¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¾®½ô¾øÎ±½ê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸Þ´¶¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
NHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¸¹³Ú»°½ÅÁÕ¤ä¡¢Ä¹Ìî¸©¾®½ô¹âÅù³Ø¹»²»³Ú²Ê¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¡¢ÃøÌ¾²è²È¡¦ÃæÅçÈÏÍº»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ú¥¤¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¤ê¤ó¤´¤ÎÎ¤¤Ç¤â¤¢¤ë¾®½ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥ó¥´¥¸¥åー¥¹¤Î°û¤ßÈæ¤Ù¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤äÓÏ¹¥¤òÌä¤ï¤º¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë³¹¤ò½ä¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë½Ð²ñ¤¦
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´ü´ÖÃæ¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬¥¦¥¤¥¹¥ー¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÁêÀ¸ÄÌ¤ê¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥¹¥È¥êー¥È¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¾®½ô±Ø¼þÊÕ¤«¤éËÌ¹ñ³¹Æ»¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¥¾ー¥ó¡×¡¢¡Ö¿å¥¯¥é¥Õ¥È¥¾ー¥ó¡×¡¢¡ÖÈ¯¹Ú¡¦¥Õ¥ìー¥Ðー¥¾ー¥ó¡×¤Î3¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤ËÊ¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¿å¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥¾ー¥ó¤ÎËÌ¹ñ³¹Æ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¡¢ÅçºêÆ£Â¼¤æ¤«¤ê¤ÎÎò»ËÅª¤Ê·úÂ¤Êª¡¢ÂçÏÂ²°»æÅ¹¤Î¥®¥ã¥é¥êー»æÂ¢Êâ¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤Ç¡¢¥²¥¹¥È¾øÎ±½ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
20Æü¡Ê¶â¡Ë¡§ ÌîÂô²¹Àô¾øÎ±½ê(Ä¹Ìî¸©)
21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡§ °ÂÀÑ¾øÎ¯½ê(Ê¡Åç¸©)¡¦¥¥¦¥©¥ó¾øÎ±½ê(´Ú¹ñ)
22Æü¡ÊÆü¡Ë¡§ ²ÅÇ·½õ¾øÎ¯½ê(¼¯»ùÅç¸©)
¢¨³Æ²óºÂÀÊ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÀèÃå½ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÊÌ²ñ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ÁÄ®²°´Û¡×¤ä¡ÖÁêÀ¸²ñ´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢¼òÈÎÅ¹¤ä¥²¥¹¥È¾øÎ±½ê¤Ë¤è¤ë¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î»î°û¡¦ÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Íø¤¿å¤äÃÏ¸µ¥ï¥¤¥ó¤Î»î°û¡¢ÊÆ¤äÃÏ°è¤ÎÌÃÉÊ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Öー¥¹¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢³¹¤Î³Æ½ê¤Ç¡¢´Å¼ò¤äÌ£Á¹¤Î»î¿©ÂÎ¸³¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò»È¤Ã¤¿¥Õー¥É¤ä²Û»Ò¤ÎÈÎÇä¡¢¥Õー¥É¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¿÷¾þ¤ê¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¡¢¿©¡¦¿å¡¦Ê¸²½¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦Â¿ºÌ¤ÊºÅ¤·¤â¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ÞÉÊÉÕ¤¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー¤Ê¤É¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¾®½ô¾øÎ±½ê¤È¾®½ô»ÔÆâ¤Î³Æ¥¾ー¥ó¡¢¾®½ô±Ø¤Î´Ö¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¼þÍ·¥Ð¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢µ¤·Ú¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯11·î¤è¤ê±¿¹Ô¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¤³¤â¤í¼þÍ·¥Ð¥¹¡×¡Ê1Æü500±ß¤Ç¾è¤êÊüÂê¡Ë¤âÄÌ¾ï±¿¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢»³¤Î¾å¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ä¥ï¥¤¥Ê¥êー¡¢²¹Àô¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ´Ñ¸÷¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡£
3·î20Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡Ö¾®½ô¾øÎ±½ê¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¾®½ô¤«¤é¿·¤¿¤Ê¡ÖWhisky Journey¡×¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ìÊâ¤ò¡¢¤¼¤Ò¾®½ô¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤ª±Û¤·¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://cloud-pass.jp/get/6f54728b46b8c214cd779794e958f9baceaa919bf62fe838451a7e2739cd1abd
¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¾ÜºÙ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¡¦21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦22Æü¡ÊÆü¡Ë
»þ´Ö¡§10:00～17:30¡ÊÆÃÀß²ñ¾ì¤Ï²ñ¾ì¤´¤È¤Ë³«´Û»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
²ñ¾ì¡§¾®½ô¾øÎ±½ê¤ª¤è¤Ó¾®½ô»ÔÆâÆÃÀß²ñ¾ì
¥Á¥±¥Ã¥È¡§
¡¦1Æü·ô¡Ê»öÁ°Í½Ìó¡Ë4,000±ß
¡¦ÅöÆü·ô 5,000±ß
¢¨ÆÃÊÌ´ë²è¤ÏÊÌÅÓÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
¢¨20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤ÈÆ±È¼¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤¿¤À¤·¼òÎà¤Î»î°û¡¦Äó¶¡¤ò´Þ¤à´ë²è¤Ë¤Ï¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
°Ê¾å
HP:
https://komorodistillery.com/
¾®½ô¾øÎ±½ê¤ªµÒÍÍÁë¸ý:
info@komorodistillery.com
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¢¼èºà¤Î¿½¤·¹þ¤ß:
media@karuizawadistillers.com
SNS
Facebook /komorodistillery(https://www.facebook.com/komorodistillery/)
Instagram /komoro_distillery(https://www.instagram.com/komoro_distillery/)
X(µìTwitter)/@komoro_whisky(https://x.com/komoro_whisky)
YouTube /@komorodistillery(https://www.youtube.com/@komorodistillery)