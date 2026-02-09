ÃÏ°è¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ´¤ò±þ±ç¡ª¡ÖRKB¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡×Âè3²ó¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê
RKBËèÆüÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¡¦º´²ì¸©Æâ¤Î¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µーÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖRKB¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡×¤òËÜÇ¯¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÁÛ¤¤
RKB¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¶µ°é¤äÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤è¤êËÜ´ë²è¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¾®³ØÀ¸¤Î²»ÆÉ¥³¥ó¥¯ー¥ë¡Ö¤ªÏÃ¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ä¥é¥¸¥ª¤Î¡Ö¤³¤É¤âÅ·µ¤Í½Êó¡×¤Ê¤É¡¢À¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤òÉ½¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÃÏ°è¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî2²ó¤Î¡ÖRKB¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡×¤Ç¤Ï¡¢»²²Ã¤·¤¿¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢ÊüÁ÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë»Ñ¤¬Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¡¢RKB¡Ö¥¿¥À¥¤¥Þ¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥Çー¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Ê¤É¤Ç¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ä¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Îµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊüÁ÷¶È³¦¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ÆÃÊÌ¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢É½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¼«¿®¤ò°é¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖRKB¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡×¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
Áª¤Ð¤ì¤¿¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ï¡¢¸½Ìò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇRKB¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëCM¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ï¡¢¸åÆü¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÊüÁ÷¤Î¼çÌò¡×¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×¡¦Êç½¸Í×¹à
¡¡¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ RKB¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡¡¡¦¼ýÏ¿Æü»þ¡§ 2026Ç¯3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë12:45½¸¹ç ¡¿ 15:00½ªÎ»Í½Äê
¡¡¡¦¾ì½ê¡§ RKBÊüÁ÷²ñ´Û¡ÊÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶èÉ´Æ»ÉÍ2-3-8¡Ë
¡¡¡¦±þÊç»ñ³Ê¡§
¡¡¡¡¡¡◦Ê¡²¬¸©¡¦º´²ì¸©Æâ¤Ëºß½»¤Î¾®³ØÀ¸¡£
¡¡¡¡¡¡◦ ¾åµ¼ýÏ¿Æü»þ¤ËRKBÊüÁ÷²ñ´Û¤ØÍè¾ì²ÄÇ½¤ÊÊý¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¢¨É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤¬Æ±È¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦±þÊç¾ò·ï¡§Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡¡¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤Î´¶ÁÛ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¸»ú¿ô¤ËÀ©¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖTHE TIME,¡×ÈÖÁÈ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.tbs.co.jp/thetime_tbs/¡¡
¡¡¡¦±þÊçÊýË¡¡§ RKB¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§ 2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¦ÅöÁªÏ¢Íí¡§ 2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÅöÁª¼Ô¤ØÄ¾ÀÜ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¦¼ýÏ¿¤·¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÎÊü±Ç´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～¡¡¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£RKB¥¥Ã¥º¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó±þÊç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µURL¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://rkb.jp/event/kids_announcer2026/(https://rkb.jp/event/kids_announcer2026/)
RKB¤Ïº£¸å¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¥Ë¥åー¥¹¤ä¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤òÄÌ¤¸¤¿³Ø¤Ó¤ÈÂÎ¸³¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£