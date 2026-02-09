¡ÚÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡Û2/14¡ÊÅÚ¡Ë¡¦15¡ÊÆü¡Ë vs. »³¸ý¥Ñ¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡¡¥Ûー¥à¥²ー¥à¾ðÊó
»î¹ç¾ðÊó¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é :
https://gambarous.jp/news/detail/id=0214_0215
B3¥êー¥°2025-26¥·ー¥º¥ó Âè20Àá
<°¤ÇÈ¶ä¹Ô presents GAME>
¢£ÆüÄø¡§¡ÚGAME1¡Û2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00 TIP OFF
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÚGAME2¡Û2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë14:00 TIP OFF
¢£ÂÐÀïÁê¼ê¡§»³¸ý¥Ñ¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¢£²ñ¾ì¡§¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô»³¾ëÄ®ÅìÉÍËµ¼¨£±－£±¡Ë
⚠️ËÜ²ñ¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ìÂæ¿ô¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï½ÐÍè¤ë¸Â¤ê¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
⚠️´Ø·¸¼ÔÃó¼Ö¾ì¤Ø¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤Ï¡¢»×¤ï¤Ì»ö¸Î¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó :
https://gambarous.jp/ticket2025-26/
TOPICS
°¤ÇÈ¶ä¹ÔpresentsÍè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È£±.¡Û
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡ß°¤ÇÈ¶ä¹Ô ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥«ー¡×
ÂÐ¾Ý¡§Æþ¾ì»þÀèÃå1,500Ì¾¤µ¤Þ¡Ê³ÆÆü¡Ë¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È£².¡Û
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡ß°¤ÇÈ¶ä¹Ô ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡×
ÂÐ¾Ý¡§¤¢¤ï¤®¤ó¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¡¡ÀèÃå50Ì¾¤µ¤Þ¡Ê³ÆÆü¡Ë
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È£³.¡Û
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡ß°¤ÇÈ¶ä¹Ô ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥¯¥·ー¥ë¡×
ÂÐ¾Ý¡§¤¢¤ï¤®¤ó¸ø¼°SNS¥Õ¥©¥í¥ïー¡¡ÀèÃå500Ì¾¤µ¤Þ¡Ê³ÆÆü¡Ë
¢¨¥×¥ì¥¼¥ó¥È£±.¤ÏÆþ¾ì»þ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È£².£³.¤Ï¡¢¤¢¤ï¤®¤ó¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
°¤ÇÈ¶ä¹Ôpresents¥¤¥Ù¥ó¥È
£±.¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥àÃêÁª²ñ
¡ÚÆü»þ¡Û2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à
¡ÚÆâÍÆ¡Û¥²ー¥à¥Çー¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È¡Ê£¹¸ÄÆþ¤ê¡Ë¤ä¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢¸ø¼°µå¤Ê¤ÉÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬£±£°Ì¾¤ÎÊý¤ËÅö¤¿¤ëÃêÁª²ñ
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡ÛÅöÆüÆþ¾ì¸ý¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¹¤ë¥Á¥é¥·¤ÎµºÜÈÖ¹æ¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ÊÉÊ¤ÏÅö³º¥Á¥é¥·¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥àÃêÁª²ñ¾ì¤â¤·¤¯¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£².ÄÍËÜÁª¼ê¤È°ì½ï¤Ë¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¥³ー¥ë
¡ÚÆü»þ¡Û2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡»î¹ç½ªÎ»¸å
¡ÚÆâ¡¡ÍÆ¡Û£±³¬¤¢¤ï¤®¤ó¥Öー¥¹¤Ë¤Æ¤ªµÒ¤µ¤Þ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç£²Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡¢»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢ÄÍËÜÁª¼ê¤È¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¥³ー¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤À¤À¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿½¹þ´ü¸Â¡Û2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¡¡Âè£²¥¯¥©ー¥¿ー³«»ÏÁ°
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û¤ªµÒ¤µ¤Þ¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´²óÅú¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¤ªÅÏ¤·¤¹¤ë±þÊç·ô¤ò¡¢£±³¬¤¢¤ï¤®¤ó¥Öー¥¹¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±þÊçÈ¢¤Ø¤´ÅêÈ¡¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³.¤¢¤ï¤®¤ó¥¥Ã¥º¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡Ú»öÁ°¿½¹þÉ¬Í×¡Û
£´.¤¢¤ï¤®¤ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¥µ¥Ýー¥È¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¸ÂÄê¡Ú»öÁ°¿½¹þÉ¬Í×¡Û
¢¨»öÁ°¿½¹þÀ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1/22(ÌÚ¡Ë¼õÉÕ½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹
Media Do presents¡¡TG7¡Ê¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¥»¥Ö¥ó¡Ë
»î¹ç¤ÎºÇ½é¤Î7¥´ー¥ë¤òÍ½ÁÛ¡ª
¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¡¢»î¹ç³«»Ï¤«¤é7¥´ー¥ëÌÜ¤Þ¤Ç¤ò¡Ö¤É¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤ÇÆÀÅÀ¤¹¤ë¤«¡×Í½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛ¤ÏÃ¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£ÅöÆü²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¡¹¤â¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
³Ú¤·¤ßÊý¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://gambarous.jp/news/detail/id=49445
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://tg-7.jp/content/landing/app-landing.html
ÆÁÅç¸©Ì±±þ±ç¥Çー
ÆÁÅç¸©¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±Áê¸ß²ñ¼Ò¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÆÁÅç¸©Ì±±þ±ç¥Çー¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡ª
£±.Íè¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¸©Æâ¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤ÈÆÁÅç¸©¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿´Ì¥Ð¥Ã¥Á¤ò¡¢ÀèÃå 1,000 Ì¾ÍÍ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
£².ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡ß¤È¤¯¤·¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó¡¡¿´ÇÙÁÉÀ¸¹Ö½¬²ñ³«ºÅ
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î14Æü(ÅÚ)10:00~11:30
¾ì½ê¡§¥¢¥¹¥Æ¥£¤È¤¯¤·¤Þ¡¡£²FÂè£µ²ñµÄ¼¼
¾ÜºÙ¡§¤È¤¯¤·¤Þ¥Þ¥é¥½¥ó£²£°£²£¶ HP
¢¨¿½¹þÀèÃå20Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤ÎÅöÆü»î¹ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
£³.¤¹¤À¤Á¤¯¤óÍè¾ì¡Ê14Æü¤Î¤ß¡Ë
ÆÁÅç¸©¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¡×Íè¾ì¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
▶︎¤¹¤À¤Á¤¯¤ó¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¦¾Ò²ð¤Ï¤³¤Á¤é
£´.¥·¥ã¥È¥ë¥Ð¥¹±¿¹Ô
¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¡ÖÇ³ÎÁÅÅÃÓ¥Ð¥¹¡×¤¬±¿¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê±¿ÄÂÌµÎÁ¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://gambarous.jp/news/detail/id=0214_0215
Airdog SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡£³P¥·¥åー¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥àÁ´»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤ËAirdog¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤¬1»î¹ç¤Ç10ËÜ°Ê¾å3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤ë¤ÈÍè¾ì¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÖAirdog X5D¥Û¥ï¥¤¥È¡×¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¡ª
¥²¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー
¹ñÉÜ¾®³Ø¹»¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É
2/14(ÅÚ¡Ë¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¹ñÉÜ¾®³Ø¹»¥Þー¥Á¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢£´～£¶Ç¯À¸£´£µÌ¾¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ÅÙ¤Ï¡ÖONE Heart ～¿´¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢»äÃ£¤ò»Ù¤¨¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢Îý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î¤ËÂçºå¾ë¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè44²óÁ´ÆüËÜ¾®³ØÀ¸¥Ð¥ó¥É¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Ï¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢£µÇ¯Ï¢Â³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¶â¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÍÍ¤Ë¾Ð´é¤È¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº°ìÇÕ±éÁÕ±éµ»¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò¾ðÊó¡Û
¢£²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦ÆÁÅç
¢£½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©Æá²ì·´Æá²ìÄ®ÌÚÆ¬ÏÂÌµÅÄ»ú¥¤¥ï¥Ä¥·5-23¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢¥É¥¥ÆÁÅçÌÚÆ¬¥ª¥Õ¥£¥¹Æâ¡Ë
¢£»öÌ³½ê¡§ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¾¼ÏÂÄ®6-71-2
¢£³èÆ°ÆâÍÆ ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Áー¥à¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Î±¿±Ä
¢£¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó ÆÁÅç¸©¡¢ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡https://gambarous.jp/
¡ÖÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤ ¡È¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¡É¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×¤Ï¡¢²¿¤«Êª»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¡¢¤½¤ÎÀ®ÈÝ¤ä¾¡ÇÔ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡ª¡×¡Ö¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÈÃ¯¤â¤¬ÉáÃÊ¤«¤é¸ý¤Ë¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£¸ß¤¤¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢Ç§¤á¹ç¤¦¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¹ç¸ÀÍÕ¤ò¥¯¥é¥ÖÌ¾¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÂÎ´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃ¯¤Ë¤Ç¤â¡Ö´èÄ¥¤ì¡ª¡×¤È±þ±ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÈÆÁÅç¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡É¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤ËÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£