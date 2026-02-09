¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet(R)¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥º¥Î¤Î¿Í¹©¼Ç¤¬¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ë½éºÎÍÑ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Í¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§Æ£°æ °ìÉ§¡Ë¤Ï¡¢¥ß¥º¥Î³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¡¢¼ÒÄ¹¡§¿åÌî ÌÀ¿Í¡¢°Ê²¼¡Ö¥ß¥º¥Î¡×¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet(R)¡Ê°Ê²¼¡¢Green Planet¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¤¬¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤Î¥¦¥©ー¥Ë¥ó¥°¥¾ー¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£
¡¡Green Planet¤Ï¡¢ÀÐÌý»ñ¸»¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¸¶ÅÀ¤ËÅö¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿100%¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー¤Ç¤¹¡£ÅÚ¾íÃæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤¿åÃæ¤Ç¤âÍÆ°×¤ËCO2¤È¿å¤ËÀ¸Ê¬²ò¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë³¤ÍÎ±øÀ÷ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¿Í¹©¼Ç¤ÏËàÌ×¤¹¤ë¤ÈÇËÊÒ¤¬°Õ¿Þ¤»¤º³¤¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¹©¼Ç¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑÃÎ¸«¤òÍ¤¹¤ë¥ß¥º¥Î¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¿Í¹©¼Ç¤Ë»÷¤¿¼Á´¶¤È¹â¤¤ÂÑµ×À¤ò»ý¤Ä¡¢²°Æâ·¿¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¤ò2025Ç¯6·î¤Ë¶¦Æ±³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨2¡ËËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¿Í¹©¼ÇÍÕ¤Ë90¡ó°Ê¾å¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤Î¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¿Í¹©¼Ç¤ËÈæ¤ÙCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÄã¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ä¥Éー¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÅç ±§°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏµå¾ì¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤Î²þ½¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥¦¥©ー¥Ë¥ó¥°¥¾ー¥ó¤ØGreen Planet ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥º¥Î¤Î¿Í¹©¼Ç¤ÎºÎÍÑ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¥µ»¤ò¹Ô¤¦¾å¤Ç¤Î°ÂÁ´À¡¢ÂÑµ×À¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÆÃÀ¤Ê¤É¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡Ö¥«¥Í¥«¤ÏÀ¤³¦¤ò·ò¹¯¤Ë¤¹¤ë¡£KANEKA thinks ¡ÈWellness First¡É.¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤È¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¥¹¥Ýー¥ÄÀßÈ÷¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏµå´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤È¿Í¡¹¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¤ÎÆâ´Ñ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Green Planet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¹©¼Ç¡Ê¥Ö¥é¥¦¥óÉôÊ¬¡Ë ¡¡¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ä¥Éー¥à¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¼Ì¿¿Äó¶¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ä¥Éー¥à
¡Ê¢¨1¡ËGreen Planet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¤¬¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊÅö¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¡Ê¢¨2¡Ë2025Ç¯6·î10Æü¡¡¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¡¡¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet(R)À½²°Æâ·¿¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¿Í¹©¼ÇÍÕ¡¦½¼Å¶ºà¤ò¥ß¥º¥Î¤È¶¦Æ±³«È¯¡¡
https://www.kaneka.co.jp/topics/news/2025/nr2506101.html