COLE HAAN 2026 Spring¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¡¡ÖMEET EVERY MOMENT¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È
¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó 26Spring¥¥ã¥ó¥Úー¥ó " Meet Every Moment"
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCole Haan¤Ï2026Ç¯½Õ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖMeet Every Moment¡×¤ò³«»Ï¡£¼«¿®¤Ï¡¢²÷Å¬¤µ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¡¢³Î¤«¤Ê²÷Å¬¤µ¡£µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ë¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î½Ö´Ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¥·¥åー¥º¤È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó26Spring¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ê¿´ÃÏÎÉ¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿®Ç°¤òº£½Õ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯É½¸½¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¿Í¡¹¤¬À¸³è¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤Æ¸«¤»¤Þ¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¥Çー¥È¤ä½µËö¤Î»î¹ç¤«¤é¸ø±à¤Ç¤Î»¶ºö¤Þ¤Ç¡¢¡ÖMeet Every Moment¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¤¯¤Ä¤í¤¤¤À¾®¾ìÌÌ¤Î¥·¥êー¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Êºß¤êÊý¤òÁª¤Ó¡¢µ¤»ý¤Á¤òÄÌ¤¸¹ç¤ï¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¡¢¼«¿®¤È¤Ï²¿¤«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖCole Haan¤Î2026Ç¯½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤ê¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£À½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ëº£¸å¤âÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê¸½ÂåÅª¤Ç¿´¤Ë¶Á¤¯·Á¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥Èー¥êー¤ò½¸ÂçÀ®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï½ÅÍ×¤ÊÁ°¿Ê¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëCole Haan¤Îºß¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Æü¾ï¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¤â¤¿¤é¤¹²ÄÇ½À¤Î¼õ¤±»ß¤áÊý¤òÆÍ¤µÍ¤áÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤Êý¸þÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Áー¥Õ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¤Î ¥¯¥ê¥Ã¥·ー¡¦¥ß¥é¥ó¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Quick-On(TM) ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿6.¥¼¥í¥°¥é¥ó¥É
¥á¥ó¥º 6.¥¼¥í¥°¥é¥ó¥É
Ä¾¶á¤Î²è´üÅª¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÀª¤¤¤ò³è¤«¤·¡¢2026Ç¯½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¤¤¤¦Cole Haan¤ÎÅÁÅý¤òÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Þ¤¹¡£¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀ¸³è¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÆ°¤¯¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢Quick-On(TM) ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤·¤¿6.ZERØGRAND¡Ê6.¥¼¥í¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Î¡Ê¼ê¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡Ë°ìÂÎ·¿¡Ö¥·¥åー¥Ûー¥ó¡×¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¿½Ì¤¹¤ë¥·¥åー¥ìー¥¹¤ÇÃåÃ¦¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢RippleFlex(TM) ¡Ê¥ê¥Ã¥×¥ë¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤¬Â¤Î¼«Á³¤Ê¹½Â¤¤ÈÆ°¤¤ËÄÉ¿ï¤·¤Þ¤¹¡£ENERGYFEEL(TM) ¡Ê¥¨¥Ê¥¸ー¥Õ¥£ー¥ë¡Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤¿360¡ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢°ìÊâ¤´¤È¤Ë½ÀÆðÀ¡¢°ÂÄêÀ¡¢¥ì¥¹¥Ý¥ó¥·¥Ö¤Ê²÷Å¬À¤òÄó¶¡¤·¡¢»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¥¹¥Ëー¥«ーÊÂ¤ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥ó¥É ¥·¥Æ¥£¥¹¥Ú¥¯¥¿ー ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É, ¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ ¥ß¥Ç¥£¥¢¥à ¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯
¥¦¥£¥á¥ó¥º¤Ç¤Ï¡¢ØriginalGrand CitySpectre (¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥é¥ó¥É ¥·¥Æ¥£¥¹¥Ú¥¯¥¿ー)¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥É¤Ï¡¢Â¤·ÁÅª¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥¢¥¦¥È¥½ー¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëENERGYFEEL(TM) ¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¡¢²¿¤âÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÀöÎý¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Î´Ö¤ò¤¿¤ä¤¹¤¯¹Ô¤Íè¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëCole Haan¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢¥É¥ì¥¹¥·¥åー¥º¤ÎÍú¤¿´ÃÏ¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î³µÇ°¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÖCole Haan¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬¤â¤¿¤é¤¹²÷Å¬À¤Ï¸å¤«¤éÊäÂ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î´ðÈ×¤Ç¤¹¡£2026Ç¯½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¤½¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¤·¿Ê¤á¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤«¤é¹âÈ¿È¯¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Þ¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°ìÀÚµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥Õ¥©ー¥È¥ì¥¹¤Ç¸½ÂåÅª¤Ê´¶³Ð¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Áー¥Õ¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ª¥Õ¥£¥µー¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥È¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥É¥×¥í ¥íー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥é¥ó¥Êー ¥¨¥Ê¥¸ー¥¦¥£ー¥Ö,¥¢¥ì¥¥µ¥ó¥É¥ê¥¢ ¥·¥ç¥ë¥Àー ¥¯¥í¥¹¥Ü¥Ç¥£
¥á¥ó¥º¡¡¥°¥é¥ó¥É¥×¥í ¥¹¥ê¥à¥é¥¤¥ó
º£Ç¯½é¤á¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ëー¥«ーÊ¬Ìî¤ÇCole Haan¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤ëGrandPro Tennis 2.0 (¥°¥é¥ó¥É¥×¥í ¥Æ¥Ë¥¹2.0)¤«¤é¤Ï¡¢½Õ¤Îµ¤Ê¬¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¿·¤·¤¤¥«¥éー¤¬7¿§¡¢3·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ·ÚÎÌ¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëFeatherFeel(TM) ¡Ê¥Õ¥§¥¶ー¥Õ¥£ー¥ë¡Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤·¤Æºþ¿·¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥³ー¥È¥¹¥Ëー¥«ー¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¤ÇÃÆ¤à¤è¤¦¤ÊÂ¼è¤ê¤È¡¢°ìÆüÃæÍú¤¤¤Æ¤â²÷Å¬¤µ¤òÊÝ¤Ä¤è¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥·¥êー¥º¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥á¥ó¥º¤ÎGrandPro Slimline ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥×¥í ¥¹¥ê¥à¥é¥¤¥ó¡Ë¥¹¥Ëー¥«ー¤È¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÎGrandPro Low Profile Energyweave ¡Ê¥°¥é¥ó¥É¥×¥í¡¡¥íー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë ¥é¥ó¥Êー ¥¨¥Ê¥¸ー¥¦¥£ー¥Ö¡Ë¥é¥ó¥Êー¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë±è¤Ã¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥íー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉÊ¤¾¤í¤¨¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢Cole Haan Sneaker Club¡Ê¥³ー¥ë ¥Ïー¥ó ¥¹¥Ëー¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Î´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ëー¥«ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶È³ÈÂç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Cole Haan Sneaker Club¤Ï¡¢Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥¹¥Ëー¥«ー¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤¨¤Ê¤¯²÷Å¬¤Ç¡¢½ÏÎ¸¤Î¤¦¤¨¤Çºî¤é¤ì¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤ÎÅÁÅý¤È¿ÞÁü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¡¢Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆºÆ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ëー¥«ー¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡ÖMeet Every Moment¡×¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÀìÌçÂåÍýÅ¹Invisible Dynamics¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢SNS¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥·ー¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹
COLE HAAN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Cole Haan¤Ï¡¢À¤³¦100¥«¹ñ°Ê¾å¤ËÈÎÇäÌÖ¤ò»ý¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£³×¿·Åª¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¤È¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾ï¤Ë´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤³èÆ°Åª¤Ç¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿Í¡¹¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯¶á¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤ÄCole Haan¤Ï¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢»Å»ö¤«¤é¥ïー¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¥¦¥£ー¥¯¥¨¥ó¥É¤Ë¤Þ¤Ç»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îà¤Þ¤ì¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤¬Cole Haan¤Î»ÈÌ¿¤Ç¤¹¡£
