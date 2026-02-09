¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDior¡Û¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡§¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª @Âè78²óÁ´ÊÆ´ÆÆÄ¶¨²ñ¾Þ¼ø¾Þ¼°
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
¡÷Getty images
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¡£
2026Ç¯2·î7Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè78²óÁ´ÊÆ´ÆÆÄ¶¨²ñ¾Þ¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡¢¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤¬¥Ç¥£¥ªー¥ë¤òÅ»¤¤¡¢ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷Getty images
¥ì¥ª¥Ê¥ë¥É¡¦¥Ç¥£¥«¥×¥ê¥ª¤Ï¥Í¥¤¥Óー¥¦ー¥ë¤Î¥Î¥Ã¥Á¥É¥é¥Ú¥ë¥¹ー¥Ä¤È¡¢¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ë¥¯¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ì¥¶ー¥Àー¥Óー¥·¥åー¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡÷Dior #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://x.gd/DYzir