¡ÚDior¡Û¥µ¥à¡¦¥Ë¥ô¥©¥é¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¹¥È¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ªー¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò
SAM NIVOLA (C) GEORGE EYRES
MIKE FAIST (C) GEORGE EYRES
WILL PRICE (C) GEORGE EYRES
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥µ¥à¡¦¥Ë¥ô¥©¥é¡¢¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¹¥È¡¢¥¦¥£¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥¹¤ò¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»×Î¸¿¼¤¯¡¢¹âÅÙ¤Ê±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Áºî¤é¤ì¤¿¡¢Èà¤é¤¬»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢ÉñÂæ¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤Îµ²±¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬ÂÎ¸½¤¹¤ë¥â¥À¥ó¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥ó¥Àー¥½¥ó¤¬Î¨¤¤¤ë¡¢¿Ê²½¤¹¤ë¥Ç¥£¥ªー¥ë¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡÷Dior #Dior #¥Ç¥£¥ªー¥ë
¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó ¥Ç¥£¥ªー¥ë
TEL¡§0120-02-1947
https://x.gd/DYzir