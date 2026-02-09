¡Ú¿·Àß¡ÛÃÏ°è²ÝÂê¤ò¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡×¤Ø¡£»º´±³Ø¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFSDi¡×¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦Ë¡¿Í¤Ê¤É¤¬Êú¤¨¤ë¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò´±Ì±Ï¢·È¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ·¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÌ¤Íè¼Ò²ñ¥Ç¥¶¥¤¥óµ¡¹½¡Ê»öÌ³¶É¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½Íý»ö¡§ÏÆºä¹îÌé¡¢°Ê²¼¡¢¡ÖFSDi¡×¡Ë¤ò2026Ç¯2·î1Æü¤ËÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åöµ¡¹½¤Ï¡¢Ë¡¿Í¡¢¼«¼£ÂÎ¡¢¶¦ÁÏ¡¢³ØÀ¸¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ê½ÉÇñ¡¦±¿Í¢¡¦´Ñ¸÷»ÜÀßÅù¡Ë¤Î³Æ²ñ°÷¤¬Ï¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ä¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê²ò·è¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëÃÎ¸«¶¦Í¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤ò¶ñÂÎÅª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡Ö¼Ò²ñ¡×¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊWell-being¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿²ñ°÷ÍÍ¤Øº£¸å¤Î³èÆ°¤ò¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æþ²ñ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î³§ÍÍFSDi¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Îµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âÅöµ¡¹½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´¶½Ì£¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡¡µý¼õ¤Ç¤¤ë3¤Ä¤Î¼çÍ×¥á¥ê¥Ã¥È
1. Àè¹Ô»öÎã¤Î¶¦Í¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡§Â¾¼«¼£ÂÎ¡¦Ë¡¿Í¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤äÃÎ¸«¤ò¶¦Í¡£Ê¬²Ê²ñÅù¤òÄÌ¤¸¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤ò»ý¤Ä¼«¼£ÂÎ¡¦Ë¡¿Í´Ö¤Ç¤Î°Õ¸«¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¼¡À¤Âå¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡§ÃÏ°è¤Î²ÝÂê¤òÂ¾²ñ°÷¤ä³ØÀ¸¤ØÄó¼¨¤·¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤ä³×¿·Åª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð¤Î¾ì¤òÌµ½þ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3. ¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ø¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¡§»öÌ³¶É¤Ç¤¢¤ëÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¥º¤ÎÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢Î©°Æ¤µ¤ì¤¿»Üºö¤òÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¸½¾ì¤äÀ¸³è´ðÈ×¤Ø¿×Â®¤Ë¼ÂÁõ¡¦¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡´üÂÔ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ëÃíÌÜ¤Î¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÎã
º£¸å¡¢²ñ°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ò½ç¼¡³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖAIºÇ¿·»ö¾ð¤È¼«¼£ÂÎDX¤Î²ÄÇ½À ¥»¥ß¥Êー¡×
¡¦¡Ö¼¡À¤Âå¸ø¶¦¸òÄÌÀ¯ºö¤ÎÅ¸Ë¾ ～¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢»öÎã¤Ë¸«¤ëÃÏ°è°ÜÆ°¤ÎºÆ¹½ÃÛ～ ¥»¥ß¥Êー¡×
¡¦¡Ö¥¯¥ëー¥ºµÒÁ¥Í¶Ã×¤ÈÃÏ°è´Ñ¸÷¿¶¶½¤Î¿Ê¤áÊý ¥»¥ß¥Êー¡×
¡¦¡ÖÃÏ°è¤Î¥ê¥¢¥ë¤òÆ°¤«¤¹¡¢³ØÀ¸¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×
¢¨ÆâÍÆ¤Ïº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡Â¾¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È°Û¤Ê¤ë¡Ö£³¤Ä¤ÎÆÈ¼«À¡×
1. ÃÏ°è¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¡¦¼Â¾Ú¥Õ¥£ー¥ë¥É¡§2,000¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë½ÉÇñ¡¦±¿Í¢Åù¤Î¥Ñー¥È¥Êー²ñ°÷¤ÈÏ¢·È¤·¡¢²ÝÂê²ò·è¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ¼¡À¤Âå¶¦ÁÏ¥â¥Ç¥ë¡§¹â¹»À¸¤«¤éÂç³Ø±¡À¸¤Þ¤Ç¤Î¼ã¤¤´¶À¤òÏ¢·È¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÃ´¤¤¼ê°éÀ®¤È²ÝÂê²ò·è¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
3. ¶¯ÎÏ¤Ê¥Ï¥Öµ¡Ç½¡§»öÌ³¶É¤òÃ´¤¦ÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¥º¤Î¡Ö¸½¾ìÎÏ¡×¡¦Á´¹ñ131»ÙÅ¹¤ÎÌÖÍåÎÏ¤¬¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òºÇÅ¬¤Ë·Ò¤®¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡ÀßÎ©µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È ³«ºÅ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§Future Society Design institute Kickoff 2026 ～ »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®～
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë 13:30～17:50
¡¦²ñ¾ì¡§£×¥Ó¥ë19³¬¡ÊÅìÉð¥È¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¥º³ô¼°²ñ¼ÒÆâ¡Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥ª¥¢¥·¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ª¤è¤Ó¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¡¦ÅÐÃÅ¥²¥¹¥È¡§
¡¡-Ä¹ºê ÉÒ»Ö »á¡Ê¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ´Ñ¸÷Ä£ ´Ñ¸÷ÃÏ°è¿¶¶½ÉôÄ¹¡Ë
¡¡-ËÜ¶¶ ËãÎ¤ »á¡Ê°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥í¥³¡¦¥½¥éー¥ì ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡¦ÆâÍÆ¡§
¡¡-ÀßÎ©È¯É½¡¢µ¡¹½³µÍ×ÀâÌÀ
¡¡-´ðÄ´¹Ö±é¡Ö¡Ø´Ñ¸÷¤¬¿¿¤ÎÀ®Ä¹»º¶È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ù～¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¡¢¿·¤¿¤ÊÊýºö¡¢¿·¤¿¤ÊÃ´¤¤¼ê～¡×
¡¡-¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¯¥í¥¹¥Èー¥¯¡¡¡Ö¡Ø¥íー¥«¥ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡Ù¡¡Ä©Àï¤ò»Ù¤¨¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎÏ¡×¡¡
¡¡-¸òÎ®²ñÅù
¡¦»²²Ã¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://form.run/@fsdi-participation-form