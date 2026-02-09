ORICO ノートパソコンスタンド【ST11】｜DEAL価格 2,110円

深圳市奥睿科电子商务有限公司

在宅ワークやオンライン学習が当たり前になった今、

長時間のPC作業による首・肩・腰への負担に悩んでいませんか？

そんな悩みを解決してくれるのが、ORICOの新製品

ノートパソコンスタンド ST11 です。

高さ・角度を無段階調整｜理想の作業姿勢へ

ST11は、高さ・角度を無段階で自由に調整可能。

使用環境や体格に合わせて最適なポジションを作れるため、

自然な姿勢を保ちやすく、首や肩への負担を軽減します。

13～17インチ対応＆耐荷重5kgの安定設計

13～17インチのノートパソコンに対応し、

耐荷重は最大5kg。

アルミニウム合金製のしっかりした構造で、タイピング時も揺れにくく、安心して使用できます。

エルゴノミクス設計で快適な作業環境を実現

人間工学に基づいた設計により、

ノートPCを目線に近い高さへ調整可能。

長時間の作業や学習でも集中力を保ちやすく、効率アップにつながります。

折りたたみ式＆省スペース設計

使わないときはコンパクトに折りたたみ可能。

デスク上をすっきり保てるだけでなく、持ち運びにも便利です。

自宅・オフィス・カフェなど、さまざまなシーンで活躍します。

滑り止め付きで安心

接地面とPC接触部分には滑り止めパッドを搭載。

ノートパソコンのズレや落下を防ぎ、デバイスをしっかり保護します。

期間限定キャンペーン情報

今ならお得なセール実施中！

通常価格：2,980円

DEAL価格：2,110円

30% OFF クーポンコード：ORICOST11

キャンペーン終了：2026年2月28日 23:59（JST）

商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ9LL1D6

まとめ

ORICO ST11 ノートパソコンスタンドは、

・ 無段階調整で理想の姿勢をサポート

・ 高い安定性と耐久性

・ 折りたたみ式で省スペース

在宅ワーク・学習・長時間PC作業をより快適にしたい方に、

ぜひおすすめしたい一台です。

このお得な機会を、ぜひお見逃しなく！