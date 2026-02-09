ORICO ノートパソコンスタンド【ST11】｜DEAL価格 2,110円
在宅ワークやオンライン学習が当たり前になった今、
長時間のPC作業による首・肩・腰への負担に悩んでいませんか？
そんな悩みを解決してくれるのが、ORICOの新製品
ノートパソコンスタンド ST11 です。
高さ・角度を無段階調整｜理想の作業姿勢へ
ST11は、高さ・角度を無段階で自由に調整可能。
使用環境や体格に合わせて最適なポジションを作れるため、
自然な姿勢を保ちやすく、首や肩への負担を軽減します。
13～17インチ対応＆耐荷重5kgの安定設計
13～17インチのノートパソコンに対応し、
耐荷重は最大5kg。
アルミニウム合金製のしっかりした構造で、タイピング時も揺れにくく、安心して使用できます。
エルゴノミクス設計で快適な作業環境を実現
人間工学に基づいた設計により、
ノートPCを目線に近い高さへ調整可能。
長時間の作業や学習でも集中力を保ちやすく、効率アップにつながります。
折りたたみ式＆省スペース設計
使わないときはコンパクトに折りたたみ可能。
デスク上をすっきり保てるだけでなく、持ち運びにも便利です。
自宅・オフィス・カフェなど、さまざまなシーンで活躍します。
滑り止め付きで安心
接地面とPC接触部分には滑り止めパッドを搭載。
ノートパソコンのズレや落下を防ぎ、デバイスをしっかり保護します。
期間限定キャンペーン情報
今ならお得なセール実施中！
通常価格：2,980円
DEAL価格：2,110円
30% OFF クーポンコード：ORICOST11
キャンペーン終了：2026年2月28日 23:59（JST）
商品ページはこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B0FZ9LL1D6
まとめ
ORICO ST11 ノートパソコンスタンドは、
・ 無段階調整で理想の姿勢をサポート
・ 高い安定性と耐久性
・ 折りたたみ式で省スペース
在宅ワーク・学習・長時間PC作業をより快適にしたい方に、
ぜひおすすめしたい一台です。
このお得な機会を、ぜひお見逃しなく！