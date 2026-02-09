ÁÛÄê³°¤Î·ë²Ì¤Ë¡£2026½°µÄ±¡ÁªµóAIÍ½ÁÛ¡Ø¥Û¥ê¥¨¥â¥óAIÁªµó¡Ù¡¢¾®Áªµó¶èÅªÃæÎ¨¤Ï72%¡¢¼«Ì±¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê+43µÄÀÊ¡¢ÃæÆ»¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê-48µÄÀÊ
¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§¹ÓÌÚ ¸ÆóÏº¡¢°Ê²¼¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»¡×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿½°µÄ±¡µÄ°÷ÁíÁªµó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø³«¤·¤¿AIÁªµóÍ½ÁÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥ê¥¨¥â¥óAIÁªµó¡Ù¤ÎÍ½ÁÛÅªÃæ·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁÛ·ë²ÌÈ¯É½ ¥Û¥ê¥¨¥â¥óAIÁªµó
https://vote.horiemon.ai/
¼«Ì±¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê+43µÄÀÊ¡¢ÃæÆ»¤¬Í½ÁÛ¤è¤ê-48µÄÀÊ¤ÈÁÛÄê³°¤Ë
ÃæÆ»¤ÏAI¤¬Í½ÁÛ¤·¤¿ÅöÁª¤¬£¶¡ó¤·¤«ÅöÁª¤·¤Ê¤¤ÁÛÄê³°
¾®Áªµó¶èÁ´¤Æ¤ÎÍ½ÁÛ¤È·ë²Ì¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¢£ÁíÉ¾
AI¤Ë¤è¤ëÊ¬ÀÏ¤ÈÍ½ÁÛ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÂç¼ê¥á¥Ç¥£¥¢¤òÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Í½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÌö¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁÛÄê°Ê¾å¡¢ÃæÆ»¤Î¿êÂà¤âÁÛÄê°Ê¾å¤È¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢º£¸å¤âÁªµóÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¸¦µæ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î´Ø¿´»ö¡ÜAIÍ½ÁÛ¡×¤Ë¤Ï¥Ëー¥º¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢´¹¶â¤ò°ìÀÚ¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ©¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¡¢W¥«¥Ã¥×Í½ÁÛ¡¢ÌîµåÍ½ÁÛ¡¢¥µ¥Ã¥«ーÍ½ÁÛ¡¢ÁªµóÍ½ÁÛ¤Ê¤É¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥æー¥¶ー»²²Ã·¿¤Î¡¢¹çË¡AIÍ½ÁÛ¥Ù¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Î²ÄÇ½À¤Ê¤É¤âÌÏº÷¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ÅÅÏÃ¼èºà¡¢ÄÉ²Ã¥³¥á¥ó¥È¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ðÊóÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Û¥ê¥¨¥â¥óAI³Ø¹»³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É4-3-15 ¥ì¥¤¥Õ¥é¥Ã¥È¿·½ÉBÅï3F
03-4400-3424
E-Mail¡§ux@telewor.com