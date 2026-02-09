CVC¡¢¥Þ¥ó¥À¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë´Ø¤¹¤ëÄûÀµÆÏ½Ð½ñ¤òÄó½Ð
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡¢¥»¥«¥ó¥À¥êー¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãーÅê»ñ¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥Þー¥±¥Ã¥È¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ç¤¢¤ëCVC Capital Partners plc¤Î»Ò²ñ¼Ò¤¬½õ¸À¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É»±²¼¤Î¥«¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4917¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¡Ë¤Î³ô·ôÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤¬¡¢2026Ç¯2·î9ÆüÉÕ¤Ç¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÉáÄÌ³ô¼°1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇãÉÕ¤±Åù¤Î²Á³Ê¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ²Á³Ê¡Ë¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤³¤È¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬ËÜÆü¸øÉ½¤·¤¿¡Ö¡ÊÊÑ¹¹¡Ë¡Ö£Í£Â£Ï¤Î¼Â»Ü¤Ë´Ø¤¹¤ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«É½ÌÀµÚ¤Ó±þÊç¤Î¿ä¾©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»(https://www.mandom.co.jp/release/pdf/2026020902.pdf)¡×¤ÎÆâÍÆÅù¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø³«ÇãÉÕÆÏ½Ð½ñ¤ÎµºÜ»ö¹à¤Î°ìÉô¤ËÄûÀµ¤¹¤Ù¤»ö¹à¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢ËÜÆü¡¢¸ø³«ÇãÉÕÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄûÀµÆÏ½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯2·î9ÆüÉÕÄó½Ð¤Î¥«¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÄûÀµ¸ø³«ÇãÉÕÆÏ½Ð½ñ¤Î³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
£±¡¥ÇãÉÕ¼Ô¤Î²Á³Ê°ú¤¾å¤²¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤«¤é¤ÎËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ø¤Î»¿Æ±°Õ¸«É½ÌÀµÚ¤Ó±þÊç¿ä¾©¤Î·èµÄ
- ÂÐ¾Ý¼Ô¤è¤ê¡¢2026Ç¯2·î9Æü³«ºÅ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢£±.ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢£².ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ²Á³Ê¤ò3,105±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»Ý¤Î·èµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ý¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9ÆüÉÕ¤Ç¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ²Á³Ê¤ò3,105±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò·èÄê
- ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ²Á³Ê¤ò3,105±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤ÈÅù¤ËÈ¼¤¤¡¢¸ø³«ÇãÉÕÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄûÀµÆÏ½Ð½ñ¤òÄó½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¤¿¤¿¤á¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï10±Ä¶ÈÆü±äÄ¹¤µ¤ì¡¢ÊÑ¹¹¸å¤Î¸ø³«ÇãÉÕ¤±´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë
£²¡¥´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÏÇãÉÕ¼Ô¤Ø»¿Æ±°Õ¸«É½ÌÀµÚ¤Ó±þÊç¿ä¾©¡£KKR¤Ë¤Ï»¿Æ±¤·¤Ê¤¤
- ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤ÎÊý¤¬¡¢KKR¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤è¤ê¤â¡¢¸½ºß¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Î»ö¶È´Ä¶µÚ¤Ó·Ð±Ä²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È
- ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢ÇãÉÕ¼Ô¤Ø»¿Æ±°Õ¸«É½ÌÀµÚ¤Ó±þÊç¿ä¾©¤ò·èµÄ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢KKR¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤·¤Ê¤¤»Ý¤ò·èµÄ
£³¡¥¹¹¤Ê¤ë²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤¬´ë¶È²ÁÃÍ´þÂ»¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Ä¹´ü´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢ËÜ¼êÂ³¤¤Î½ªÎ»¤ò·èµÄ¤·¡¢KKR¤Ø¤ÎÈëÌ©¾ðÊóÇË´þ¤òÍ×ÀÁ
- ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¹¹¤Ê¤ë²Á³Ê°ú¤¾å¤²¤¬´ë¶È²ÁÃÍ´þÂ»¤Ë·Ò¤¬¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Ê¾õ¶·¤¬Ä¹´ü´Ö·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢KKR¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤·¤Ê¤¤»Ý¤Î·èµÄ¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ¼êÂ³¤ò½ªÎ»¤¹¤ë»Ý¤ò·èµÄ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È
- ¤Þ¤¿¡¢KKR¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¼êÂ³¤Î½ªÎ»¤òÅÁÃ£¤·¡¢KKR¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¿ÈëÌ©ÊÝ»ýÀÀÌó½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬³«¼¨¤·¤¿ÈëÌ©¾ðÊó¤òÇË´þÄº¤¯¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È
ËÜ·ï¤Ë¤«¤«¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î³«¼¨»ñÎÁ¤ª¤è¤ÓËÜ¥Úー¥¸ÅºÉÕ¤ÎÊäÂ»ñÎÁ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¡ÊÊÑ¹¹¡Ë¸ø³«ÇãÉÕÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄûÀµÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄó½Ð¤ËÈ¼¤¦¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4917¡Ë¤Î³ô·ôÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Î³«»Ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÎÊÑ¹¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»(https://disclosure2dl.edinet-fsa.go.jp/searchdocument/pdf/S100XK2T.pdf?sv=2020-08-04&st=2026-02-09T07%3A10%3A19Z&se=2031-02-25T15%3A00%3A00Z&sr=b&sp=rl&sig=ULY%2BG%2BsiVMQ%2FeSwLQhtkzsWmOsVBgU%2Bxgxn3F3Ef8c8%3D)
- ¥«¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4917¡Ë¤Î³ô·ôÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë·¸¤ë2026Ç¯2·î9ÆüÉÕ¸ø³«ÇãÉÕÆÏ½Ð½ñ¤ÎÄûÀµÆÏ½Ð½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊäÂÀâÌÀ»ñÎÁ (ÅºÉÕPDF)
