ÅÏ´Ú¤»¤º¤Ë´Ú¹ñÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¡ª¥Ð¥Ó¥Èー¥¯¡¢Åìµþ¤ÇK-ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÂçµ¬ÌÏÌµÎÁÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ
¡Ê¥Ð¥Ó¥Èー¥¯¡á2026Ç¯02·î09Æü¡Ë´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ö¥Ð¥Ó¥Èー¥¯¡×¤Ï¡¢ ´Ú¹ñ¤ÎÍÌ¾ÈþÍÆ³°²Ê¡¦ÈéÉæ²Ê5±¡¤ÈÄó·È¤·¡¢´Ú¹ñÈþÍÆ»Ü½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁêÃÌ²ñ¤ò¡¢2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢Åìµþ¡¦TKP¿·¶¶¼®Î±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー10A¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ²ñ¤Ï¸áÁ°9»þ¤«¤é¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¸µ¡¦É¡¡¦ÎØ³Ô¡¦»éËÃµÛ°ú¤òÀìÌç¤È¤¹¤ë´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ³°²Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈéÉæ»Ü½ÑÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¢¶ºÀµÀìÌç¤Î»õ²Ê°å±¡¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
»²²Ã°åÎÅµ¡´Ø¤Ï¡¢¥Ð¥ÐÀ°·Á³°²Ê¡ÊÌÜ¸µ¡Ë¡¢¥Þー¥¯À°·Á³°²Ê¡ÊÉ¡¡Ë¡¢¥Ò¥Ã¥ÈÀ°·Á³°²Ê¡Ê´é¤Î»éËÃµÛ°ú¡Ë¡¢¥á¥í¥¦ÈéÉæ²Ê¿·º»¡ÊÈéÉæ»Ü½Ñ¡Ë¡¢¥ê¥¨¥ó¥¸¥ã¥ó»õ²Ê¡Ê»õ²Ê¶ºÀµ¡Ë¤Î·×5±¡¡£³Æ»Ü½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÂåÉ½±¡Ä¹¤¬Ä¾ÀÜÍè¾ì¤·¡¢¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Ë1ÂÐ1¤Î¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤äÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤ª¤è¤ÓÈþÍÆÀ°·Á»Ü½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î»Ü½Ñ¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Áª¤Ó¤ä»Ü½Ñ¤Î·èÄê¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò°ìÅÙ¤ËÈæ³Ó¤·¤¿¤¤Êý¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤¤Êý¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆÀ°·Á¡¦ÈéÉæ»Ü½Ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»²²Ã¿½¹þ¤Ï¡¢¥Ð¥Ó¥Èー¥¯ÆüËÜ¸ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÆâ¤Î¡ÖÅìµþÁêÃÌ²ñ¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Êhttps://web.babitalk.com/ja/posts/49¡Ë¤è¤ê¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿½¹þ¸å¡¢LINE¤Ç¤Î¸ÄÊÌÁêÃÌ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁêÃÌ»þ´Ö¤òÍ½Ìó¤·¡¢»²²ÃÍ½Ìó¶â3,000±ß¤ÎÆþ¶â¤ò¤â¤Ã¤Æ»²²Ã³ÎÄê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÁêÃÌ¤ÏºÇÂç3±¡¤Þ¤ÇÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢»²²ÃÍ½Ìó¶â¤ÏÁêÃÌ²ñÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Á´³ÛÊÖ¶â¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁêÃÌ²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡¢´Ú¹ñWi-FiÊÛÅöeSIM¡Ê5Æü´ÖÍøÍÑ·ô¡Ë¡¢¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¹Ò¶õ·ô10¡ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡¢Í¥Àè¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó·ô¡¢ÍÎÁºÂÀÊ¹ØÆþ·ô¡Ê¥ß¥ó¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÁêÃÌÅöÆü¤Ë»Ü½Ñ¤ò·èÄê¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç7Ëü±ßÁêÅö¤ÎÄÉ²ÃÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó6,000±ßÁêÅö¤Î¥»¥é¥à¡ÊXMD ¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥»¥é¥à¡Ë¤ª¤è¤ÓÌó4,000±ßÁêÅö¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊAP MD ¥¯¥êー¥à¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤òÄÉ²Ã¤Ç¿ÊÄè¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤ËÆü´Ú±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÅöÆü¤Î²ñ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óC¤ä¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë¤Î²½¾ÑÉÊ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÊÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÁêÃÌ²ñ¤ò¼çºÅ¤¹¤ë¥Ð¥Ó¥Èー¥¯¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç13Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÈþÍÆ°åÎÅÊ¬Ìî¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢´Ú¹ñÈþÍÆ»Ü½Ñ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÄÊý¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÀìÌç¥¬¥¤¥É¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ú¹ñ¤ÎÈéÉæ²Ê¤äÀ°·Á³°²Ê¾ðÊó¤ò´ÊÃ±¤«¤ÄÀµ³Î¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ±¡¾ðÊó¡¢²Á³ÊÈæ³Ó¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¢¼ÂºÝ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¥ì¥Ó¥åー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÁêÃÌ¤«¤éÍ½Ìó¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ú¹ñ¤Î»Ü½Ñ¾ðÊó¤òÃµ¤¹²áÄø¤Ç¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸À¸ì¤ÎÊÉ¡¢¾ðÊó¤Î¿®ÍêÀ¡¢Í½Ìó¤ÎÈÑ¤ï¤·¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò¡¢¥Ð¥Ó¥Èー¥¯°ì¤Ä¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ð¥Ó¥Èー¥¯´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤ÎÅìµþÁêÃÌ²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥æー¥¶ー¤¬´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¤è¤êÄ¾ÀÜÅª¤«¤Ä¸úÎ¨Åª¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦´ë²è¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö³Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ÎÆÃÄ§¤ä»Ü½Ñ¾ðÊó¤ò°ìÅÙ¤ËÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¹½À®¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ðÊó¼ý½¸¤Ë¤«¤«¤ëÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ú¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ¡Û
¢¡ÁêÃÌ²ñÆü»þ¡§2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë09:00～20:00
¢¨ ÃëµÙ·Æ¡§12:00～13:00
¢¡ ²ñ¾ì¡§Åìµþ TKP¿·¶¶¼®Î±¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー 10A¥Ûー¥ë
https://maps.app.goo.gl/JU4ffFUoCYNCia6y8(https://maps.app.goo.gl/JU4ffFUoCYNCia6y8)
¢¡ »²²ÃÂÐ¾Ý¡§´Ú¹ñ¤ÎÈþÍÆÀ°·Á»Ü½Ñ¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÆüËÜ¿Í¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â
¡¦ ´Ú¹ñÈþÍÆÀ°·Á¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À·èÃÇ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý
¡¦ Ê£¿ô¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤òÄ¾ÀÜÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦ 1Æü¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ë¾ðÊó¤ò¼ý½¸¤·¤¿¤¤Êý
¢¡ »²²ÃÊýË¡¡§¥Ð¥Ó¥Èー¥¯¡ÖÅìµþÁêÃÌ²ñ¡×ÆÃÀß¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß
https://web.babitalk.com/ja/posts/49(https://web.babitalk.com/ja/posts/49)
¢¡ Äó¶¡ÆÃÅµ
ÆÃÅµ£±.¡Ë»²²Ã¼ÔÁ´°÷ÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¡§¥Ð¥Ó¥Èー¥¯ ¡ß ´Ú¹ñÈþÍÆÀ°·Á¡¦ÈéÉæ²Ê ÅìµþÁêÃÌ²ñ »²²Ã¼ÔÁ´°÷
ÆâÍÆ¡§´Ú¹ñWi-FiÊÛÅöeSIM¡Ê5Æü´ÖÍøÍÑ·ô¡Ë¡¢¥¨¥¢¥½¥¦¥ë¹Ò¶õ·ô10¡ó³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¡¢Í¥Àè¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó·ô¡¢ÍÎÁºÂÀÊ¹ØÆþ·ô¡Ê¥ß¥ó¥È¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ë¤ò¿ÊÄè
ÆÃÅµ£².¡ËÅöÆü»Ü½Ñ·èÄê¼Ô¸þ¤± K-¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¡§ÁêÃÌÅöÆü¤Ë»Ü½Ñ¤ò·èÄê¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô
ÆâÍÆ¡§Ìó6,000±ßÁêÅö¤Î¥»¥é¥à¡ÊXMD ¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥ê¥«¥Ð¥êー¥»¥é¥à¡Ë¡¢Ìó4,000±ßÁêÅö¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊAP MD ¥¯¥êー¥à¥Þ¥¹¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ë¤ò100¡óÄÉ²Ã¿ÊÄè
ÆÃÅµ£³.¡ËÅöÆü»Ü½Ñ·èÄê¼Ô¸ÂÄê Æü´Ú±ýÉü¹Ò¶õ·ô ÃêÁªÆÃÅµ
ÂÐ¾Ý¡§ÁêÃÌÅöÆü¤Ë»Ü½Ñ¤ò·èÄê¤µ¤ì¤¿»²²Ã¼Ô
ÆâÍÆ¡§Ìó5Ëü±ßÁêÅö¤ÎÆü´Ú±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤òÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤Ë¿ÊÄè
ÆÃÅµ£´.¡Ë²ñ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¸þ¤± ÄÉ²Ã¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ÂÐ¾Ý¡§ÁêÃÌ²ñÅöÆü¤Î²ñ¾ì¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¼Ô¡Ê»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë100¡ó¿ÊÄè¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥»¥ë¥Õ¥åー¥¸¥ç¥óC²½¾ÑÉÊ¡¢¥á¥Ç¥£¥Òー¥ë²½¾ÑÉÊ¡¢Amazon¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤ò¿ÊÄè
¢¡ Ãí°Õ»ö¹à
- ÁêÃÌ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢¿½¹þ¥Úー¥¸Æâ¤ÎLINEÁêÃÌ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- LINEÁêÃÌ¤Ë¤ÆÁêÃÌ»þ´Ö¤Î³ÎÄê¤ª¤è¤Ó»²²ÃÍ½Ìó¶â¤ÎÆþ¶â´°Î»¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢»²²Ã¿½¹þ¤¬Àµ¼°¤Ë´°Î»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- »²²ÃÍ½Ìó¶â¤Ï¡¢ÁêÃÌ²ñÅöÆü¤Ë²ñ¾ì¤Ø¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤ËÁ´³ÛÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÌµÃÇ¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ÊNo-show¡Ë¤Î¾ì¹ç¤ÏÊÖ¶â¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£