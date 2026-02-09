¥«¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¸ø³«ÇãÉÕ²Á³Ê¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥à¤Î»¿Æ±°Õ¸«µÚ¤Ó±þÊç¿ä¾©¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿ÁÏ¶È²È À¾Â¼ ¸µ±ä¤Î¥³¥á¥ó¥È
¥«¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¡Ë¤Ï¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ë¤è¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥à¡ÊÂÐ¾Ý¼Ô¡Ë¤Î³ô·ôÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡ÊËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢2026Ç¯2·î6ÆüÉÕ¤Ç¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë¤ª¤±¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÉáÄÌ³ô¼°1³ôÅö¤¿¤ê¤ÎÇãÉÕ¤±Åù¤Î²Á³Ê¤ò3,105±ß¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë»Ý¡ÊËÜ²Á³ÊÊÑ¹¹¡Ë¤ÎË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Î¤¢¤ëÄó°Æ½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤è¤ê¡¢ËÜÆü³«ºÅ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë»¿Æ±¤Î°Õ¸«¤òÉ½ÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ²Á³ÊÊÑ¹¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î³ô¼ç¤Î³§ÍÍ¤ËÂÐ¤·¤ÆËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤¹¤ë»Ý¤Î·èµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿»Ý¤ÎÏ¢Íí¤ò¼õÎÎ¤·¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Ï¡¢ËÜÆüÉÕ¤Ç¡¢ËÜ²Á³ÊÊÑ¹¹¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê»¤»¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Êa¡ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡ÊÆÃ¤Ë¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡Ë»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¡¢¡Êb¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤¿·Ð±Ä»ñ¸»¤ÎºÇÅ¬¤ÊÊ¬ÇÛ¤Î2ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤ÎÊý¤¬¡¢KOHLBERG KRAVIS ROBERTS & CO. L.P.¡ÊKKR¡Ë¤ÎÄó°Æ¤¹¤ëÂÐ¾Ý¼Ô¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾åºö¤è¤ê¤â¡¢¸½ºß¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤Î»ö¶È´Ä¶µÚ¤Ó·Ð±Ä²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿»ö¶ÈÀïÎ¬¤Ë¹çÃ×¤·¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤Ç¼Â¸½¤Ë»ê¤ë³¸Á³À¤â¹â¤¯¡¢¤«¤Ä¤è¤ê¿×Â®¤Ë¼Â¹Ô¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤Ë»ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¡¢KKR¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ»¿Æ±¤·¤Ê¤¤»Ý¤Î·èµÄ¤ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âè»°¼Ô¤â´Þ¤á¤¿¸õÊä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î´ë¶È²ÁÃÍ¤Ò¤¤¤Æ¤Ï³ô¼ç¶¦Æ±¤ÎÍø±×¤Ë»ñ¤¹¤ë¼Â¸½²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÇã¼ýÄó°Æ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼êÂ³¡ÊËÜ¼êÂ³¡Ë¤ò½ªÎ»¤¹¤ë»Ý¤ò·èµÄ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢KKR¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¼êÂ³¤Î½ªÎ»¤òÅÁÃ£¤·¡¢¤Þ¤¿¡¢KKR¤¬ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤¿ÈëÌ©ÊÝ»ýÀÀÌó½ñ¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬³«¼¨¤·¤¿ÈëÌ©¾ðÊó¤òÇË´þÄº¤¯¤è¤¦Í×ÀÁ¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼êÂ³¤Î½ªÎ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï¡¢·Ð±Ä²þ³×¤ËÁ´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ½¸Ãæ¡¦î²¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤â¡ÖÀ¸³è¼ÔÈ¯¡¦À¸³è¼ÔÃå¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¤Ë¡¢À¸³è¼Ô¤¬¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤ë¤³¤È¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë¡Ö¤ªÌòÎ©¤Á¡×¤ò»ýÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¡¢ÁÏ¶È²È¤È¤·¤Æ¶¯¤¯¿®¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹´ü¤ËÏË¤ê¡¢½¾¶È°÷¤ä¼è°úÀè¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê»×¤¤¤ä¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¤è¤¦¤ä¤¯°Â¿´¤·¤ÆÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æî²¿Ê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËöÈø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄ¹¤¤ËÏË¤êËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤ò¤´¸¡Æ¤Äº¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¼Ô¤ÎÆÃÊÌ°Ñ°÷²ñ¤ª¤è¤Ó¼èÄùÌò²ñ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Îµ®½Å¤Ê¤´°Õ¸«¤òÄº¤¤¤¿°ìÉô¤ÎÂç³ô¼ç¤ò»Ï¤á´Ø·¸¤¹¤ë³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ô¼ç¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ø¤Î±þÊç¤Ë¤´¶¨ÎÏÄº¤¤Þ¤¹¤è¤¦¿´¤è¤ê¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯2·î9Æü
M¡¦N¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¡¡·ó¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥ó¥À¥àÁÏ¶È²È
À¾Â¼ ¸µ±ä