¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ü¥¤¥¹¡ÖÅìµþ¥Þー¥±¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¡×ÂåÉ½ÍÁ¿å½Ð±é
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÍÁ¿å ±Ñ¹Ô¡¢Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É3927¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ÍÁ¿å±Ñ¹Ô¤¬¡¢¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ü¥¤¥¹¡ÖÅìµþ¥Þー¥±¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ÍÁ¿å±Ñ¹Ô¤¬¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ü¥¤¥¹¡ÖÅìµþ¥Þー¥±¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¡×¤Ë½Ð±é
Åö¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯2·î6ÆüÉÕ¤Ç¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¤«¤é¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¤Ë»Ô¾ì¶èÊ¬ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ü¥¤¥¹¡ÖÅìµþ¥Þー¥±¥Ã¥È¥ï¥¤¥É¡×¤ËÅö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ÍÁ¿å±Ñ¹Ô¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯¥Ü¥¤¥¹Youtube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Æ°²èURL¡§https://youtu.be/q-Y49ub2nfw?si=IIrChbS_WArYMbhD
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥Ðー¥Ö¥ì¥¤¥ó
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÍÁ¿å ±Ñ¹Ô
ËÜ¼Ò¡§¢©102-0094¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®4-1 ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È22F
TEL 03-5210-3061¡ÊÂåÉ½¡Ë
URL¡§https://www.fuva-brain.co.jp/
ÀßÎ©¡§2001Ç¯5·î8Æü
»ñËÜ¶â¡§796É´Ëü±ß¡Ê2025Ç¯3·î31Æü¸½ºß¡Ë¡ÊÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì¡§¾Ú·ô¥³ー¥É3927¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡ü¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡
¡ü¥Æ¥ì¥ïー¥¯´Ä¶¤Î¹½ÃÛ
¡üÀ¸»ºÀ¤ª¤è¤Ó¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥ª¥Ö¥é¥¤¥Õ¸þ¾å»Ù±ç
¡ü¼õÂ÷³«È¯¡¦SES¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡üºÎÍÑ»Ù±ç¡¦¿Íºà¾Ò²ð¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë
¡üÅê»ñ»ö¶È¡¦Åê»ñ½õ¸À¡Ê»Ò²ñ¼Ò¡Ë