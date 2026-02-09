¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×¡¢¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×È¯½Ð¤ò¼õ¤±¡¢»Ù±ç»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥×¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ê¿¾¾ÈËÏÂ¡¢°Ê²¼¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×¡Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤¬³«ºÅ¤·¤¿¹áÀî¸©·ëº§»Ù±çÏ¢Íí²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¹áÀî¸©ÃÎ»ö¤è¤ê¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æ±²ñµÄ¤Î¾ì¤Ç¡¢ËÜÀë¸À¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æº£¸å¤âÏ¢·È¡¦»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜÀë¸À¤Ï¡¢¾¯»Ò²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Áª¤Ð¤ì¤ëÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢½Ð²ñ¤¤¤äÎø°¦¤òÁ°¸þ¤¤ËÂª¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹áÀî¸©¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ËÜÀë¸À¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹áÀî¸©¤È¥¿¥Ã¥×¥ë¤¬Äù·ë¤·¤¿¡Ö½Ð²ñ¤¤¡¦Îø°¦¡¦·ëº§±þ±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê¡×(https://www.tapple.co.jp/news/1099/)¤Î¤â¤È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¼ã¼ÔÀ¤Âå¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è²ÝÂê¤ä»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖKAGAWA U-25 SESSION¡× ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¡Ö¤«¤¬¤ï¤ÎÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Äó¸À¤¬¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢2025Ç¯¤ËÃÎ»ö¤ØÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹(¢¨)¡£
¢¨»²¾È https://www.tapple.co.jp/news/1296/
¤³¤¦¤·¤¿¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤äÄó¸ÀÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹áÀî¸©¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¬½Å¤Í¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢º£²ó¤Î¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤ÎÈ¯½Ð¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÀë¸À¤Ç¤Ï¡¢Îø°¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢Îø¤ÈÆø¤ï¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¸©Á´ÂÎ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¹áÀî¸©·ëº§»Ù±çÏ¢Íí²ñµÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¿¥Ã¥×¥ë¤Ï¡¢ËÜÀë¸À¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¡¢º£¸å¤â¹áÀî¸©¤ä´Ø·¸ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹áÀî¸©·ëº§»Ù±çÏ¢Íí²ñµÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹áÀî¸©·ëº§»Ù±çÏ¢Íí²ñµÄ¤Ï¡¢¸©¡¢»ÔÄ®¡¢´ë¶È¡¢´Ø·¸ÃÄÂÎÅù¤¬»²²è¤·¡¢·ëº§»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë¸½¾õ¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç·ëº§¤ò±þ±ç¤¹¤ëµ¡±¿¤ò¾úÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼Ô¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦Îø°¦¡¦·ëº§¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ä²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹áÀî¸©¤È¤·¤Æ¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢ÃÓÅÄË¿ÍÃÎ»ö¤«¤é¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤¬È¯½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
<²ñµÄ³µÍ×>
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯2·î9Æü 10»þ～12»þ
¾ì½ê¡§¹áÀî¸©Ä£ ËÜ´Û Âè°ì¡¦ÂèÆóÆÃÊÌ²ñµÄ¼¼
ÆâÍÆ¡§
¡¦¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À
¡¦¹áÀî¸©¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦Îø°¦¡¦·ëº§±þ±ç¤Ë·¸¤ë¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀâÌÀ
¡¦¸©Æâ¤Î¼ã¼Ô30Ì¾¤Ë¤è¤ë°Õ¸«¸ò´¹¡¡¥Æー¥Þ¡§¡ÖÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£¡¢¹áÀî¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¡×
Ï¢Íí²ñµÄ¤Î¹½À®ÃÄÂÎÅù¡§
¡¡¹áÀî¸©¾¦¹©²ñµÄ½êÏ¢¹ç²ñ
¡¡¹áÀî¸©¾¦¹©²ñÏ¢¹ç²ñ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹áÀî·ÐºÑÆ±Í§²ñ
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÉ´½½»Í¶ä¹Ô
¡¡¹áÀî¸©Ãæ¾®´ë¶ÈÃÄÂÎÃæ±û²ñ
¡¡¹áÀî¸©·Ð±Ä¼Ô¶¨²ñ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹áÀî¸©¶ä¹Ô¶¨²ñ
¡¡¹áÀî¸©¾¦Å¹³¹¿¶¶½ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¹áÀî¸©Ãæ¾®´ë¶È²ÈÆ±Í§²ñ
¡¡¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í¤«¤¬¤ï·ò¹¯Ê¡»ãµ¡¹½ ¡Ê¤«¤¬¤ï±ï·ë¤Ó»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡¸©Æâ³Æ»ÔÄ®
¡¡¹áÀî¸©
KAGAWA U-25 SESSION¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¹áÀî¸©Æâ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦¼Ò²ñ¿Í¤¬½¸¤¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖKAGAWA U-25 SESSION¡×¤Ï¡¢Îø°¦¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤ò¹áÀî¸©¤È¶¦¤ËÁÏ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¡¢µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬ËÜÆü¡¢¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ°ÕµÁ¿¼¤¯¡¢¤¦¤ì¤·¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀë¸À¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤ß¡¢Ã¯¤â¤¬Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ªー¥×¥ó¤Ë¸ì¤ì¤ëÉ÷ÅÚ¤¬¾úÀ®¤µ¤ì¡¢ÃÏ°è¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¹áÀî¸© ÃÓÅÄË¿Í ÃÎ»ö¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
ËÜÆü¡¢¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤òÈ¯½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯1·î¤Ë¥¿¥Ã¥×¥ë¤ÈÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤ä¡ÖKAGAWA U-25 SESSION¡×¥á¥ó¥Ðー¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¸ý¡¦º§°ù¿ô¡¦½ÐÀ¸¿ô¤Î¸º¾¯¤Ï¹áÀî¸©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¼Ô¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤êÎø°¦¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë²ÝÂê²ò·è¤Î»å¸ý¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¹Í¤¨¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¡¢¼ã¤¤Êý¤¿¤Á¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ³¦¤Î³§ÍÍ¤ä»ÔÄ®¤Î¤´¶¨ÎÏ¤âÆÀ¤Ê¤¬¤é¡¢¸©Á´ÂÎ¤Ç¼ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢Îø¤ÈÆø¤ï¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥×¥ëÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ê¿¾¾ÈËÏÂ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤«¤¬¤ïÎø°¦ÁíÎÌºÇÂç²½¤Þ¤Á¤Å¤¯¤êÀë¸À¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç½é¤á¤Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¡ÖÎø°¦¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÀµÌÌ¤«¤éÂª¤¨¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤¿°ÕµÁ¿¼¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò²½¤ä¿Í¸ý¸º¾¯¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢·ëº§¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë½Ð²ñ¤¤¤äÎø°¦¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Î¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹ÔÀ¯¤È¶¦¤ËµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¡¢·Á¤Ë¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ï¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤È¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê»öÎã¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ã¥×¥ë¤âËÜÀë¸À¤Î¼ñ»Ý¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢¤½¤Î¼Â¸½¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×¤Ï¥°¥ë¥á¤ä±Ç²è¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎø¤ÎÁê¼ê¤òÃµ¤»¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£2014Ç¯5·î¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤é¡¢Îß·×²ñ°÷¿ô2,300Ëü¿Í¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤·¡¢Îø³èÃæ¤Î20Âå¤ÎÃË½÷¤òÃæ¿´¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥Çー¥È¤Î¤ªÁê¼ê¤òÃµ¤»¤ë¡Ö¤ª¤Ç¤«¤±µ¡Ç½¡×¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ä¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¾ì½ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Ç½¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ø¤ÎÂÐºö¤Ï¶È³¦¤Ç¤â¹â¤¤´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö365Æü¤Î´Æ»ë¥Ñ¥È¥íー¥ë¤ä¸øÅª¿ÈÊ¬¾ÚÌÀ½ñ¤Ë¤è¤ëËÜ¿Í³ÎÇ§¡¢AI¤òÍÑ¤¤¤¿ÉÔÀµÍøÍÑ¼Ô¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Ëü¤¬°ì¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¶ÛµÞÄÌÏÃÁêÃÌ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îø³è¡¦º§³è¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×
https://tapple.me/
°Â¿´°ÂÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.tapple.co.jp/action/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥Ã¥×¥ë¤Ï¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡Ö¥¿¥Ã¥×¥ë¡×¡¢¤ª¤è¤ÓÁ´¤Æ¤Î²ñ°÷¤ÎÊý¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤â¥á¥Ã¥»¤âÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¡ÖKoigram¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤Î½ÐÀ¸¿ô¤¬²áµîºÇ¾¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¥¹¥Ôー¥É¤Ç¿Ê¤àÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢º§°ù¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º¤Ï½Ð²ñ¤¤¤äÎø°¦¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤Ù¤¯¡¢¡ÖÎø°¦ÁíÎÌ¤ÎºÇÂç²½¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊÅö¼Ò¤¬ÌÜ»Ø¤¹¼Ò²ñÅª¤Ê»ÈÌ¿¡Ë¤Ë·Ç¤²¡¢Æü¡¹¤è¤êÂ¿¤¯¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.tapple.co.jp/