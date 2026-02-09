¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Reloop DJ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖBUDDY¡×´ü´Ö¸ÂÄêÆÃÊÌ²Á³Ê
¶äºÂ½½»ú²°¥Ç¥£¥ê¥²¥ó¥È»ö¶ÈÉô¡ÊÅìµþ¡¦Ãæ±û¶è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎDJµ¡ºà¥Ö¥é¥ó¥É Reloop¡Ê¥ê¥ëー¥×¡Ë¤ÎDJ¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡ÖBUDDY¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó°ÆÆâ¥Úー¥¸
https://dirigent.jp/blog/reloop-buddy-campaign-202602
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë ～ 2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤È²Á³Ê
Reloop BUDDY
iOS¡¢iPad OS¡¢Android¡¢Mac¡¢PC¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊDJ¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤ÊAlgoriddim ¡Ödjay¡×ÂÐ±þ¥Ýー¥¿¥Ö¥ë2¥Ç¥Ã¥¡¦DJ¥³¥ó¥È¥íー¥éー
²Á³Ê¡§ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§35,750±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¢ª ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó²Á³Ê¡§29,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 17%OFF
JAN¡§4534217610401
À½ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://dirigent.jp/reloop/buddy
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/press/341329/images/bodyimage1¡Û
¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È
ÂÐ±þ¥¢¥×¥ê¤Î¡Ödjay¡×¤Ï¡¢Apple Music¤äSpotify¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°³Ú¶Ê¤ÇDJ
¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶äºÂ½½»ú²°¥Ç¥£¥ê¥²¥ó¥È»ö¶ÈÉô
