¹ñ»º¹âÂ®Á´Ê¸¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥óGroonga 16.0.0¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ê¥¢¥³ー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÜÆ£ ¸ùÊ¿ °Ê²¼¡¢¥¯¥ê¥¢¥³ー¥É¡Ë¤Ï¡¢¹ñ»º¤Î¹âÂ®Á´Ê¸¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖGroonga¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇGroonga 16.0.0¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤ÎWeb¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¡¦EC¥µ¥¤¥ÈÆâ¸¡º÷¤ËºÇÅ¬¤ÊGroonga¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹¹¿·ÀÇ½¡×¡Ö°ÂÄêÀ¡×¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥Ð¥¤¥ÈÊ¸»úÂÐ±þ¤Î¸¡º÷ÀÇ½¡×¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¿·¾ðÊó
- ¥»¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µー¥Á¤Î¼ÂÁõ¡§»úÌÌ¤Ç¤Î¸¡º÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¤Î°ÕÌ£¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¸¡º÷¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
- ´ØÏ¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤ÎÄÉ½¾PostgreSQL¤Ç¹âÂ®¤ËÁ´Ê¸¸¡º÷¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î³ÈÄ¥µ¡Ç½¡ÖPGroonga¡×¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎPostgreSQL 18¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£MySQL¡¢MariaDB ¸þ¤±¥¹¥È¥ìー¥¸¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖMroonga¡×¤Ç¤â¡¢ºÇ¿·¤ÎMySQL¡¢MariaDB¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢MySQL¤Î¼¡¤ÎLTS¤Ç¤¢¤ëMySQL 9.7¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- ÆÃ¼ìÊ¸»ú¤ÎÀµµ¬²½ÂÐ±þ¡§ÆüËÜ¸ì¤Ç»È¤ï¤ì¤ëÍÙ¤ê»ú¤ÎÀµµ¬²½¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
- ÍøÍÑ´Ä¶¤Î³È½¼¡§´ÊÃ±¤ËPGroonga¤ò¥Ç¥×¥í¥¤¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡ÖRailway¡×¡Êhttps://railway.com/deploy/pgroonga¡Ë¤Ç¥Æ¥ó¥×¥ìー¥ÈÄó¶¡¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ÉPostgreSQL¤ò´Þ¤à¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖSupabase¡×¡Êhttps://supabase.com/¡Ë¤¬PGroonga¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê£»¨¤ÊÀßÄê¤Ê¤É¤ò¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¼ê·Ú¤ËPGroonga¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Groonga¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹
¥¯¥ê¥¢¥³ー¥É¤Ï10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êGroonga¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢GroongaËÜÂÎ¤ª¤è¤Ó´ØÏ¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î³«È¯¡¢¥ê¥êー¥¹¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ー¤Ç¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤ÆGroonga/Mroonga/PGroongaÆ³Æþ´ë¶È¤ÎÍ½þ¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê²ò·è¼êÃÊ¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢¿·¤¿¤Ë¸Å¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ´Ê¸¸¡º÷µ¡Ç½¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÁ´Ê¸¸¡º÷µ¡Ç½¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹
¸Å¤¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿Á´Ê¸¸¡º÷µ¡Ç½¤Ï¡¢Ã´Åö¼ÔÉÔºß¡¦OS¤äDB¤ÎEOL¡¦¾ðÊóÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¡×¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
- ´ûÂ¸¤Î´Ä¶¤ò°ÂÁ´¤Ë»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
- °Ü¹Ô¤¹¤Ù¤¾ì¹ç¤Ë¡¢¤É¤ÎÊý¼°¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤«¡©
- ¥³¥¹¥È¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ê¤Î¤«¡©
¤³¤¦¤·¤¿µ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ
¿ÇÃÇ¥Ñ¥Ã¥¯
- ¥¯¥¨¥ê¥í¥°¡¿¥¹¥ー¥Þ¤ò¼«Æ°²òÀÏ
- ÍøÍÑµ¡Ç½¡¦°ÍÂ¸´Ø·¸¤ÎÃª²·¤·
- ¸½¹Ô´Ä¶¤Î²ÝÂêÀ°Íý
- °Ü¹ÔÀè¸õÊä¤ÎÈæ³Ó¡ÊGroonga·Ï / PostgreSQLÉ¸½à / Elasticsearch Åù¡Ë
- ³µ»»¥³¥¹¥È¤È¼Â¸½Æñ°×ÅÙ
- ¥ì¥Ýー¥È¡Ü¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊó¹ð²ñ
¿ÇÃÇÂÐ¾Ý
- Groonga
- Mroonga
- PGroonga
- Senna
- Tritonn¡ÊMySQL¸þ¤±Á´Ê¸¸¡º÷¡Ë
- Ludia¡ÊPostgreSQL¸þ¤±Á´Ê¸¸¡º÷¡Ë
- Hyper Estraier
- Apache Solr
- Elasticsearch
- OpenSearch
¥¯¥ê¥¢¥³ー¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥ê¥¢¥³ー¥É¤Ï¡¢ 2006Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥êー¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÀßÎ©¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
Fluentd/Apache Arrow/Groonga/ÁÈ¤ß¹þ¤ß¥·¥¹¥Æ¥à¸þ¤±³«È¯/¥Ö¥é¥¦¥¶´ØÏ¢³«È¯¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î³«È¯¤ä¥½ー¥¹¥³ー¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Îµ»½Ñ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
