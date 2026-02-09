¥·ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡§¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ8¾Ï¡Ö±¢ËÅ¤ÎÂç¥Ý¥ê¥Ë¥¢¡×¤Î³«»Ï¡ª¿·¥­¥ã¥é¡Ö¥Ç¥£¥ª¥³¥Ã¥­ー¡¦G¡×¡¢¡Ö¥Ù¥êー¥ª¥º¡¦G¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´16Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹

³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥Ù¥é¥¹¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾È°æ ¿µ°ì¡¿½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï¡¢¥·ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óRPG¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ë¤Æ¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ8¾Ï¡Ö±¢ËÅ¤ÎÂç¥Ý¥ê¥Ë¥¢¡×¤¬2026Ç¯2·î9Æü¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê»¤»¤Æ¥À¥áー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡³¦¤ÎÁÐ·õ¡¡¼é¸î¼Ô¡¦¥ä¥Þ¥È¥¦¥©ー¥ê¥¢¡×¤Î³«»Ï¡¢¡ÖÃÄ·ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È¥¬¥Á¥ã¡×Åù¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¢¡¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ8¾Ï¡Ö±¢ËÅ¤ÎÂç¥Ý¥ê¥Ë¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ



¤¤¤Ä¤â¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤­¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ8¾Ï¡Ö±¢ËÅ¤ÎÂç¥Ý¥ê¥Ë¥¢¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



¢¡¤¢¤é¤¹¤¸


¶õ¤ÎµµÎö¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ãç´Ö¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢


Ææ¤Î¶õ´Ö¡ÖÇËÃÇÁØ¡×¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À


¥Ù¥êー¡¦¥ª¥º¤È¥Ç¥£¥ª¡¦¥³¥Ã¥­ー¡£


¥Àー¥¯¥Þ¥¿ー¤Îµï¾ë¡ÖÂç¥Ý¥ê¥Ë¥¢¡×¤Ç¡¢


»â»Ò²¦¤¿¤Á¤È¤Î»àÆ®¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£



¢¨¡Ö¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ8¾Ï¡×¤Ï¡Ö¼¡ÂåËÁ¸±ÊÔ¡×7-10¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹




¢¡¿·¥­¥ã¥éÄÉ²Ã¡ª¡ÖÃÄ·ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È¥¬¥Á¥ã¡×¤Î³«»Ï¡ª



¿·¤¿¤Ê¡ù3¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö[¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È]¥Ç¥£¥ª¥³¥Ã¥­ー¡¦£Ç¡×¡Ö[¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È]¥Ù¥êー¥ª¥º¡¦£Ç¡×¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¡ÖÃÄ·ë¤Î¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥¬¥Á¥ã¤Î¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î


¡¦[¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È]¥Ç¥£¥ª¥³¥Ã¥­ー¡¦£Ç


¡¦[¥¸¥ã¥¤¥±¥Ã¥È]¥Ù¥êー¥ª¥º¡¦£Ç



¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÓ½Ð³ÎÎ¨¤¬UP¤·¤Þ¤¹¡£


¿·ÅÐ¾ì¡õ½Ð¸½Î¨¥¢¥Ã¥×¥­¥ã¥é¡¡¡ù¡ù¡ù¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー





³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2026/2/22(Æü) 13:59



¡¦³«ºÅ´ü´Ö¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤


¡¦¥¬¥Á¥ã¤«¤éÇÓ½Ð¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡³ä¹ç¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã²èÌÌ¤Î¡Ö¥¬¥Á¥ã¾ÜºÙ¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹


¡¦¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡³ä¹ç¤Ï¶Ñ°ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó


¡¦Åö¥¬¥Á¥ã¤ò1²ó°ú¤¯¤´¤È¤Ë¡¢Åö¥¬¥Á¥ã¤Î¸ò´¹Pt¤ò1Pt³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹




¢¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤Î³«»Ï¡ª



´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÆÃÊÌ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡ù3¥­¥ã¥é¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç½÷À­¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¤ßÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


Í­½þ¥¸¥§¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã50Ï¢¥»¥Ã¥È¡×¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



¢£Í­½þ¥¸¥§¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã50Ï¢¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÈÎÇä´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026/2/18(¿å) 13:59



¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥¯¡Ö¡Ú3²ó¸ÂÄê¡Û¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤ä¡¢¥¯¥¨¥¹¥È¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¸ò´¹½ê¡×¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤«¤é¤âËÜ¥¬¥Á¥ã¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£



¢£³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026/2/24(²Ð) 13:59



¢¨ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡ù3¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥­¥ã¥é¤ò½ü¤¯¡¢¥ê¥êー¥¹³«»Ï¤«¤é¡Ö¥¢ー¥ÁÍýÎÏºÇ½ª½÷¿À¥¬¥Á¥ã¡×¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½÷À­¥­¥ã¥é¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹


¢¨ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¡ù2¤ª¤è¤Ó¡ù1¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ï¡¢¡ÖËÁ¸±¤Î¾ðÇ®¥¬¥Á¥ã¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥­¥ã¥é¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹


¢¨¥¬¥Á¥ã¤«¤éÇÓ½Ð¤¹¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÄó¶¡³ä¹ç¤Ï¡¢¥¬¥Á¥ã²èÌÌ¤Î¡Ö¥¬¥Á¥ã¾ÜºÙ¡×¤«¤é¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹




¢¡´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÖÂçÍðÀï¡¡£Â¡ú£Ú¡ú£È¡×¤Î³«»Ï¡ª



ÀÖÂ°À­¤Î¡Ö£Â¡ú£Ú¡ú£È¡×¤ÈÀï¤¦¡ÖÂçÍðÀï¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¢¨¡ÖÂçÍðÀï¡×¤Ç¤ÏBP¤ÎºÇÂçÃÍ¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹


¢¨ÄÌ¾ï¤Î¥Ð¥È¥ë¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡¢BP¤ÏÎ¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹



¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¥¹¥¿¥ß¥Ê¤Ï¾ÃÈñ¤»¤º¡¢Æñ°×ÅÙ¶¦ÄÌ¤Ç1Æü3²ó¤Þ¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÄ©ÀïÃæ¤Ë½Ð·â¤·¤¿¥­¥ã¥é¤ä¥·ー¥ë¤Ï¡¢ºÆ¤ÓÊÔÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£


¤Ê¤ª¡¢Ä©Àï²ó¿ô¤¬¸º¤é¤Ê¤¤¡ÖÌÏµ¼Àï¡×¤¬¤¢¤ê¡¢ÊÔÀ®¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¢¨Ä©Àï²ó¿ô¤Ï¡¢ÍâÆüAM4:00¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹


¢¨¡ÖÌÏµ¼Àï¡×¤Ç¤ÏÄ©Àï²ó¿ô¤Ï¸º¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¹¥³¥¢¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó



¥Ü¥¹¤ò·âÇË¡¢3²ó¤ÎÀïÆ®½ªÎ»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ÈÄ©Àï¤¬½ªÎ»¤·¡¢¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¡¢Êó½·¤òGET¤·¤è¤¦¡ª¡ª



³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2026/2/18(¿å) 13:59




¢¡¥À¥áー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼¡³¦¤ÎÁÐ·õ¡¡¼é¸î¼Ô¡¦¥ä¥Þ¥È¥¦¥©ー¥ê¥¢¡×¤Î³«»Ï¡ª



ÎÐÂ°À­¤Î¡Ö¥ä¥Þ¥È¥¦¥©ー¥ê¥¢¡×¤ÈÀï¤¦¥À¥áー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥¯¥¨¥¹¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



100ËüPt¥À¥áー¥¸¤ÎÅþÃ£¤´¤È¤Ë¡Ö¥À¥á¥Á¥ã¥ì¥³¥¤¥ó¡×¤ò1～3Ëç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


Â¾¤Ë¤â¡Öå«¤Î·çÊÒ¡×¤ä¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡Ö¿¨ÇÞ¡×¡¢¡ÖS5ÁÇºà¡×¤Ê¤É¤â³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿ÀìÍÑ¤Î¾Î¹æ¤ä¡¢400ËüPt¤Î¥À¥áー¥¸ÅþÃ£¤ÇUR¥·ー¥ë[¿ÀÄë£±]¥ä¥Þ¥È¿ÀÄë¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å～ 2026/2/18(¿å) 13:59




¢¡´ü´Ö¸ÂÄê¥¯¥¨¥¹¥È¥Þ¥Ã¥×¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÄÉ²Ã¡ª



¥¯¥¨¥¹¥È°ìÍ÷¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥¯¥¨¥¹¥È¥Þ¥Ã¥×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¡¢¥¸¥§¥à¤äÝæÎÏ¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Ê¤É¤òGET¤·¤è¤¦¡ª



¢¨¥á¥¤¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡ÖÀ»ËâÂçÀïÊÔ¡×1¾Ï¡Ê1-11¡Ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬Í·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹


¢¨³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ëÊó½·ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥¨¥¹¥È²èÌÌ¤Î¡ÖÊó½·¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤




¢¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¸ò´¹½ê¡×¤òÄÉ²Ã¡ª



¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¡×¤òËèÆü½¸¤á¤Æ¡¢¹¥¤­¤Ê°éÀ®ÁÇºà¤Ê¤É¤È¸ò´¹¤·¤è¤¦¢ö


´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¸ò´¹½ê¤Ç¤Ï¥³¥¤¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤ä¡¢¡ÖS5¥Öー¥¹¥ÈÁÇºà¡×¡¢S3¤Î¡Ö¥¢¥¤¥Æ¥à¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¹¥¤­¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



¢£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¸ò´¹½ê¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2026/2/24(²Ð) 13:59



¢£¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤Î³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å ～ 2026/2/18(¿å) 13:59



¢£¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¡×¤ÎÆþ¼êÊýË¡


´ü´ÖÃæ¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡ÖV-Day¥Ç¥¤¥êー¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¡ÖV-DayÎß·×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£



¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÆâÍÆ¤ä³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥¤¥ó2026¡×¤ÎËç¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÆâ¡ÖV-Day¥Ç¥¤¥êー¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖV-DayÎß·×¡×¥¿¥Ö¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¢¡¡Ö¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×¤ò³«»Ï¡ª



¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å¤è¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¤è¤¦¢ö



¢£³«ºÅ´ü´Ö


2026/2/9(·î) ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 2026/2/18(¿å) 13:59


¢¨´ü´ÖÃæ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ë¤Î¤ÏºÇÂç6²ó¤Þ¤Ç¤Ç¤¹




¢¡¥¢¥×¥ê¥Ú¥¤¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡ª



¥¢¥×¥ê¥Ú¥¤¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¿·¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£


´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª




¢¡¥²ー¥à¤Î³µÍ×










¥¬¥Á¥ã¤«¤éÆþ¼ê¤·¤¿¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¥·ー¥ë¤ò¶¯²½¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯RPG¤Ç¤¹¡£


¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥·ー¥ë¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬¡¢Å¨Ì£Êý¤¤¤ê¤Þ¤¸¤Ã¤Æ¤Ë¤®¤ä¤«¤ËÆ°¤­²ó¤ë»Ñ¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢ÊÔÀ®¤äÀïÆ®¤ò¥ªー¥È¤Ç¤ª¼ê·Ú¤Ë¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤·¡¢Å¨¤Î¼åÅÀÂ°À­¤Ë¹ç¤ï¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¹¥¤ß¤ÎÊÔÀ®¤ò»î¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤Ã¤Æ±üµÁ¤òÈ¯Æ°¤µ¤»¡¢º£¤Þ¤Ç¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿Å¨¥­¥ã¥é¤òÅÝ¤·¤¿¤ê¡¢³Ú¤·¤ßÊý¿§¡¹¡ª


¤µ¤¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¤ÎÀ¤³¦¤ØÎ¹Î©¤È¤¦¡ª







¢¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È ¡õ X¡ÊTwitter¡Ë & YouTube¤ÇºÇ¿·¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¡ª

¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¡¢¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡¢YouTube¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ø#¥ï¥ó¥³¥ì¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥­¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ðÊó¤Ê¤É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢À§Èó¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£



¢£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È


https://bmwc.marv.jp


¢£¸ø¼°X (Twitter)


https://x.com/bikkuriman_wc


¢£¸ø¼°YouTube


https://www.youtube.com/@bikkuriman_wc



¡üApp Store


https://apps.apple.com/jp/app/id6450285947


¡üGoogle Play


https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.BMWC



¡ü¥¢¥×¥ê¥Ú¥¤¸ø¼°¥¹¥È¥¢


https://app-pay.jp/app/bmwc



========================================================


¢£¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¡¦¥ï¥ó¥Àー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó


¢£¥²ー¥à¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥·ー¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óRPG


¢£ÇÛ¿®¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡§iOS / Android


¢£¥×¥ì¥¤¿Í¿ô¡§1Ì¾


¢£ÇÛ¿®Æü¡§2024Ç¯£´·î19Æü


¢£´ðËÜÌµÎÁ¡¿¥¬¥Á¥ã¡¿¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©


¢£¸¢ÍøÉ½µ­¡§(C)LOTTE/¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È (C)Marvelous Inc.


========================================================