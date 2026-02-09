WOTA¡¢Ä»¼è¸©¤È¡Ö¿å½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼«¼£ÂÎ´Ö¹°è¸ß½õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨Äê¤òÄù·ë
WOTA³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó CEO¡§Á°ÅÄàö²ð¡¢°Ê²¼¡ÖWOTA¡×¡Ë¤Ï¡¢Ä»¼è¸©¤È¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¤Î¹°è¸ß½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÃ±°Ì¤È¤·¤¿¹°è¸ß½õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¿¥¡¦±¿±Ä¤¹¤ëJWAD¡ÊJapan Water Association for Disaster¡Ë¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬Ï¢·È¤·¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³èÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ò¶¨Äê¤Î³µÍ×¡Ó
ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤ËÈòÆñ½êÅù¤Ë¤ª¤±¤ë±ÒÀ¸´Ä¶¤ª¤è¤ÓÀ¸³èÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©´Ö¤Ç¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¤ÎÁê¸ß»Ù±çÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÏ¢·ÈÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¶¨ÄêÌ¾¾Î ¡§ ºÒ³²»þ¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¤Î¹°è¸ß½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê
- ÌÜÅª ¡§ ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈòÆñ½êÅù¤Ç¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å¤ª¤è¤Ó±ÒÀ¸´Ä¶¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎÁê¸ß»Ù±çÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È
- ¼ç¤ÊÏ¢·ÈÆâÍÆ ¡§
- - ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¡Ê¡ÖWOTA BOX¡×¡¢¡ÖWOSH¡×Åù¡Ë¤òÈïºÒ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤«¤éÈïºÒ¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄó¶¡
- - ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ë´Ø·¸¼Ô´Ö¤Ç¤Î¿×Â®¤Ê¾ðÊó¶¦Í ¡ÊÈïºÒ¾õ¶·¡¢À¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¥Ëー¥º¡¢»ñµ¡ºà¤ÎÀßÃÖ¡¦±¿ÍÑ¡¦Å±µî¥¹¥±¥¸¥åー¥ëÅù¡Ë
- - ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¼´¤È¤·¤¿»ñµ¡ºà¤Î½¸Ìó¡¦ºÇÅ¬ÇÛÊ¬
- - Ê¿»þ¤Ë¤ª¤±¤ë·±Îý¡¦»öÁ°Ê¬»¶ÇÛÈ÷Åù¤ÎÂÎÀ©À°È÷
- - JWAD»öÌ³¶É¤òÄÌ¤¸¤¿¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎÄ´À°»Ù±ç
¼Ì¿¿º¸¡§¿å½Û´Ä·¿¥·¥ã¥ïー¡ÖWOTA BOX¡×¡¿¼Ì¿¿±¦¡§¿å½Û´Ä·¿¼êÀö¤¤¥¹¥¿¥ó¥É¡ÖWOSH¡×
¡Ò¼«¼£ÂÎ´Ö¹°è¸ß½õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ó
¹°è¸ß½õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤¿½¸Ìó¡¦ÇÛÈ÷ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¤òÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¿×Â®¤ËÈïºÒÃÏ¤ËÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡¢¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÎÁê¸ß»Ù±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
³Æ»ÔÄ®Â¼¤ËÊ¬»¶¤·¤ÆÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ñµ¡ºà¤ò¡¢Ê¿»þ¤«¤éÅÔÆ»ÉÜ¸©Ã±°Ì¤ÇÇÄ°®¡¦À°Íý¤·¡¢È¯ºÒ»þ¤Ë¤ÏÈïºÒÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ø½¸Ìó¡£¿å¼ûÍ×¤ÎÇÄ°®¤ÈºÇÅ¬¤ÊÇÛÊ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÈ¯ºÒ¤«¤é1½µ´Ö°ÊÆâ¡×¤ËÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤Ï¡¢Ê¿»þ¤«¤é¤Î»öÁ°Ê¬»¶ÇÛÈ÷¡¢Äê´üÅª¤Ê·±Îý¡¢´Ø·¸µ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ½éÆ°ÂÐ±þÎÏ¤ò¹â¤á¡¢ÈòÆñ½ê¤ä°åÎÅ¡¦Ê¡»ã»ÜÀßÅù¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³èÍÑ¿å¤Î³ÎÊÝ¤È±ÒÀ¸´Ä¶¤Î°Ý»ý¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁÈ¿¥¡¦±¿±Ä¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¹°è¸ß½õÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿JWAD¡ÊJapan Water Alliance for Disaster¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤äÇØ·Ê¤ÏJWAD¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JWAD¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.jwad.org/
¡Òº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Ó
WOTA¤Ï¡¢ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖºÒ³²»þ¤ÎÀ¸³èÍÑ¿å»ñµ¡ºà¤Î¹°è¸ß½õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡×¤òÁ´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È½ç¼¡Äù·ë¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆñµéºÒ³²¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í»ñÎÁ¡Û
- ¡ØÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢µÚ¤Ó¹ñÆñµéºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÒ³²¿å¥¹¥È¥ì¥¹¡×¥ì¥Ýー¥È¡ÊÂè°ìÊó¡Ë¡Ù¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://wota.co.jp/news-240311/)
- ¡ØÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¡¢µÚ¤Ó¹ñÆñµéºÒ³²¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖºÒ³²¿å¥¹¥È¥ì¥¹¡×¥ì¥Ýー¥È¡ÊÂèÆóÊó¡Ë¡Ù¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹(https://wota.co.jp/news-240515/)
¡ÚWOTA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
WOTA ¤Ï¡¢¿åÌäÂê¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹Ì±´Ö´ë¶È¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÃÏµå¾å¤Î¿å»ñ¸»¤ÎÊÐºß¡¦¸Ï³é¡¦±øÀ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ë½ôÌäÂê¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¡¢À¸³èÇÓ¿å¤òºÆÀ¸¤·ºÇÂç¸ÂÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö¾®µ¬ÌÏÊ¬»¶·¿¿å½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¿å½èÍý¼«Î§À©¸æµ»½Ñ¡×¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¡¢2¤Ä¤Î¾¦ÉÊ¤ò¾å»Ô¤·¡¢ºÒ³²»þ¤ÎÃÇ¿å¾õ¶·²¼¤Ë¤ª¤±¤ë±þµÞÅª¤Ê¿åÍøÍÑ¤Î¼Â¸½¤ä¡¢¸ø½°±ÒÀ¸¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æü¾ïÅª¤Ê¿åÍøÍÑ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö²ÈÄíÍÑ¿å½Û´Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î°ìÉôÃÏ°è¤Çµë¿å¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é https://wota.co.jp