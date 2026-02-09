¥¹¥Ý¥ª¥¯¤Ë¤Æ¡¢SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE ¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò3ÃÆ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥Ð¥ª¥¯(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:¾®°ì¸¶ ¹¨¼ù¡¢°Ê²¼¥â¥Ð¥ª¥¯)¤¬¥¨¥ó¥²ー¥È³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¾ë¸Í ¹¬°ìÏº¡¢°Ê²¼¥¨¥ó¥²ー¥È)¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¸ø¼°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Ý¥ª¥¯¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò2026Ç¯2·î9Æü(·î)¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸«¤ë :
https://www.sports.mbok.jp/svleague-auction2026
¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE CHARITY AUCTION
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍSV¥êー¥°¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ò3ÃÆ¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½Ð¾ìÁª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÁÃÍ¤ò½É¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE CHARITY AUCTION Vol.1 ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/88331/table/261_1_48bc4a799310c4e63468d49714530f3f.jpg?v=202602090551 ]
¡Ú¥â¥Ð¥ª¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2004Ç¯¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤¿¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Þ¡¦¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥â¥Ð¥ª¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡¢·î³Û330±ß(Google Play·èºÑ/iTunes·èºÑ¤Ï·î³Û360±ß)¤Î¤ß¤Ç½ÐÉÊ¡¦Íî»¥¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿Í¡¦¥â¥Î¡¦¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤²Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥â¥Î¸ì¤ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¿·¤·¤¤¥Þー¥±¥Ã¥È¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¿·¤·¤¤¥ªー¥¯¥·¥ç¥óÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¡ß¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤äSDGsÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.mbok.jp/
¡Ú¥¹¥Ý¥ª¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¥â¥Ð¥ª¥¯¡×¤¬ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¨¥ó¥²ー¥È¡×¤È¶ÈÌ³Äó·È¤·Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¸ø¼°¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥°¥Ã¥º¤äÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÅù¤Î¥ì¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ä¥â¥Ð¥ª¥¯¤¬¾¦ÉÊ¤Î½ÐÉÊ¡¢ºÊñÈ¯Á÷Åù¤òÂå¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥â¥Ð¥ª¥¯¤ÎÍÎÁ²ñ°÷¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷(¢¨)¤Ç¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.sports.mbok.jp/
¢¨¥â¥Ð¥ª¥¯ÍÎÁ²ñ°÷¤ÎÊý¤Ï¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¡Ö¥¹¥Ý¥ª¥¯¡×¤Î¤ß¡¢ÌµÎÁ²ñ°÷¤ÎÊý¤âÍî»¥»þ¤ËÍî»¥¼ê¿ôÎÁ(Íî»¥³Û¤Î5%)¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½