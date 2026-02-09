¡ÖÂè¼·²¦»Ò¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥Î¥Ù¥ë¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç50%OFF¡ªd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤ÇÌ¨¤Ê¤³¤µ¤óÅÐ¾ì¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
7,200ºîÉÊ°Ê¾å¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¸«ÊüÂê¡Ê¢¨¡Ë¤Î¡Öd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡×¡Ê https://animestore.docomo.ne.jp/ ¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤«¤éTV¥¢¥Ë¥áÂè2´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡×¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò¸ø³«Ãæ¤Ç¤¹¡£Âè2´ü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖMeteor¡×¤òÃ´Åö¤·¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¥é¥ß¥£Ìò¤Ç¤â½Ð±é¤µ¤ì¤¿Ì¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤¬¡¢¡ÖÂè¼·²¦»Ò¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò·ÇºÜ¡ª¤Þ¤¿¡¢2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ÖÂè¼·²¦»Ò¡×¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Î¥Ù¥ë¤¬50¡óOFF¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤ºî¡ÖÂè¼·²¦»Ò¡×¤Î¥¢¥Ë¥á¡õÅÅ»Ò½ñÀÒ¤ò¡¢¤¼¤Òd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
(C)¸¬µõ¤Ê¥µー¥¯¥ë¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡ÖÂè¼·²¦»Ò¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢§Ì¨¤Ê¤³¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò¸ø³«Ãæ¡ª¡ÖÂè¼·²¦»Ò¡×¥³¥ß¥Ã¥¯¡õ¥Î¥Ù¥ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥»¥Ã¥È¤Ç50¡óOFF¡ª
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥óÆâÍÆ¡Û¡¡
¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹¡×
¥³¥ß¥Ã¥¯1～21´¬¥»¥Ã¥È¡¦¥Î¥Ù¥ë10ºý¥»¥Ã¥È³ä°ú
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡Û¡¡
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¡ü¥³¥ß¥Ã¥¯
Å¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹
1～21´¬¥»¥Ã¥È
16,632±ß¡¡▶¡¡8,316±ß
¡ü¥Î¥Ù¥ë
Å¾À¸¤·¤¿¤éÂè¼·²¦»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Þ¤Þ¤ËËâ½Ñ¤ò¶Ë¤á¤Þ¤¹
10ºý¥»¥Ã¥È
8,250±ß¡¡▶¡¡4,120±ß
¢¡¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¡§·î³Û660±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨AppStore¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤Ï·î³Û760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
GooglePlay¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤Ï·î³Û650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£
GooglePlay¤Ç¤Î¤´·ÀÌó¤Ï2026Ç¯2·î10Æü¤è¤ê·î³Û760±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ë²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Google Play¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î7Æü°Ê¹ß¤Ë¤´·ÀÌó¤Î¾ì¹ç¤ÏºÇ½é¤Î²Ý¶âÆü¤è¤ê²þÄê¸å¤Î¤´ÍøÍÑÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÀÌóÆü¡¦²òÌóÆü¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢Ëè·î1Æü¤«¤éËöÆü¤Þ¤Ç¤Î£±¤«·îÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Æü³ä¤ê·×»»¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú½é²ó¤Ï½é·îÌµÎÁ¡Û
¢¨¥¢¥×¥ê¤«¤éÆþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤ÏÆþ²ñÆü¤«¤é14Æü´ÖÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¡Ê2014Ç¯11·î8Æü～¡Ë¤Ë½é²ó¤ª¿½¹þ¤ß¤Î¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¡¢7Æü´Ö¤Î½é²óÌµÎÁ´ü´Ö¤ò31Æü´Ö¤Ë±äÄ¹¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£°ìÉôÌµÎÁ¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤äÌµÎÁ´ü´Ö¤¬ÅÓÃæ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ïd¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤ÎÍøÍÑµ¬Ìó¤Ê¤É¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£31Æü·Ð²á¸å¤â¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤«¤é1¤«·îÊ¬¤ÎÎÁ¶â¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾Å¬ÍÑ¾ò·ï¤Ï7Æü´ÖÌµÎÁ¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·31Æü´Ö¤Î½é²óÌµÎÁ´ü´Ö¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÉô¤´»ëÄ°¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë7Æü´Ö¤Î½é²óÌµÎÁ¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÇËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÏÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò½ªÎ»¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥³¥â¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯Ãæ»ß¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
