ONECARAT½êÂ°¡Ö¤ß¤æ(¥Ïー¥È) ¡×¡¢Pococha¡Ö»°µÜ±Ø¹¹ð¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒAEGIS GROUP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¡ÖONECARAT¡Ê¥ï¥ó¥«¥é¥Ã¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¡Ö¤ß¤æ(¥Ïー¥È) ¡×¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡ÖPococha¡Ê¥Ý¥³¥Á¥ã¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»°µÜ±Ø¹¹ð¡Ù¡Ê1·î24Æü～30Æü¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢S1～S3¥¹¥Æー¥¸Âè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤ÎÇÛ¿®¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ±Ø¹½Æâ¹¹ð¤Ø¤Î·ÇºÜ¸¢¤ò¶¥¤¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤ß¤æ(¥Ïー¥È) ¡×¤Ï´ü´Ö¹ç·×1,823,501¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¸«»öÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯3·î²¼½Ü～5·îÃæ½Ü¤Î´ü´ÖÃæ¤Ç1½µ´Ö¡¢¿À¸Í¡¦»°µÜ±Ø¹½Æâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÂç·¿¥Ý¥¹¥¿ー¹¹ð¤Ø¤Î·ÇºÜ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¥Ý¥³¥Á¥ã2¼þÇ¯¤Î¥Þ¥¤¥¤¥Ù¤È¤·¤Æ½Ð¤Æ¡¢Âô»³¤Î¥ê¥¹¥Êー¤µ¤óÃ£¤¬°ì½ï¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ç¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡ª
1°Ì¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤·´¶¼Õ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤ß¤æ(¥Ïー¥È) ¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.pococha.com/ja-jp/app/users/244a606f-7a99-4781-89bc-15d9f4a42726)
◼︎Æþ¾ÞÆÃÅµ³µÍ×
º£²ó¤ÎÆþ¾ÞÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¹¹ð¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- ·ÇºÜ±Ø¡§»°µÜ±Ø
- ·ÇºÜ´ü´Ö¡§2026Ç¯3·î²¼½Ü～2026Ç¯5·îÃæ½Ü¤ÎÃæ¤Ç1½µ´Ö·ÇºÜÍ½Äê
- ÆÃÅµÆâÍÆ¡§Âç·¿¥Ý¥¹¥¿ー¹¹ð
¢¨¸ø³«»þ´ü¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ³«»ÏÆü¤È·ÇºÜÅ±µîÆü¤Ï±Ø·¸°÷¤ÎÅ½¤ê½Ð¤·ºî¶È¤äÅ±µîºî¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨±ØµÚ¤Ó±Ø·¸°÷¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ONECARAT¤Ï¡¢º£¸å¤â½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤ÎÄ©Àï¤È³èÌö¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´¶Æ°¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒAEGIS GROUP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
2018Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒAEGIS GROUP¡Ê¥¤ー¥¸¥¹¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢YouTuber¤Î¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¤¬¸ÜÌä¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¤¥Ðー»öÌ³½ê¡ÖONECARAT¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖONECARAT¡×¤Ï¡¢12,000¿Í°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥Ðー¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥Ðー¤´¤È¤ËÃ´Åö¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ò¤Ä¤±¡¢ÇÛ¿®´ë²è¤ÎÁêÃÌ¤Ê¤É³èÆ°Á´ÈÌ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ä¼çÉØ¡¢²ñ¼Ò°÷¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤Ê¤É¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÂ¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥Ðー¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤ÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¤ÇÂ¿¿ô¤ÎTOP¥é¥¤¥Ðー¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Ðー³èÆ°¤ò¼´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤ØÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡ªÌ´¤ÎÍÍ¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡ª¤½¤ó¤ÊONECARAT¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
