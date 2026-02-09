¡ØJelly Troops¡Ù¤ÎÍ·¤ÓÊý¤¬¹¤¬¤ëÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¼Â»Ü¡ª¡Ö´ÑÀï¥âー¥É¡×¤È¡ÖAIÂÐÀï¡×¤òÄÉ²Ã¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤âÆ±»þÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒPhoenixx¡Ê¥Õ¥£ー¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäËÜ ÏÂÂ§¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü£²·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¤×¤Ë¤×¤Ë´ú¤È¤ê¥Ð¥È¥ë¡ØJelly Troops¡Ù¤ÇÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¼Â»Ü¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜÆü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç30¡óOFF¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈÆâÍÆ¡§ÂÔË¾¤Î¡Ö´ÑÀï¥âー¥É¡×¤È¡ÖAIÂÐÀï¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜÆü£²·î£¹Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¡Ö´ÑÀï¥âー¥É¡×¤È¡ÖAIÂÐÀï¡×¤òÄÉ²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢
£²·î£±£°Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êSteam¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖPvP¥Õ¥§¥¹¡×¤Ø¤Î»²²Ã¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢³Æ¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê30%OFF¥»ー¥ë¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÍ·¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ØJelly Troops¡Ù¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã30%OFF¥»ー¥ë¼Â»Ü´ü´Ö¡ä
SteamÈÇ¡Ê¡ÖPvP¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë»²²Ã¡Ë¡§2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～ 2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë16:59
https://store.steampowered.com/app/3084910/Jelly_Troops/
Nintendo Switch(TM)ÈÇ¡§2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～ 2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000085710(https://store.steampowered.com/app/3084910/Jelly_Troops/)
¡ã¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È³µÍ×¡ä
- ÂÐÀï¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡Ö´ÑÀï¥âー¥É¡×
¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¥Ð¥È¥ë¤ò´ÑÀï¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°ºÑ¤ß¤ÎÉô²°¤Ë3¿ÍÌÜ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤ÎÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
´ÑÀï¥âー¥É¤Ç¤Ï¡¢£²¤Ä¤Î»ëÅÀ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
²èÌÌÊ¬³ä»ëÅÀ
¡ÊSteamÈÇ¡¿Nintendo Switch(TM)ÈÇ¡Ë
Î¾¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ°¤¤òÆóÊ¬³ä²èÌÌ¤ÇÆ±»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ðíâ×»ëÅÀ
¡ÊSteamÈÇ¤Î¤ß¡Ë
¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÁ´ÂÎ¤ò¾å¶õ¤«¤é¸«ÅÏ¤·¡¢Àï¶·¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Úµ¡Ç½¾Ò²ðÆ°²è¡Û
https://youtu.be/LZc0MDXv6f8
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=LZc0MDXv6f8 ]
3¿Í¤Ç¸òÂå¤·¤Ê¤¬¤éÂÐÀï¡¦´ÑÀï¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢DiscordÅù¤Ç²èÌÌ¶¦Í¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ÈÇòÇ®¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¡ØJelly Troops¡Ù¸ø¼°Discord¥µー¥Ðー¡Û
¥×¥ì¥¤¥äーÆ±»Î¤Î¸òÎ®¤äÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÊç½¸¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://discord.gg/rM7QVvQYDg
¡ü¼ÂÁ©´¶³Ð¤òËá¤±¤ë¡ÖAIÂÐÀï¡×
1¿Í¤Ç¤âAI¤òÁê¼ê¤ËÎý½¬¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖAIÂÐÀï¡×¥âー¥É¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ÎÃæ¤Ç¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Steam¤Ë¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª¤ªÆÀ¤Ê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¤âÅÐ¾ì¡ª
ËÜÆü¤è¤ê¡¢¡ØJelly Troops¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤òºÌ¤ëBGM¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡ØJelly Troops Original Soundtrack¡Ù¤òSteam¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥àËÜÊÔ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¡Ê20%OFF¡Ë¡×¤âÆ±»þÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Î³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ºî¶Ê²È¤Îodasis»á¡ÊX¡§@odasis¡Ë¡£SteamÈÇ¤Ç¤Ï¥²ー¥àÆâBGM10¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃÅµ¤ÎÌ¤¼ýÏ¿¶Ê¤ä¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¤Î¥ì¥¤¥äーÊÌ¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²»¸»¥Çー¥¿¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë³Ú¶Ê¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¡×¤òÆ±º¤·¤¿¹ë²Ú»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯³µÍ×¡ä
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§Jelly Troops Original Soundtrack
- ºî¶Ê¡§odasis¡ÊX¡§@odasis¡Ë
- ²Á³Ê¡§800±ß
- ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§¥²ー¥àÆâBGM10¶Ê ¡Ü ¸ÂÄêÆÃÅµ¡ÊÌ¤¼ýÏ¿¶Ê2¶Ê¡Ü¥ì¥¤¥äーÊÌ¥µ¥¦¥ó¥É¡Ü¥é¥¤¥Êー¥Îー¥Ä¡Ë
- ÆÃµ»ö¹à¡§¥²ー¥àÆâBGM10¶Ê¤Ïº£¸å¡¢³Æ¼ï¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢SteamÈÇ¤Ï¸ÂÄêÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓÁ´¤Æ¤Î²»¸»¤ò¹âÉÊ¼Á¤Ç¤¤¤ÁÁá¤¯¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¤Êý¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
¡ÚSteam¥¹¥È¥¢¥Úー¥¸¡Û
https://store.steampowered.com/app/4198480/Jelly_Troops_Original_Soundtrack/
¢£¡ÖÅìµþe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×¤Ë¤Æ¡ÖÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡ª
2026Ç¯1·î9Æü～11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþe¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥§¥¹¥¿2026¡×Æâ¡¢¡ÖTokyo esports Game
Development Contest¡Ê¥×¥íÉôÌç¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜºî¤¬Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥È¥ë¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤äÀïÎ¬Åª¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³ºº°÷¤ª¤è¤ÓÍè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
e¥¹¥Ýー¥Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤¿¡ØJelly Troops¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤ée¥¹¥Ýー¥Ä¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ê°ìºî¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡Û
https://tokyoesportsfesta.jp/creator_contest/
¤ï¤é¤ï¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥é¥¤¥à¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¡ÖÆÉ¤ß¹ç¤¤¡×ÂÐÀï¡ª¤×¤Ë¤×¤Ë´ú¤È¤ê¥Ð¥È¥ë¡ØJelly Troops¡Ù
¡ØJelly Troops¡Ù¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤×¤Ë¤×¤Ë´ú¤È¤ê¥Ð¥È¥ë¡£
¥¹¥é¥¤¥à¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î´ú¤òÃµ¤·¤Æ¤è¤êÂ¿¤¯½¸¤á¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¡ª
´ú¤ò±¿¤Ö¤«¡¢ÊÉ¤òºî¤Ã¤Æ¥¸¥ã¥Þ¤ò¤¹¤ë¤«¡£¡£¡£¥¹¥é¥¤¥à¤Î¤Ä¤«¤¤Êý¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡ª¡ª
¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡ª»î¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¿äÂ¬ÎÏ¡¢È¯ÁÛÎÏ¡¢È½ÃÇÎÏ¡ª
Áê¼ê¤È¤Î¡ÖÆÉ¤ß¹ç¤¤¡×¤¬Ç®¤¤¥É¥é¥Þ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Í§Ã£¤È¡¢²ÈÂ²¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ë¥É¥¿¥Ð¥¿ & ¤ï¤¤¤ï¤¤¥Ð¥È¥ë¤ò¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡ª
ËÜºî¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥ìー¥Ù¥ë¡ÖGYAAR Studio¡×¤¬2023Ç¯ÅÙ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡¢¡ÖÂè2²óGYAAR Studio¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×Æþ¾ÞºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ã¥²ー¥à¤ÎÆÃÄ§¡ä
¡¦ Ã¯¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ëÁàºî¤ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ëー¥ë¤Î´ú¤È¤ê¥Ð¥È¥ë¡ª
¡¦ ²¿ÅÙ¤â¥×¥ì¥¤¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë±ü¿¼¤¤Å¸³«¤ÈÁê¼ê¤È¤Î¡ÖÆÉ¤ß¹ç¤¤¡×
¡¦ Toon Ä´¤Î¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡¦ 1¿ÍÍÑ¥âー¥É¤Ç¤Ï¥Ñ¥º¥ë´¶³Ð¤Ç¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤¬¾åÃ£¡ª
¡¦ À¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥ó¥À¥àÂÐÀï
¡¦ Í§Ã£¤È³Ú¤·¤¯¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥ëー¥àÂÐÀï
¡¦ 1 ËÜ¤Î¥½¥Õ¥È¤Ç²èÌÌÊ¬³ä 2 ¿ÍÂÐÀï¤â²ÄÇ½
¡ÚÀ½ÉÊ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/53399/table/300_1_79ded7f5c13725813b6c4c7672851f5f.jpg?v=202602090551 ]
Nintendo Switch ¤ÏÇ¤Å·Æ²¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
(C)︎2025 Valve Corporation. Steam ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Î Valve Corporation ¤Î¾¦É¸µÚ¤Ó¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
Nukenin ³ô¼°²ñ¼Ò
¸ø¼°X¡§https://x.com/nukeninllc <@NukeninLLC>
³«È¯¼ÔX¡§https://x.com/waken <@waken>
GYAAR Studio¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://indie.bandainamcostudios.com/(https://indie.bandainamcostudios.com/)
³ô¼°²ñ¼ÒPhoenixx
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)
¸ø¼°X¡§https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@PhoenixxGames(https://www.youtube.com/@PhoenixxGames)
―――
Creators - Centric
¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤ÏÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤¬Èë¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Phoenixx¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÀ¤³¦¤Ø¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÆüËÜ¡¦¥¢¥¸¥¢¤Ø¤È¹¤á¡¢
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë°Ù¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
10Ç¯¸å¤Î¥²ー¥à/¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤¬¤è¤ê°ìÁØÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾õÂÖ¤òºî¤ë¤³¤È¡¢¤¬²æ¡¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È»×¤¤¡¢Æ´¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¿Í¡¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.
―――