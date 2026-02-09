ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡¢Â¿µ¡Ç½¡¦¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤ÎUSB-C¥·¥ó¥¯¡¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò´ÊÎ¬²½¤¹¤ëÇ§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß¤ÎUSB PD¥³¥ó¥È¥íー¥é¤òÈ¯É½
- ST¤¬ÆÃµö¤òÊÝÍ¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢USB PD¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¸þ¤±¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤ò´ÊÎ¬²½
- STºÇ¿·¤ÎÆÈ¼«¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¡ÖAUTORUN¡×¤Ë¤è¤ê¡¢´ðËÜÆ°ºî¤Ç¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉÔÍ×¤Ë
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡ÊNYSE¡§STM¡¢°Ê²¼ST¡Ë¤Ï¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥âー¥É¤òºÎÍÑ¤·¤¿USB PD¡ÊPower Delivery¡Ë¥·¥ó¥¯¡¦¥³¥ó¥È¥íー¥é¡ÖSTUSB4531(https://www.st.com/ja/interfaces-and-transceivers/stusb4531.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢USBÅÅÎÏ¶¡µëÀ½ÉÊ¤äUSB½¼ÅÅ¼°À½ÉÊ¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëUSB PD¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò¤è¤ê´ÊÃ±¤Ë¼ÂÁõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
STUSB4531¤Ï¡¢Ç§¾Ú¼èÆÀºÑ¤ß¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ÎUSB PD¥¹¥¿¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ÈSTÆÈ¼«¤ÎAUTORUN¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò»È¤ï¤º¤Ë´ðËÜÅª¤ÊÅÅÎÏ¥Í¥´¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦´Æ»ë¡¦´ÉÍý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£AUTORUN¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¡¦¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤ä¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ëµ¡´ï¡¢¥»¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢Wi-Fi¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢µ¡´ï¡¢¾ÈÌÀ¤Ê¤É¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê½¼ÅÅ²óÏ©¤äVBUSµëÅÅ¤ÎÅÅ»Òµ¡´ï¤Î³«È¯¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤ì¤¿ºÇ¿·¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ï¡¢PD¥Á¥ãー¥¸¥ã¤È¥Í¥´¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÄÊÑÅÅ°µ¸»¡ÊAVS¡Ë¤ä¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎºÆµ¯Æ°¤ò¿×Â®²½¤¹¤ë¥Ç¥Ã¥É¡¦¥Ð¥Ã¥Æ¥êÂçÅÅÎÏ½¼ÅÅ¤ò´Þ¤à¡¢ºÇÅ¬¤ÊÅÅÎÏ¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
STUSB4531¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢³°Éô¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤¬ÆâÉô¤ÎPD¥¹¥¿¥Ã¥¯¤ÈÏ¢·È¤·¡¢USB PDÄÌ¿®¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¥ó¥°¡¢¥Çー¥¿¡¦¥íー¥ë¡¦¥¹¥ï¥Ã¥×¡ÊÌò³ä¸ò´¹¡Ë¡¢¥ª¥ë¥¿¥Íー¥È¡¦¥âー¥É¡¢¥Ù¥ó¥ÀーÄêµÁ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊVDM¡Ë¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦½ÀÆðÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Î´ÊÎ¬²½¤ÈÀ½ÉÊ³«È¯´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éUSB¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò¹Ô¤¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Ïー¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¤äPOSÃ¼Ëö¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¥É¥íー¥ó¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤Î»º¶Èµ¡´ï¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿VR¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤ä¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥Èµ¡´ï¡¢¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡¢¥²ー¥àµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢USB PD¤Î¥ª¥ë¥¿¥Íー¥È¡¦¥âー¥É¤ÇDisplayPort¤äThunderbolt¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ó¥ÀーÄêµÁ¥á¥Ã¥»ー¥¸¡ÊVDM¡Ë¤Ï¥³¥ó¥¹ー¥Þµ¡´ï¤ä°åÎÅµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ¡´ï¤Î¼±ÊÌÅù¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
USB¡¾C¤ÏÅÅ»ÒÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥³¥Ç¥¶¥¤¥óµ¬³Ê¤ÇºÎÍÑ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£STUSB4531¤Ï¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë¹âÂ®ÀÇ½¤äÍøÊØÀ¤È¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ë¤è¤ë½ÀÆðÀ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µ¡´ï¤Î½¼ÅÅ / µëÅÅ¤Ë¤ª¤±¤ëUSB-C¤ÎºÎÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎUSB-C(R) 2.4¤ª¤è¤ÓUSB PD 3.2µ¬³Ê¡¢EUÅ¬¹çÀ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEC 62680¤ÎÇ§Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
STUSB4531¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë³«È¯¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢É¾²Á¥Üー¥É¡ÊEVAL-SCS007V1(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/eval-scs007v1.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¡Ë¤È¡¢ºÇ¾®¸Â¤Îµ¡Ç½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¡ÊEVAL-SCS006V1(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/eval-scs006v1.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¡Ë¡¢GUI¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æー¥¶¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¡§STSW-STUSB020(https://www.st.com/ja/embedded-software/stsw-stusb020.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¡Ë¡¢NVM Flash½ñ¹þ¤ß¥Äー¥ë¡ÊSTSW-STUSB021(https://www.st.com/ja/embedded-software/stsw-stusb021.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ÈÏ¤Ê³«È¯¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡ÊSTSW-STUSB022¡Ë¤â¶áÆüÃæ¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
STUSB4531(https://estore.st.com/en/products/interfaces-and-transceivers/usb/usb-type-c-and-power-delivery-controllers/stusb4531.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¤Ï¸½ºßÎÌ»ºÃæ¤Ç¡¢QFN16¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê3 x 3mm¡Ë¤ÈCSP16¥Á¥Ã¥×¡¦¥¹¥±ー¥ë¡¦¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ê2.3 x 2.3mm¡Ë¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ã±²Á¤Ï¡¢1000¸Ä¹ØÆþ»þ¤ËÌó1.17¥É¥ë¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È(https://www.st.com/content/st_com/ja/campaigns/smarter-usb-c-power-delivery-with-the-stusb4531-gpa-mcusbpd.html?icmp=tt47833_gl_pron_jan2026)¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ST¤Ï¡¢Ìó50,000Ì¾¤Î½¾¶È°÷¤òÍÊ¤·¡¢Êñ³çÅª¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¡¦¥Á¥§ー¥ó¤ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¤òÍ¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤ÊÁí¹çÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£Ìó20Ëü¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªµÒÍÍ¤ä¿ôÀé¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ST¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¡¦¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢ÅÅÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ー´ÉÍý¤Î¸úÎ¨²½¡¢¥¯¥é¥¦¥ÉÀÜÂ³·¿¼«Î§¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÉáµÚ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ST¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÄ¾ÀÜ¡¦´ÖÀÜÇÓ½Ð¡Ê¥¹¥³ー¥×1¤ª¤è¤Ó2¡Ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ½ÉÊÍ¢Á÷¡¢½¾¶È°÷¤Î½ÐÄ¥¡¦ÄÌ¶Ð¤Ë¤è¤ëÇÓ½Ð¡Ê¥¹¥³ー¥×3¤ÎÃíÎÏÊ¬Ìî¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î»ÈÍÑÎ¨¤ò100¡ó¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏST¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡Êhttp://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡ ¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ST¥Þ¥¤¥¯¥í¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¡Ê³ô¡Ë
¥¢¥Ê¥í¥°¡¦MEMS¡¦¥»¥ó¥µÀ½ÉÊ¥°¥ëー¥×
¢©108-6017 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹ÁÆî2-15-1
ÉÊÀî¥¤¥ó¥¿ー¥·¥Æ¥£AÅï
TEL : 03-5783-8250