¾®ËÒ¤Î¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ª°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤Ç¡Ö¥¥Ã¥º¤ª»Å»öÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ
»Ò°é¤Æ¥Þ¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¡Øiiba¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òiiba¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°©ß·ÆàºÚ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¾®ËÒ»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢»ÔÆâ¤Î¤ª»Å»ö¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥Ã¥º¤ª»Å»öÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Ìó¤Ï¡¢2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢iiba¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¼Â»ÜÆâÍÆ
1. ³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë～3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢¨¼Â»ÜÆü¤Ï»ö¶È¼Ô¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜÅª
¾®ËÒ»ÔÆâ¤Î³Æ»ö¶È½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼ÂºÝ¤Î¤ª»Å»ö¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Î´î¤Ó¤äÂçÀÚ¤µ¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ä¥Þ¥Êー¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Öµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
3. ÂÐ¾Ý
3ºÐ～15ºÐ
¢¨ÂÎ¸³ÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÐ¾ÝÇ¯Îð¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4. ÈñÍÑ
ÌµÎÁ
5. Í½Ìó³«»Ï
2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë～
¢¨ÀèÃå½ç¡¢Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
6. Í½ÌóÊýË¡
iiba¥¢¥×¥ê¤«¤é³Æ»ö¶È½ê¤ÎÂÎ¸³ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢»ö¶È½ê¤´¤È¤Ë¥¢¥×¥ê¤«¤éÍ½Ìó
¤ª»Å»öÂÎ¸³ÆâÍÆ
ÃÏ¸µ¤ÎÀ½Â¤¶È¤«¤é°åÎÅ¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤Þ¤Ç¡¢¾®ËÒ»Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÂÎ¸³¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÀéÀ®¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÍÏÀÜÂÎ¸³¤ò¤·¤è¤¦¡ª
Æü»þ¡§ 3·î6Æü(¶â)¡¢13Æü(¶â)¡¢20Æü(¶â¡¦½Ë)¡¢27Æü(¶â)¡¡13:00～¡ÊÌó30Ê¬¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ÍÏÀÜÂÎ¸³¤ò¤·¤è¤¦¡ªËÜÊª¤Îµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¡§ 9ºÐ～
¢£ Åì³¤¥Þ¥Ä¥ÀÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò ¾®ËÒÅ¹¡§¥¥Ã¥ºÀ°È÷»ÎÂÎ¸³
Æü»þ¡§ 3·î14Æü(ÅÚ)¡¢15Æü(Æü)¡¡11:00～ / 15:00～¡ÊÌó60Ê¬¡Ë
ÆâÍÆ¡§ ¥Þ¥Ä¥ÀÀ°È÷»Î¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ÆÀ°È÷»Î¤ËÄ©Àï¡£ÅÀ¸¡¹àÌÜ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡Ö¥¥Ã¥ºÀ°È÷»ÎÇ§Äê¾Ú¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡ª
¢£ Ã°±©»õ²Ê°å±¡¡§»õ°å¼Ô¤Î¤ª»Å»ö¤òÃÎ¤í¤¦¡ª
Æü»þ¡§ 3·î11Æü(¿å)¡¡14:10～14:55¡ÊÌó45Ê¬¡Ë
ÆâÍÆ¡§ »õ°å¼Ô¤Î¤ª»Å»ö¤òÃÎ¤í¤¦¡ª¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢¨ºÇ¿·¾ðÊó¤Ïiiba¥¢¥×¥ê¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¤ä¤à¤ò¤¨¤ºÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤äÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Íý²ò¡¦¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤È¾®ËÒ»Ô¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¡Ö»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶ÈÏ¢·È¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®ËÒ»Ô¤¬·Ç¤²¤ë¡Ö¤³¤É¤âÌ´¡¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ÎÀº¿À¤È¡¢Åö¼Ò¤Î¡Ö»Ò°é¤Æ¤òÃÏ°è¤Ç»Ù¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹çÃ×¤·¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ËÒ»Ô¤ÏÀ½Â¤¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»º¶È¤¬À¹¤ó¤Ê³¹¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¥×¥í¤Îµ»¤ä¾ðÇ®¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¹â¤á¡¢ÃÏ°è¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¡ÖÂÎ¸³¡×¤òÄÌ¤¸¤¿»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î¿·¤·¤¤·Á¤òÃÏ°èÁ´ÂÎ¤ÇÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Òiiba
ÂåÉ½¼Ô¡§ °©ß· ÆàºÚ
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-2-1 ½»Í§ÉÔÆ°»º¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー13³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ »Ò°é¤ÆÆÃ²½¤Î¥Þ¥Ã¥×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Øiiba¡Ù¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://corporate.iiba.space/
¶¨¶È¡¦·ÇºÜ¡¦Äó·È¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://corporate.iiba.space/contact
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/iiba_official/
Android¡¡¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.iiba.iibaNext
ios¡¡¡¡¡¡ ¡§https://apps.apple.com/jp/app/iiba/id6467093403
