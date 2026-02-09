¡Ú2·î28Æü³«ºÅ¡Û¼è°ú²èÌÌ¡¦³ô¼°°Ü´É¡¦ÊÆ¹ñ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¸òÎ®²ñ¤ò³«ºÅ
¥Ç¥¸¥¿¥ëÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂç¼ê¡¢ÊÆ¹ñWebull Corporation (NASDAQ¡§BULL) ¤ÎÆüËÜµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Åç ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ Webull¥¢¥×¥ê¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÈÇ¡¦PCÈÇ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼è°ú²èÌÌ¤ÎÁàºîÊýË¡¤ä¡¢³ô¼°°Ü´É¡¢ÊÆ¹ñ³ô¡¦ÊÆ¹ñ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¼è°ú²èÌÌ¡¢³ô¼°°Ü´É¡¢ÊÆ¹ñ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤±¤ëDAY¡×¤òÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¦Âç¼êÄ®¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¦ÆþÂà¾ì¼«Í³¤Ç¡¢Åö¼Ò¸ýºÂ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖÁàºî¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë¤ª±þ¤¨
¶áÇ¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¡¢ÆüËÜ³ô¤Ë²Ã¤¨¤ÆÊÆ¹ñ³ô¤äÊÆ¹ñ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼è°ú²èÌÌ¤ÎÁàºî¤¬ÉÔ°Â¡×¡Ö³ô¼°°Ü´É¤ä³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ÎÎ®¤ì¤òÀµ³Î¤ËÍý²ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¥»¥ß¥Êー·Á¼°¤Ç¤ÏºÙ¤«¤¤¼ÁÌä¤¬¤·¤Å¤é¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë·¿¤Î¾Ú·ô¥µー¥Ó¥¹¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢ÂÐÌÌ¤ÇÄ¾ÀÜ³ÎÇ§¡¦¼ÁÌä¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ë¡¦¹¤²¤ë¾å¤Ç¤Î¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ò¼õ¤±¡¢¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Ç¤Ï¡ÖÁàºî¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤±¤ë¡×¸òÎ®·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼è°ú²èÌÌ¤ò¡É¸«¤Æ¡¦¿¨¤Ã¤Æ¡¦¤½¤Î¾ì¤ÇÊ¹¤±¤ë¡É¸òÎ®·¿¥¤¥Ù¥ó¥È
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢°ìÊý¸þ¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¦¥»¥ß¥Êー·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Íè¾ì¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Îµ¿Ìä¤Ë´ó¤êÅº¤¦¸òÎ®²ñ·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¤ÊÆÃÄ§
- ¼ÂºÝ¤Î¼è°ú²èÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÁàºîÊýË¡¤ò³ÎÇ§
- ³ô¼°°Ü´É¤ä³Æ¼ï¼êÂ³¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÄÊÌ¤Ë¼ÁÌä²ÄÇ½
- ÊÆ¹ñ³ô¡¦ÊÆ¹ñ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¤Î²èÌÌ¹½À®¤ä¹Í¤¨Êý¤òÀ°Íý
- Moneybull¡ÊÊÆ¥É¥ë»ñ¶â¤Î¼«Æ°±¿ÍÑµ¡Ç½¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò²òÀâ
- Åê»ñ·Ð¸³¡¦ÃÎ¼±¥ì¥Ù¥ëÉÔÌä¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é·Ð¸³¼Ô¤Þ¤Ç»²²Ã²ÄÇ½
¥«¥Õ¥§Ê»Àß¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ªÃã²Û»Ò¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥³¥á¥ó¥È¡Ê¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åç ÏÂ¡Ë
¡ÖÅê»ñ¥µー¥Ó¥¹¤¬¹âÅÙ²½¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡ØÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ¤·Ú¤ËÊ¹¤±¤ë¾ì¡Ù¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¼è°ú²èÌÌ¤ä¼êÂ³¤¤Ê¤É¼ÂºÝ¤ËÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤ËÀ¸¤¸¤ëµ¿Ìä¤ò¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç°ì¤Ä¤º¤Ä²ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ·Ð¸³¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°Â¿´¤·¤Æ»²²Ã¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¼è°ú²èÌÌ¡¢³ô¼°°Ü´É¡¢ÊÆ¹ñ³ô¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤±¤ëDAY
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë
»þ´Ö¡§10:30～17:00¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë
·Á¼°¡§¸òÎ®²ñ¡ÊÁàºî¥ì¥¯¥Á¥ãー¡¦¸ÄÊÌ¼ÁÌäÂÐ±þ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡¿¸ýºÂÌ¤ÊÝÍ¼Ô¤â»²²Ã²Ä¡Ë
Äê°÷¡§¤Ê¤·¡Êº®»¨»þ¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¡Ë
²ñ¾ì¡§GARB Cheers OTEMACHI(https://cheers.garb.jp/)¡Ê¥¬ー¥Ö¥Á¥¢ー¥ºÂç¼êÄ®¡Ë
ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1-9-7
Âç¼êÄ®¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥·¥Æ¥£ ¥µ¥¦¥¹¥¿¥ïー1F
»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÎÃí°Õ»ö¹à
²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÎÏ¿²»¡¦Ï¿²è¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º®»¨»þ¤Ï¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼õÉÕ»þ¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²ÃÆ±°Õ»ö¹à¤Ø¤Î¤´½ðÌ¾¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±¿±Ä¾åÉ¬Í×¤ÊÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤´»²²Ã¼Ô¤µ¤Þ¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î±¿±Ä¡¦´ÉÍý¤ª¤è¤Ó±ß³ê¤Ê¼Â»Ü¤Î¤¿¤á
¡¦ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢Íí¡¦¤´°ÆÆâ¤Î¤¿¤á
¡¦ Åö¼Ò¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤Î¤¿¤á
¼èÆÀ¤·¤¿¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ー¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤Ë´ÉÍý¤·¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢¾åµÍøÍÑÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê´ü´Ö¤ò·Ð²á¤·¤¿¸å¡¢Åö¼Ò¤ÎÄê¤á¤ëÊýË¡¤Ë¤è¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ËÇÑ´þ¤Þ¤¿¤Ïºï½ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Webull¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Webull Corporation (NASDAQ¡§BULL) ¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë ¡¦¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¾å¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡¢¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ç¥¸¥¿¥ëÅê»ñ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖWebull¡×¤ò½êÍ¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦14ÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Webull Group ¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î 2,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î³§ÍÍ¤Ë24»þ´Ö365Æü¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¶âÍ»»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢»Ô¾ì¥Çー¥¿¡¦»Ô¾ì¾ðÊó¡¦¥æー¥¶ー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦Åê»ñµ»Ç½¤¬Åý¹ç¤µ¤ì¤¿Webull¤Î¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦¤Î³ô¼°¡¢ETF¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¢Ã¼³ô¤ò¼è°ú¤¹¤ëÅê»ñÀïÎ¬¤¬¼Â¹Ô¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.webullcorp.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÅê»ñ¤Ë¤«¤«¤ë¼ê¿ôÎÁÅù¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Î³Æ¼è°·¾¦ÉÊÅù¤ò¤ª¼è°ú¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢½êÄê¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ä½ô·ÐÈñÅù¤ò¤´ÉéÃ´¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ê¿ôÎÁÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://www.webull.co.jp/pricing
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô¤Ç¼è¤ê°·¤¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅê»ñ¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ»¼º¤¬À¸¤¸¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Î²ÁÃÍ¤ª¤è¤Ó¤½¤³¤«¤é¤Î¼ý±×¤Ï¾å¾º¤Þ¤¿¤Ï²¼Íî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅê»ñ»ñ¶â¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´Éô¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¡¦¥ª¥×¥·¥ç¥ó¼è°ú¡¦ÀèÊª¼è°ú¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡¦¾Úµò¶â¤Îº¹¤·Æþ¤ì¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢²Á³ÊÊÑÆ°Åù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¹¤·Æþ¤ì¤¿°ÑÂ÷ÊÝ¾Ú¶â¡¦¾Úµò¶â°Ê¾å¤ÎÂ»¼º¤¬À¸¤º¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼è°ú¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼è°úÌó´¾¤ª¤è¤Ó·ÀÌóÄù·ëÁ°¸òÉÕ½ñÌÌÅù¤Î½ñÌÌ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÀ¼Á¡¢¼è°ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢¼ê¿ôÎÁ¤ª¤è¤Ó¥ê¥¹¥¯¤ÎÂ¸ºßÅù¤ò½½Ê¬¤Ë¤´Íý²ò¤Î¤¦¤¨¡¢¤´¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤Æ¤ª¼è°ú¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ°ÆÆâ¤ËµºÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¾¦ÉÊÅù¤Î´«Í¶¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥£¥Ö¥ë¾Ú·ô³ô¼°²ñ¼Ò ¡¡¶âÍ»¾¦ÉÊ¼è°ú¶È¼Ô¡¡ÅÐÏ¿ÈÖ¹æ¡§´ØÅìºâÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¶â¾¦¡ËÂè48¹æ¡¡²ÃÆþ¶¨²ñ¡§ÆüËÜ¾Ú·ô¶È¶¨²ñ