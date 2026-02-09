Çú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷MC¡¢radiko15¼þÇ¯µÇ°¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È»ÏÆ°¡£¡¡¡¡½é²ó¤Ï¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤È¡Ö¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¡×ËÜ²»ÂÐÃÌ
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥óÅù¤Ç¥é¥¸¥ª¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤¬Ä°¤±¤ëÌµÎÁ¤Î¥µー¥Ó¥¹¡Öradiko¡Ê¥é¥¸¥³¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òradiko¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃÓÅÄ ÂîÀ¸¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤¬¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÂÀÅÄ¸÷¤È15¿Í¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¼ê¡×¤òradiko¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢radiko15¼þÇ¯PRÂç»È¤Ç¤â¤¢¤ëÇú¾ÐÌäÂê¡¦ÂÀÅÄ¸÷¡£radiko¤ÇÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤òÄ°¼è¤·¡¢¥é¥¸¥ª¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀÅÄ¤¬¡¢³Æ¥é¥¸¥ª¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆÃÊÌ´ë²è¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÇ°¤¹¤Ù¤Âè1²ó¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡¢2·î9Æü¡Ê·î¡Ë17»þ¤Ëradiko¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¡£½é²ó¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤Î¾ÝÄ§ÅªÈÖÁÈ¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤«¤é¡¢¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡¦²¬Â¼Î´»Ë¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÂÀÅÄ¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¡Ø²ÐÍËJUNK Çú¾ÐÌäÂê¥«ー¥Üー¥¤¡Ù¤ò1997Ç¯¤«¤éÃ´Åö¡Ê1997Ç¯¤«¤é2002Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¡Ø²ÐÍËUP'S Çú¾ÐÌäÂê¥«ー¥Üー¥¤¡Ù¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¡Ë¡¢²¬Â¼¤Ï¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤ò1994Ç¯¤«¤éÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤â³Æ¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¿¼ÌëÏÈ¤òÌó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿¼Ìë¥é¥¸¥ª¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Î¾¼Ô¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ¤Ï¡¢radiko15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª³«»ÏÅö½é¤Î¶ìÏ«ÏÃ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë²¬Â¼¤ËÂÐ¤·ÂÀÅÄ¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿ËÜ²»¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×½Ö´Ö¤Þ¤Ç――Ìó30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÂè°ìÀþ¤ÇÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¸ì¤ì¤ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜÈÖÁÈ¤Ï¡¢radiko¥¢¥×¥ê¤ª¤è¤Óradiko PC¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢2026Ç¯11·î30Æü¤Þ¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¡£radiko¤Ç¤·¤«Ä°¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó -------------------------------------------------------------------
¡Øradiko15¼þÇ¯µÇ° ÂÀÅÄ¸÷¤È15¿Í¤Î¤·¤ã¤Ù¤ê¼ê¡Ù
radiko15¼þÇ¯PRÂç»È¤òÌ³¤á¤ëÂÀÅÄ¸÷¤¬¡¢³Æ¥é¥¸¥ª¶É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿Íµ¤¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö¥é¥¸¥ª¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËÂÐÃÌ¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡£radiko¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡£
¡ÚÈÖÁÈURL¡Ûhttps://radiko.jp/podcast/channels/a8de9e8c-7b2d-40d8-91a9-776aa7f1aec0
¡Úradiko15¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Ûhttps://15th.radiko.jp/program/
ÂÀÅÄ¸÷ Ã´Åö¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¾ðÊó ---------------------------------------------------¡Ø²ÐÍËJUNK Çú¾ÐÌäÂê¥«ー¥Üー¥¤¡Ù
1997Ç¯4·î¡¢¡Ö²ÐÍËUP'S Çú¾ÐÌäÂê¥«¥¦¥Üー¥¤¡×¤È¤·¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ÊÆ±Ç¯5·î¤Ë¡Ö²ÐÍËUP'S Çú¾ÐÌäÂê¥«ー¥Üー¥¤¡×¤Ë²þÂê¡Ë¡£
2002Ç¯4·î¡¢¡ØJUNK¡Ù¤Î¥¹¥¿ー¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤â¡Ö²ÐÍËJUNK Çú¾ÐÌäÂê¥«ー¥Üー¥¤¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£º£Ç¯¤ÇÈÖÁÈ30Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡ÚÊüÁ÷Æü/ÊüÁ÷¶É¡ÛËè½µ²ÐÍË 25:00 ¤«¤é 27:00 / TBS¥é¥¸¥ª
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.tbsradio.jp/junk/
¡ÚradikoÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ûhttps://radiko.jp/r_seasons/1015
¡ØÇú¾ÐÌäÂê¤ÎÆüÍË¥µ¥ó¥Çー¡Ù
2008Ç¯4·îÊüÁ÷³«»Ï¡£TBS¥é¥¸¥ªÆüÍË¸á¸å¤ÎÄêÈÖÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¤âËè½µÆüÍË 13:00 ¤«¤éÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊüÁ÷Æü/ÊüÁ÷¶É¡ÛËè½µÆüÍË 13:00 ¤«¤é 17:00 / TBS¥é¥¸¥ª
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.tbsradio.jp/nichiyou/
¡ÚradikoÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ûhttps://radiko.jp/r_seasons/10002404
²¬Â¼Î´»Ë Ã´Åö¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¾ðÊó ----------------------------------------------------¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù
1994Ç¯4·î¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡×¤È¤·¤Æ·îÍË2Éô¡ÊËè½µ·îÍË27:00～29:00¡Ë¤ÎÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¡£Æ±Ç¯7·î¤è¤êÌÚÍË1ÉôÏÈ(25:00～27:00¡Ë)¤Ë¾º³Ê¤·¤¿¡£
2014Ç¯10·î¤«¤é2020Ç¯5·î¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó²¬Â¼Î´»Ë¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ²¬Â¼Î´»ËÃ±ÆÈ¤ÇÈÖÁÈ¤òÃ´Åö¡£2020Ç¯5·î¤ËÌðÉô¹ÀÇ·¤¬ÈÖÁÈ¤ØÉüµ¢¤·¡¢ºÆ¤Ó¡Ø¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¤Î¥ªー¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊüÁ÷Æü/ÊüÁ÷¶É¡ÛËè½µÌÚÍË 25:00 ¤«¤é 27:00 / ¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.allnightnippon.com/nn/
¡ÚradikoÈÖÁÈ¥Úー¥¸¡Ûhttps://radiko.jp/r_seasons/18505