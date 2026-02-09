¡Ú¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡Û2026¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー Âè5ÃÆÈ¯É½¡ª ¤è¤·¤â¤È¿·³ã½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤Î4Ì¾¤¬½¢Ç¤·èÄê
¡¡¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤è¤·¤â¤È¿·³ã½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤Î4Ì¾¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢2026¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Á¥«¥³¥Û¥ó¥Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯¤â¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¤¤¿¤À¤¡¢µå¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òYouTubeÅù¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ë¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¤´½¢Ç¤¤¤¤¿¤À¤¯¡¢´ØÅÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Ï¡¢¿·³ã¸©»°¾ò»Ô½Ð¿È¤ÇºòÇ¯»Ïµå¼°¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂçÃ«¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¡ª¤µ¤ó¡¢¤¤¤Ã¤¹¤Íー¡ª»³ÏÆ¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é»î¹ç´ÑÀï¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤´±ï¤â¤¢¤ê¡¢ËÜÇ¯¤è¤ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2026¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー
¡ÚPRÂç»È¡¡¥Á¥«¥³¥Û¥ó¥Þ¤µ¤ó¡Û
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡£NSCÂçºå36´üÀ¸
2019Ç¯4·î¤«¤é¡Ö¤è¤·¤â¤È¿·³ã¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¡£
¼ñÌ£¡§°ì¿Í¥«¥é¥ª¥±¡¦¤Ý¤Ã¤Á¤ã¤ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦º§³è
ÆÃµ»¡§Æ°²èÊÔ½¸¡¦ÇÀµ¡¶ñ¤Î±¿Å¾(ÆüËÜÇÀ¶È¸¡Äê3µé)¡¦Âç¿©¤¤¡¦½ÀÆ»¡¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡¦¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¡¦¥¤¥é¥¹¥È
¥³¥á¥ó¥È
2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤Þ¥È¥ó¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
º£Ç¯¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤óÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥áÌÜÀþ¡É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö»ä¤ÏÅâÍÈ¤²¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Î»ä¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢¥¹¥¿¥°¥ë¤È¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤â¥°¥ë¥á¤âÁ´ÎÏ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª2026Ç¯¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚPRÂç»È¡¡´ØÅÄ¾¿Í¤µ¤ó¡Û
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì ¿·³ã¸©»°¾ò»Ô½Ð¿È¡£NSCÅìµþ10´üÀ¸
¼ñÌ£¡§Ìîµå´ÑÀï¡¢Î¦¾å¶¥µ»´ÑÀï¡¢¥¢¥Ñー¥È³°´Ñ´Ñ»¡½ä¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー´ÑÀï
ÆÃµ»¡§ÎòÂå¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«ºÅÃÏ¤ò10ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¸À¤¦
¥³¥á¥ó¥È
¤è¤·¤â¤È¿·³ã¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í´ØÅÄ¾¿Í¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¡ª´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
½¢Ç¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëº¤ì¤â¤·¤Ê¤¤2025Ç¯8·î28Æü¡£
´ØÅÄÅÁÀâ¤Î»Ïµå¼°¤É¿¿¤óÃæÅêµå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢¿·³ã¸©¤Ç¥×¥íÌîµå¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª
¡ÚPRÂç»È¡¡ÂçÃ«¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¡ª¤µ¤ó¡Û
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì ÀéÍÕ¸©²æÂ¹»Ò»Ô½Ð¿È¡£NSCÅìµþ12´üÀ¸
¼ñÌ£¡§»¶Êâ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥éー¥á¥ó
ÆÃµ»¡§°ìÈ¯¥®¥ã¥°
¥³¥á¥ó¥È
¤è¤·¤â¤È¿·³ã¸©½»¤ß¤Þ¤¹·Ý¿Í¤ÎÂçÃ«¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¡ª
¿·³ã¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤«¤éÌîµå´ÑÀï¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸¤Ç´Ñ¤ëÌîµå¤ÏÎ×¾ì´¶¤¬¤¹¤´
¤¯ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ó¤ÊÃæ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤´ò¤·¤¤¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¡ª¡ª
Ìîµå¤¬Á´¤¯½ÐÍè¤Ê¤¤ÂçÃ«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¤ò±þ±ç¡¦À¹¤ê¾å¤²¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤è¡ª
¡ÚPRÂç»È¡¡¤¤¤Ã¤¹¤Íー¡ª»³ÏÆ¤µ¤ó¡Û
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1985Ç¯À¸¤Þ¤ì Ê¡²¬¸© Áì²°·´½Ð¿È¡£NSCÅìµþ14´üÀ¸
¼ñÌ£¡§Æó»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¡¢¶¥ÇÏ¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼«Æ°ÆóÎØÃæ·¿ÌÈµö»ý¤Á¡¢
¡¡¡¡¡¡¥Ð¥¹Äà¤ê
ÆÃµ»¡§½ñÆ»¼·ÃÊ¡¢·ã¿ÉÎÁÍý¿©¤Ù¤ì¤Þ¤¹¡¢¼«¸Ê¾Ò²ð¥®¥ã¥°¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¥³¥á¥ó¥È
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー½¢Ç¤¡¢¤¤¤Ã¤¹¤Íーーー¡ª¡ª¡ª
½ë¶ì¤·¤¤¤Û¤ÉÇ®¤¤ÃË¤È¤·¤Æ»î¹ç¤â±þ±ç¤â¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥°¥ë¥á¤âÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BC¡¢¤¤¤Ã¤¹¤Íーーーーーーーーー¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª
¢£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ùー¥¹¥Üー¥ë¡¦¥¯¥é¥Ö¡Ê±¿±Ä²ñ¼Ò:³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¥×¥íÌîµåÃÄ¡¢ËÜ¼Ò:¿·³ã¸©¿·³ã»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃÓÅÄ Âó»Ë¡Ë¤Ï¡¢BC¥êー¥°ÁÏÀß¤È¤È¤â¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥×¥íÌîµå¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡ー¥à¡¦¥êー¥°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¿©ÉÊÂðÇÛ²ñ¼Ò¤Î¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¡¦ÂçÃÏ³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ°ìÁª¼ê¤¬°é¤ÄµåÃÄ¡¢ÆüËÜ°ì¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡ÉµåÃÄ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2026¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤ÏCBO¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡»á¤¬½¢Ç¤¤·¡¢ÉðÅÄ¾¡´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Áー¥à¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£