¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2026¡×¤ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤¬È¯É½
¡Ö²á¹ó¤ÊÃæ³Ø¼õ¸³¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤Ç¤¤ë¶µºà¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¥¢¥×¥ê¶µºà¡Öµæ¶Ë¥·¥êー¥º¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅç ·Ä¡Ë¤Ï¡¢¡ØÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2026¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»»¿ô¤Î»×¹Í¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Î·òÁ´¤Ê³Ø½¬¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌäÂê¤ò¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤¬ÁªÄê¡£³ÆÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶µ°éÅª°ÕµÁ¤ä»×¹Í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤ Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2026
https://blog.wonderfy.inc/wf20260209/(https://blog.wonderfy.inc/wf20260209/)
¢£¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢2020Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤Î½ÐÂê·¹¸þ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÌäÂê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ¡×¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»»¿ô¤Î»×¹Í¤½¤Î¤â¤Î¤Î³Ú¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢¼õ¸³À¸¤Î·òÁ´¤Ê³Ø½¬¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëÌäÂê¡× ¤ò¡ÖÎÉÌä¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡ÖÃæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ¡× ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎÉÌä¡×¤òÉ¾²Á¡¦È¯¿®¤·¡¢Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤Î±ü¿¼¤µ¤ä³Ú¤·¤µ¤ò¹¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÎÅª¤Ë¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ëÌ¤Íè¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÌäÂê¤Ï¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÆþ»îÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ËÜÈ¯É½¤Ï¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ë¤è¤ëÆÈ¼«¤ÎÁª½Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ³Ø¹»¤È°ìÀÚ¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶âÁ¬Åª¤ÊÂÐ²Á¤ÎÈ¯À¸¤â°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤ Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô ÎÉÌäÂç¾Þ2026
¡ã¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§ÎÉÌäÂç¾Þ¡ä
±É¸÷³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¡ÂçÌä£±
ÁªÄêÍýÍ³
¥³¥Ôーµ¡¤Ë¤è¤ë³ÈÂç¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¸µ¤Î200%¤ä300%¤Î¾õÂÖ¤ò¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÉôÊ¬¤À¤±¡¢´ûÄê¤ÎÀßÄê¤òÄ¶¤¨¤Æ³ÈÂç¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¡¢·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¿È¶á¤ÊÀßÄê¤Ç¤¹¡£¾®³ØÀ¸¤Î³Ø½¬»ö¹à¤ò°ïÃ¦¤·¤Ê¤¤¼«Á³¤Ê½ÐÂê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎÂêºà¤ò²ò¤¤¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºÇÂç²ó¿ô¤Ï²¿²ó¤«¡©¡×¤ä¡Ö²ó¿ô¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤µ¤é¤Ê¤ëÌä¤¤¤¬¡¢¼«Á³¤È°ú¤½Ð¤»¤ëÀß·×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÉôÌç¾Þ°ìÍ÷¡ä
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÊ¿¶Ñ¾Þ
ÀÄ»³³Ø±¡ÃæÅùÉô¡¡ÂçÌä£±£³
¡¦¥Ù¥¹¥ÈÀ°¿ôÌäÂê¾Þ
ÆçÃæ³Ø¹»¡¡1ÆüÌÜ¡¡ÂçÌä£¶
¡¦¥Ù¥¹¥È¿Þ·ÁÌäÂê¾Þ
Æî»³Ãæ³Ø¹»½÷»ÒÉô¡¡ÂçÌä£·
¡¦¥Ù¥¹¥Èµ¬Â§À¾Þ
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹»¡¡ÂçÌä£±¡Ê£µ¡Ë
³ÆÌäÂê¤Î¾ÜºÙ¤äÁªÄêÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://blog.wonderfy.inc/wf20260209/(https://blog.wonderfy.inc/wf20260209/)
◼︎¡¡2026Ç¯Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤Ë´ó¤»¤Æ¡ÃÀîÅç ·Ä¡Ê¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤ ÂåÉ½¡Ë
¤³¤³20Ç¯¤Û¤É¡¢Ãæ³ØÆþ»î»»¿ô¤ÏÆñÅÙ¡¦¹âÅÙ¤È¤â¤Ë¾å¾º¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤¬¿·¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç½ÐÂê¤·¡¢½Î¤¬¤½¤ì¤òÊ¬ÀÏ¤·¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë³Ø¹»¤¬¤½¤Î°ìÊâÀè¤ò½ÐÂê¤¹¤ë¡£¤³¤Î½Û´Ä¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Î³Ø½¬ÉéÃ´¤òÇ¯¡¹ÁýÂç¤µ¤»¤Æ¤¤¿Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·º£Ç¯¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤»Ï¤á¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÇ¯°Ê¹ß¤Î¼õ¸³À¸¤¬ÂÐºö¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ÆâÍÆ¤ò¡¢ºÝ¸Â¤Ê¤¯Áý¤ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê½ÐÂê¤Ï¸º¤ê¡¢¡Ö´û¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¿ÆâÍÆ¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¤¤¤«¤Ë»×¹Í¤ò¹©É×¤¹¤ë¤«¡×¤òÌä¤¦ÌäÂê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñÏÃ·Á¼°¤äÃúÇ«¤ÊÍ¶Æ³¤òÀß¤±¤ëÌäÂê¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤ËÆñÅÙ¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»î¸³»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤¬»×¹Í¤½¤Î¤â¤Î¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬¡¢¶áÇ¯¼Ò²ñÅª¤Ë¤âÇ§¼±¤µ¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£Ç¯¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¡¢¼õ¸³À¸¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ÎºîÌä¾å¤Î³ëÆ£¤¬¡¢¿ï½ê¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤ÏÍ¸Â¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ø¤Ó¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø¤Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤Î¤¢¤ë¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï¡¢±É¸÷³Ø±àÃæ³Ø¹»¤ÎÂçÌä£±¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎÃæ³ØÆþ»î¤Ë¤ª¤±¤ë»»¿ôÌäÂê¤Ï¡¢»»¿ô¤Î³Ú¤·¤µ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤â¸Æ¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»î¸³ÌäÂê¤È¤·¤Æ¤ÎÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ç¡¢»»¿ô¤ÎÌÌÇò¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÌäÂê¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀîÅç ·Ä ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¡£1985Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£±É¸÷³Ø±àÃæ³Ø¹»¡¦¹âÅù³Ø¹»Â´¶È¡£ÅìµþÂç³Ø¹©³ØÉôÂ´¶È¡¢Æ±Âç³Ø±¡¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£ ²Ö¤Þ¤ë³Ø½¬²ñ¤ò·Ð¤Æ2014Ç¯¤Ë¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤òÀßÎ©¡£À¤³¦150¥«¹ñ350Ëü¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë»×¹ÍÎÏ°éÀ®¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡Ù¡¢STEAM¶µ°éÎÎ°è¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ò³«È¯¡£Google Play Awards¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤Ê¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£¡Ö»»¿ô¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤ÎÌäÂêÀ©ºî¤äÅìµþÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤âÎòÇ¤¤¹¤ë¡£2025Ç¯7·î¥ê¥êー¥¹¤Î¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù¤Ë¤Æ¶µ°é´Æ½¤¡¦ÌäÂêÀß·×¤òÃ´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤ë»Ò¤Ë°é¤Ä ³Ø¤ÖÎÏ¤Î¿¤Ð¤·Êý¡Ù¤Ê¤É¡£
¢£´ü´Ö¸ÂÄê¡ÃÃæ³Ø¼õ¸³±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¡Öµæ¶Ë¥·¥êー¥º¡×¤ÎÁ´¥¿¥¤¥È¥ë¤ò10%¥ª¥Õ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öµæ¶Ë¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ÇÉÑ½Ð¤È¤Ê¤ëÎ©ÂÎ¿Þ·Á¤Î¡ÖÀÚÃÇ¡×¡ÖÅ¸³«¡×¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤Þ¤º¤¤ä¤¹¤¤¡ÖÊ£»¨¤Ê·×»»¡×¤Ê¤É¤ò¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¶µºà¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£´ðÁÃ¤«¤é±þÍÑ¤Þ¤Ç¤ÎÌäÂê¤ò¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡¿¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥êー¥º¿·ºî¡Øµæ¶Ë¤ÎÊ¿ÌÌ¿Þ·Á ¡ãÁê»÷¡¦ÌÌÀÑÈæ¡ä¡Ù¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡Øµæ¶Ë¤ÎÎ©ÂÎ¡ãÀÚÃÇ¡ä¡Ù¡Ê2019Ç¯7·î¥ê¥êー¥¹¡Ë¤Ï¡¢Google Play¥¹¥È¥¢¶µ°é¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶µ°é´Ø·¸¼Ô¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃæ³Ø¼õ¸³±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
- ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§4,500±ß ¡ÊÄÌ¾ï 5,000±ß / ÀÇ¹þ¡Ë
- ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç
¡Øµæ¶Ë¤ÎÊ¿ÌÌ¿Þ·Á¡ãÁê»÷¡¦ÌÌÀÑÈæ¡ä¡Ù
https://similarity.ultimate-math.com/
¡Øµæ¶Ë¤ÎÎ©ÂÎ¡ãÀÚÃÇ¡ä¡Ù
https://cubecut.ultimate-math.com/
¡Øµæ¶Ë¤ÎÎ©ÂÎ¡ãÅ¸³«¡ä¡Ù
https://expansion.ultimate-math.com/
¡Øµæ¶Ë¤Î·×»»¡Ù
https://calculation.ultimate-math.com/
¢£Âç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¡ØÀÑÊ¬¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÎÅª¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½¬¥Õ¥§ー¥º¤Ë¸þ¤±¤¿¶µºà³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¼õ¸³ÂÐºö¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¡ØÀÑÊ¬¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¤Ï¡¢Æñ´ØÂç³Ø¤ä°å³ØÉô¼õ¸³¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ëÊÌ¹½À®¤Ç¡¢ÀÑÊ¬·×»»¤Î¸ø¼°¤ä·×»»¤Î¹©É×¤ò¡Öµ»¡×¤È¤·¤ÆÂÎ·Ï²½¡£¡Ö¤É¤Îµ»¤ò»È¤¦¤«¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÈ½ÃÇÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÀÑÊ¬¥¯¥¨¥¹¥È¡Ù¸ø¼°HP¡§https://integral-quest.wonderfy.inc(https://integral-quest.wonderfy.inc)
¢£ »×¹ÍÎÏ¤¬°é¤ÄÃÎ°é¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤¬·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¬ËÜÍè»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÎÅª¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¤ò°ú¤½Ð¤¹¡×¤Ë´ð¤Å¤ºî¤é¤ì¤¿ÃÎ°é¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
»×¹ÍÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¾å¤ÇÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë5Ê¬Ìî¡Ê¶õ´ÖÇ§¼±¡¦Ê¿ÌÌÇ§¼±¡¦»î¹Ôºø¸í¡¦ÏÀÍý¡¦¿ôÅª½èÍý¡Ë¤ò¡¢ÌÖÍåÅª¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¥¢¥×¥ê¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤è¤ê³Æ¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤ÇÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2025Ç¯12·î¤ÇÎß·×¥æー¥¶ー¿ô350Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Google¤Ë¤è¤ë¥¢¥×¥ê¥¢¥ïー¥É¤Î¼õ¾Þ¡¢¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸À¸ì¤ÎÊÉ¤òÄ¶¤¨À¤³¦150¥«¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡Ù ¸ø¼°HP¡§https://think.wonderfy.inc/(https://think.wonderfy.inc/)
¢£ Í·¤Ó¤Ê¤¬¤é³Ø¤ÖSTEAMÄÌ¿®¶µºà¡Ö¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯4·î¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤ÎÁÈ¹ç¤»¤Ë¤è¤ê¡¢²ÈÄí¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¡Ö»×¹ÍÎÏ¡¦ÁÏÂ¤ÎÏ¡¦°ÕÍß¡×¤ò°é¤Æ¤ëSTEAMÎÎ°è¡Ê¢¨¡Ë¤ÎÄÌ¿®¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ÊÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§4～10ºÐ¡Ë¡£¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡¢¥¢ー¥È¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Ê¤É¤Î¤¢¤½¤Ó´¶³Ð¤Î¶µºà¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëSTEAM¶µ°éÎÎ°è¤Î´ðÁÃÇ½ÎÏ¤òÇÝ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¥Ã¥º¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¡¢¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ïー¥É¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥ïー¥É¤ò¼õ¾Þ¡£¶µºà¤È¤·¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËSTEAM¡Ê¥¹¥Æ¥£ー¥à¡Ë¶µ°é¤È¤Ï¡¢Science¡Ê²Ê³Ø¡Ë¡¢Technology¡Êµ»½Ñ¡Ë¡¢Engineering¡Ê¹©³Ø¡Ë¡¢Art¡Ê·Ý½Ñ¡Ë¡¢Mathematics¡Ê¿ô³Ø¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Íý·Ï¡Ü¥¢ー¥È¤Î¶µ°éÎÎ°è¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£²¤ÊÆ¤Î¶µ°éÀ¯ºö¤ÇÄó¾§¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤ÏÆüËÜ¤Î¶µ°é²þ³×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³µÇ°¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¸ø¼°HP¡§https://box.wonderlabedu.com/(https://box.wonderlabedu.com/)
¢£¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é¡ÖÃÎÅª¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶µºà¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£STEAM¶µ°é¤Î¿·¤·¤¤ÄÌ¿®¶µºà¡Ø¥ï¥ó¥Àー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ù ¤ä¡¢150¥«¹ñ350Ëü¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬³Ú¤·¤à»×¹ÍÎÏ¤¬°é¤Ä¥¢¥×¥ê¡Ø¥·¥ó¥¯¥·¥ó¥¯¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÅª¤Ê»»¿ôÂç²ñ¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤òÂ¿¿ôÀ©ºî¡¦´Æ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢STEAM/STEM¶µºà¡¦»×¹ÍÎÏ¶µºà¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
2018Ç¯11·î¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¶µ°é¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Î¥³¥ó¥Ú¡ÖGlobal EdTech Startups Awards (GESA)¡×¤ÎÆüËÜÍ½Áª¤Ë¤ÆºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ(*1)¡£¤Þ¤¿¡¢SXSW EDU¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶µ°é¥Õ¥©ー¥é¥à¤ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¡¢ÅÐÃÅ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢¼«¼Ò¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¸þ¤±¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯¡¦´Æ½¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(*2)¡£ÍÄ»ù¶µ°é¤äÌäÂêÀ©ºî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¡¢¤½¤·¤Æ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ëUI/UX¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë³«È¯ÎÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÖÃÎÅª¤Ê¤ï¤¯¤ï¤¯¡×¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¸ø¼°HP¡§https://wonderfy.inc(https://wonderfy.inc)
(*1)¡ÖGlobal EdTech Startups Awards (GESA)¡×¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000028.000012970.html
(*2) ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ https://wonderfy.inc/solution
¢£ÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥ï¥ó¥Àー¥Õ¥¡¥¤³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§ Ä¹Èª¡¦ÃÓÅÄ
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹: pr@wonderfy.inc