¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤¬¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È¡×¤È½é¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó ¥Á¥¥ó¤ä¥Óー¥Õ¤Î¤¦¤ÞÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÀ®·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ø¥¯¥ê¥¹¥× ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡Ù
¥«¥ë¥Óー³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO:¹¾¸¶ ¿®)¤Ï¡¢¡È¥¶¥¯¥Ã¡É¤È¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÀ®·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¢¨1¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤«¤é¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡×¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ø¥¯¥ê¥¹¥× ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡Ù¤ò2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢Àè¹Ô¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡Ê2026Ç¯4·î¾å½Ü½ªÇäÍ½Äê¡Ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢°Ê³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯3·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é¿ôÎÌ¸ÂÄêÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨1¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥Õ¥ìー¥¯¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÀ®·¿¤·¤¿À¸ÃÏ¤Çºî¤Ã¤¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹
¡Ú³«È¯·Ð°Þ¡Û
¥«¥ë¥Óー¤Ï¡¢À®·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹»Ô¾ì¤Î³èÀ²½¤òÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯8·î¤ËÅûÊñÁõ·ÁÂÖ¤Î¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤ò½é¤á¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯3·î¤Ë¤ÏÊñÁõ·ÁÂÖ¤òÂÞÊñÁõ¤Ë¤·¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤È¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Êñºà¤Î½ÅÎÌ¤òÌó8³äºï¸º¤·¡¢¾Ê»ñ¸»²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾ÍèÉÊ¤Ç¤ÏÅû¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÀ°Îó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÞ·ÁÂÖ¤Ç¤ÏÀ°Îó¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±ÊýË¡¤ò²þÎÉ¡£Ì£¤Î¥à¥é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¸åÌ£¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯10·î¤è¤ê¡¢¡È¤ß¤Ä¤±¤¿¤é´ê¤¤¤¬³ð¤¦!?¡Ö¥Û¥··¿¥¯¥ê¥¹¥×¡×¡É¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤òÃµ¤¹³Ú¤·¤µ¤â²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤È¶á¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡×¤òÁªÄê¡£¥Á¥¥ó¤ä¥Óー¥Õ¤Î»ÝÌ£¤òºÆ¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤Î¥Ý¥Æ¥ÈÉ÷Ì£¤¬¸åÌ£¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¹¥¤¤ÎÊý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡×¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÆÃÄ¹¡Û
¡ü¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤Ï¥¶¥¯¥Ã¤È¿©´¶¤Ç¡¢¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¢¨2¤Ç¤¹¡£
¡ü¡Ø¥¯¥ê¥¹¥× ¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ý¥Æ¥È ¥Ðー¥Ù£Ñ¤¢¤¸¡×¤ÎÆù¤ä¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¥¥ó¤ä¥Óー¥Õ¤Î»ÝÌ£¤È¥Ý¥Æ¥ÈÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ü¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢ÇØ·Ê¿§¤ò¾å²¼¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´¶¤ò±é½Ð¡£¥Ð¥¤¥«¥éー¤¬Å¹Æ¬¤ÇÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨2¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¡¢¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹ ¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡×¤Ê¤É¤Î¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤ÏÀ¸¤Î¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥é¥¤¥¹¤·¤ÆÌý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤Ï¡¢´¥Áç¤·¤¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ý¥Æ¥È¤Î¤è¤¦¤ËÄÙ¤·¤Æ¥Õ¥ìー¥¯¾õ¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤òÀ®·¿¤·¡¢Ìý¤ÇÍÈ¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢Ì£¤ä¸«¤¿ÌÜ¡¢¿©´¶¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÀ½Ë¡¤«¤éÀ®·¿¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1771_1_8516fee5aca3c8474d18fabde0e3e941.jpg?v=202602090551 ]
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤Î³«È¯ÈëÏÃ¡¡https://note.calbee.jp/n/n9735ad0f1206
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥×¡×¤ÎÆ°²è¡¡https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official
