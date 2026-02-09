³¤¤ò´Þ¤á¤¿¼«Á³³¦¤ÇÊ¬²ò¤¹¤ëÀ¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¡ÖRe Green Grass 9¡×
³¤¤ò´Þ¤à¼«Á³³¦¤ÇÊ¬²ò¤¹¤ë¿Í¹©¼Ç¡ÖRe Green Grass 9¡Ê¥ê¥°¥êー¥ó¥°¥é¥¹¥Ê¥¤¥ó¡Ë¡×
¥ß¥º¥Î¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Í¥«¡Ê°Ê²¼¡¢¥«¥Í¥«¡Ë¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡¢³¤¤ò´Þ¤à¼«Á³³¦¤ÇÊ¬²ò¤¹¤ë¿Í¹©¼Ç¡ÖRe Green Grass 9¡Ê¥ê¥°¥êー¥ó¥°¥é¥¹¥Ê¥¤¥ó¡Ë¢¨1¡×¤¬¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ä¥Éー¥à¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎËÜµòÃÏ¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¡×¤Î¥¦¥©ー¥Ë¥ó¥°¥¾ー¥ó¤Ë¡¢2026Ç¯¥·ー¥º¥ó¤«¤éºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¾ì½ê¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à ¥Ê¥´¥ä¡×¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥Ûー¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°Á°¤Î¥¦¥©ー¥Ë¥ó¥°¥¾ー¥ó¤Ç¡¢À¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¤¬¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¢¨2¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡2025Ç¯6·î¤Ë¥ß¥º¥Î¤È¥«¥Í¥«¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÀ¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¥·¥êー¥º¡×¤Î²°Æâ·¿¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¥í¥ó¥°¥Ñ¥¤¥ë¿Í¹©¼Ç¤Î¾¦ÉÊÌ¾
¢¨2¡¡¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¹©¼Ç¤¬¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÀ¤³¦½é
¢§¡ÖRe Green Grass¡×
¡ÖRe Green Grass 9¡×¤Ï¡¢¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet(R)¡Ê°Ê²¼Green Planet¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¹©¼Ç¤Ç¡¢ÅÚ¾íÃæ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤¿åÃæ¤Ç¤â¿å¤ÈCO2¤ËÀ¸Ê¬²ò¤µ¤ì¤ëÆÃÄ¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¼«Á³´Ä¶±øÀ÷ÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¿Í¹©¼Ç¤ÏËàÌ×¤¹¤ë¤ÈÇËÊÒ¤¬°Õ¿Þ¤»¤º³¤¤ËÎ®½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø°±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿Í¹©¼Ç¤Î»ÜÀß³°Î®½Ð¤òÍÞÀ©¤¹¤ëÂÐºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢100%¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥ÞーGreen Planet¤ò»ý¤Ä¥«¥Í¥«¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢À¸Ê¬²ò¤¹¤ë²°Æâ·¿¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¤Î¿Í¹©¼Ç¡ÖRe Green Grass 9¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¹©¼ÇÍÕ¤Ë90%°Ê¾å¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤Î¼ù»é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÐÌýÍ³Íè¤Î¿Í¹©¼Ç¤ËÈæ¤ÙCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥´¥ä¥Éー¥à¤Ç¤Ï¡¢µå¾ì±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ò½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë·Á¡×¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤ä¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡ÖRe Green Grass 9¡×¤ÎºÎÍÑ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖRe Green Grass 9¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡¡ÖRe Green Grass 9¡×¤Ï¡¢²°Æâ¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸Ê¬²òÀÌîµåÀìÍÑ¿Í¹©¼Ç¤Ç¤¹¡£¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet¢¨3¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤Ãæ¤äÅÚ¾íÃæ¤Ç¿å¤ÈCO2¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ÐÇ¯¤Ë¤è¤êËàÌ×¤·¤¿¿Í¹©¼ÇÍÕ¤¬°Õ¿Þ¤»¤º³¤¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤â¡¢³¤ÍÎ´Ä¶¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò¸Â¤ê¤Ê¤¯ºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¿Í¹©¼Ç¢¨4¤ÈÆ±Åù¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥íÌîµåµå¾ì¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡¥«¥Í¥«¤¬³«È¯¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹Í³Íè¤ÎÀ¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー
¢¨4¡¡MS CRAFT ¥·¥êー¥º
¢£¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤«¤é´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡ÖRe Green Grass UMI¡×¥·¥êー¥º
¡¡¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥ÞーGreen Planet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Í¹©¼Ç¤Ï¡¢¡ÖRe Green Grass UMI¡Ê¥ê¥°¥êー¥ó¥°¥é¥¹¥¦¥ß¡Ë¡×¡¢½¼Å¶ºà¤Ï¡ÖField Chip UMI¡Ê¥Õ¥£ー¥ë¥É¥Á¥Ã¥×¥¦¥ß¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÁ´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä»ÜÀß¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥«¥Í¥«À¸Ê¬²òÀ¥Ð¥¤¥ª¥Ý¥ê¥Þー Green Planet¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿²°³°·¿³¤ÍÎÀ¸Ê¬²òÀ¿Í¹©¼Ç¤Î³«È¯¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´Ä¶¾Ê¡Ö¥×¥é¥¹¥Þ¡¦¥¢¥ïー¥É2026 »È¤¦¡¦¸º¤é¤¹ÉôÌç¡×¶â¾Þ¼õ¾Þ
´Ä¶¾Ê¤Ï¡¢³¤ÍÎ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ßÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤È¤Î¸¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤Êý¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Þー¥È¡×¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¼èºà¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÍ¥¤ì¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¾´¤¹¤ë¡Ö¥×¥é¥¹¥Þ¡¦¥¢¥ïー¥É2026¡×¤Î¡Ö»È¤¦¡¦¸º¤é¤¹¡×ÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ß¥º¥Î¤Î¡Ö³¤Ãæ´Ä¶¤Ç¤âÊ¬²ò¤¹¤ë¼ù»é¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ýー¥ÄÍÑ¡¢·Ê´ÑÍÑ¿Í¹©¼ÇÍÕ¤ª¤è¤Ó½¼Å¶ºà¢¨5¡×¤¬¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨5¡¡¡ÖRe Green Grass UMI¡×¥·¥êー¥º¤È¡ÖField Chip UMI¡×¥·¥êー¥º
