¡¡Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡Ê½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è¡¿´ÛÄ¹¡§ÆâÆ£±É¡Ë¤Ï¡¢¶½ÁÄÈùÌ¯Âç»ÕÏ»É´¸Þ½½Ç¯±óëáµÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÌ¯¿´»û¡¡Áµ¤Î·Ñ¾µ¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î²ñ´ü¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡¡¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÅ¸¤Î¿·¾ðÊó¤È¤·¤Æ¡¢ARÂÎ¸³¡¦²»À¼¥¬¥¤¥É¡¦´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥°¥Ã¥º¾ðÊó¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
https://art.nikkei.com/myoshin-ji/
Ì¯¿´»ûË¡Æ²¤Î±ÀÎ¶¿Þ¤òÈþ½Ñ´Û¤ÇARÂÎ¸³¡ª¢¡°µ´¬¡ªÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¤ÎÅ·°æ¤Ë¾º¤ëÌ¯¿´»ûË¡Æ²¤ÎÎ¶¡ª¡ª
¡¡Ì¯¿´»ûË¡Æ²¤ÎÅ·°æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¼íÌîÃµÍ©É®¡Ö±ÀÎ¶¿Þ¡×¤ÎÎ¶¤¬¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿AR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤ÇÂçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û1³¬¤Ë¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ãæ±û¥Ûー¥ë¤Î¶õ´Ö¤òÎ¶¤¬Å·°æ¤Ø¤È¾º¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤´¼«¿È¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¡¢ÀìÍÑ¥¢¥×¥êÉÔÍ×¡¦ÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜARÂÎ¸³¤Ï¡¢Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û1³¬Ãæ±û¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢Å¸Í÷²ñ²ñ´üÃæ¤Î¤ßÂÎ¸³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¤¥áー¥¸
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡Ö±ÀÎ¶¿Þ¡×¼íÌîÃµÍ© É®¡¡¹¾¸Í»þÂå ÌÀÎñ2Ç¯¡Ê1656¡ËÌ¯¿´»û
²»À¼¥¬¥¤¥É¾ðÊó
¡¡²òÀâ¥Ê¥ìー¥¿ー¤ÏÀ¼Í¥¤ÎºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¡ª
¡¡¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤ÎÃæÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¤È¶¦¤ËËÜÅ¸¤ò¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¡£
²òÀâ¥Ê¥ìー¥¿ー
ºäËÜ ¿¿°½¡ÊÀ¼Í¥¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£8ºÐ¤è¤ê»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¡£²Î¼ê¡¢À¼Í¥¡¢½÷Í¥¡¢ºî»ì¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¼¹É®¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÆ°¡£ÊóÆ»ÆÃ½¸¤ä¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¢¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥àÈÖÁÈ¤Û¤«¥Ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤âÂ¿¿ô¡£½÷Í¥¥Ê¥¿¥êー¡¦¥Ýー¥È¥Þ¥ó¤ÎÆüËÜ¸ì¿áÂØ¤¨¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡Ö¥Þ¥¥·¥Þ ¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹Êª¸ì¡×¥Þ¥¥·¥Þ¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥É¥é¥´¥ó¡×¥¢¥ê¥»¥ó¥È¡¦¥Ï¥¤¥¿¥ïー¡¢¡Ö»°ÂÎ¡×¥¸¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¡¢¡ÖNCIS¡§¥·¥É¥Ëー¡×¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥ー¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Á¡£―ÃÏµå¤Î±¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ―¡×¥é¥Õ¥¡¥¦¡¢¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¼îÀ¤¡¢¡Ö¹õ¼¹»ö¡×¥·¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¥Ï¥¤¥ô¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó·à¾ìÈÇ¡×¿¿´õÇÈ¡¦¥Þ¥ê¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ê¥¢¥¹¡¢¡Ö¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ ¿··à¾ìÈÇ¡×ÁðÆåÁÇ»Ò¤Û¤«¡£
¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー
ÃæÂ¼È»¿Í¡Ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡Ë
¿·¿Êµ¤±Ô¤Î¼ã¼ê²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡¢²ÎÉñ´ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥É¥é¥Þ¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤ÎÃæÂ¼È»¿Í¤µ¤ó¡£²áµî¤ËÌ¯¿´»ûÅãÆ¬¤ÎÂàÂ¢±¡¤ÇºÁÁµ¤â·Ð¸³ºÑ¤ß¤Ç¤¹¡£ËÜÅ¸¤Î¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¤È¤·¤Æ»ûÊõ¤Î¿ô¡¹¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Àart NIKKEI¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーµ»ö¤ò·ÇºÜÃæ¡ª¡¿
¤µ¤é¤ËÆÃÊÌ²òÀâ¡§Î×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉÂçËÜ»³Ì¯¿´»û Ë¡Ì³ÉôÄ¹¡¡¼Æ»³¾»¼Â»Õ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Î×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉÅãÆ¬Å·µå±¡ ½»¿¦¡¡µ×²¼¹ÀÊ¸»Õ
Âß½Ð²Á³Ê¡§°ìÂæ700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½êÍ×»þ´Ö¡§Ìó30Ê¬
´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÚÂçºå¡ÛºÁÁµ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê¥¤¥¹ºÁÁµ¡Ë
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡14:00～15:00¡ÊÆüËÜ¸ì¡¢¼õÉÕ13:30～¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡15:30～16:30¡Ê±Ñ¸ì¡¢¼õÉÕ15:15～¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡1³¬¤¸¤ã¤ª¤ê¤¦¤à
¹Ö¡¡»Õ¡§¾¾»³Âç¹Ì»Õ¡ÊÎ×ºÑ½¡Ì¯¿´»û ÂàÂ¢±¡ Éû½»¿¦¡Ë
Äê¡¡°÷¡§60Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡£ÆüËÜ¸ì¤Î²ó¤ÏÅöÆü13:30¤è¤ê¡¢±Ñ¸ì¤Î²ó¤ÏÅöÆü15:15¤è¤êÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÆÃÊÌÅ¸´ÑÍ÷·ô¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¹Ö±é¡¡¶½ÁÄÈùÌ¯Âç»Õ¤ÈÌ¯¿´»û
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡13:00～14:30¡Ê¼õÉÕ 12:30～¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡1³¬¤¸¤ã¤ª¤ê¤¦¤à
¹Ö¡¡»Õ¡§×¢ÅÄ½¡¸¼»Õ¡ÊÎ×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉ¶µ²½¥»¥ó¥¿ー¶µ³Ø¸¦µæ¼¼Ä¹¡¦²Ö±àÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡Ë
Äê¡¡°÷¡§150Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡£ÅöÆü12:30¤è¤êÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÆÃÊÌÅ¸´ÑÍ÷·ô¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡Ë
¡ÚÂçºå¡Û¿Æ»Ò¥¤¥¹ºÁÁµ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌ¯¿´»û¤Ë¤Þ¤Ê¤Ö ―¿Æ»Ò¤Ç¤Õ¤ì¤ëÁµ¤Î¤³¤³¤í―¡×
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～11:30¡Ê³«¾ì9:45～¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡1³¬¤¸¤ã¤ª¤ê¤¦¤à
¹Ö¡¡»Õ¡§ËÜÂ¿Æ»Î´»Õ¡ÊÎ×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉ Çß¾¾±¡ ½»¿¦¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¶ÍÌî¾ÍÍÛ»Õ¡ÊÎ×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉÂçÀô»û ½»¿¦¡¦²Ö±àÁµ½Î ½ÎÆ¬¡Ë
ÂÐ¡¡¾Ý¡§¾®³ØÀ¸°Ê¾åÂç³ØÀ¸°Ê²¼¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¡Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ï2Ì¾¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤Ï1Ì¾¤Þ¤Ç¿½¤·¹þ¤ß²Ä¡Ë
Äê¡¡°÷¡§ÀèÃå50Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¿Æ»Ò¤È¤âÅöÆü¤ÎÆÃÊÌÅ¸´ÑÍ÷·ô¤¬É¬Í×¡Ë
¡ý¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃí°Õ»ö¹à
¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡£Å¸Í÷²ñ¸ø¼°WEB¥µ¥¤¥È¡Êhttps://art.nikkei.com/myoshin-ji/event/ ¡Ë¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÅöÆü»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦³«¾ì¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È³«»Ï15Ê¬Á°¤«¤é¤Ç¤¹¡£³«¾ìÁ°¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¿½¹þ¤äÆþ¼¼¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÀ¾å¡¢¥¹¥«ー¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÆü¤ÏÄ¹¥º¥Ü¥óÅù¤òÃåÍÑ¤Î¤¦¤¨¡¢ÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÂçºå¡Û¹Ö±é¡¡Ì¯¿´»û¤ÎÊõÊª¡¡-¶áÀ¤¤Î²ÚÎï¤ÊºîÉÊ·²¡§Ì¯¿´»ûÖ¢É÷¤ÈÅ·µå±¡²¨³¨¤òÃæ¿´¤Ë-
Æü¡¡»þ¡§2026Ç¯3·î1Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～14:30¡Ê¼õÉÕ 12:30～¡Ë
²ñ¡¡¾ì¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¡1³¬¤¸¤ã¤ª¤ê¤¦¤à
¹Ö¡¡»Õ¡§ÌçÏÆ¤à¤Ä¤ß»á¡ÊÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡Ë
Äê¡¡°÷¡§150Ì¾¡Ê»öÁ°¿½¹þÉÔÍ×¡£ÅöÆü12:30¤è¤êÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¡Ë
»²²ÃÈñ ÌµÎÁ¡Ê¤¿¤À¤·¡¢ÅöÆü¤ÎÆÃÊÌÅ¸´ÑÍ÷·ô¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¡Ë
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
¢¨¸½ºßÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ´üÃæ¡¢Å¸Í÷²ñ¾ì¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ËÜÅ¸½ÐÉÊºî¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤òÁª¤Ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥ê¥¢¥Ýー¥Á
²Á³Ê¡§1,360±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Çò±£·ÅÄá¡ÖÃ£ËáÁü¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Æ©ÌÀ¤Ê¥Ýー¥Á¡£¥³¥¹¥á¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êーÆþ¤ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡ªÃæ¿È¤âÊ¬¤«¤Ã¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¡£
£Ô¥·¥ã¥Ä¡Ê³Æ¼ï¡Ë
²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼íÌî»³³Ú¡ÖÎ¶¸×¿ÞÖ¢É÷¡×¤ÎÎ¶¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Ç÷ÎÏÈ´·²¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ç¤¹¡£
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡Ä¹Ã«ÀîÅùÇì¡Ö¸ÏÌÚ±îàÍ¿Þ¡×¡ÊÉôÊ¬¡ËÅí»³»þÂå¡Ê16～17À¤µª¡Ë¡¡µþÅÔ¡¦Î¶Àô°Ã¡¡²èÁüÄó¶¡¡§µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥Á
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Ä¹Ã«ÀîÅùÇì¡Ö¸ÏÌÚ±îàÍ¿Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±î¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê¿¨¤ê¤Î¥Ýー¥Á¡£¾®ÊªÆþ¤ì¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡ª
½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¡¡¼íÌî»³³Ú¡¡¡ÖÎ¶¸×¿ÞÖ¢É÷¡×¡ÊÉôÊ¬¡ËÅí»³»þÂå¡Ê17À¤µª¡Ë¡¡Ì¯¿´»û¡¡
¥Ë¥Ã¥È¥Èー¥È
²Á³Ê¡§7,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼íÌî»³³Ú¡ÖÎ¶¸×¿ÞÖ¢É÷¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
Å¸Í÷²ñÌ¾¡§¶½ÁÄÈùÌ¯Âç»ÕÏ»É´¸Þ½½Ç¯±óëáµÇ°ÆÃÊÌÅ¸¡ÖÌ¯¿´»û¡¡Áµ¤Î·Ñ¾µ¡×
²ñ¡¡¡¡´ü¡§2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Å¸¼¨ÂØ¤¨¤¢¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á°´ü¡§2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸å´ü¡§3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅ·²¦»û¶èÃã±±»³Ä®1-82¡ÊÅ·²¦»û¸ø±àÆâ¡Ë
³«´Û»þ´Ö¡§¸áÁ°9»þ30Ê¬～¸á¸å5»þ¡ÊÆþ´Û¤ÏÊÄ´Û¤Î30Ê¬Á°¤Þ¤Ç¡Ë
µÙ ´Û Æü ¡§·îÍËÆü¡Ê¤¿¤À¤·¡¢2·î23Æü¤Ï³«´Û¡Ë¡¢2·î24Æü¡Ê²Ð¡Ë
¼ç¡¡¡¡ºÅ¡§Âçºå»ÔÎ©Èþ½Ñ´Û¡¢Î×ºÑ½¡Ì¯¿´»ûÇÉ¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥ÓÂçºå
¶¨¡¡¡¡»¿¡§¥ª¥à¥í¥ó¡¢À¾Äá¡Ê¤µ¤¤¤«¤¯¡Ë¡¢Ìîºê°õºþ»æ¶È¡¢ÈóÇË²õ¸¡ºº¡¢ÅíÃ«½çÅ·´Û
¸å¡¡¡¡±ç¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÂçºå´Ñ¸÷¶É
ÆÃÊÌ¶¨ÎÏ¡§µþÅÔ¹ñÎ©ÇîÊª´Û
´ë²è¶¨ÎÏ¡§ÀõÌî¸¦µæ½ê
´Ñ Í÷ ÎÁ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡§
¢¨ÃÄÂÎ¤Ï20Ì¾°Ê¾å¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ù¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢Åù¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¡Ê²ð¸î¼Ô1Ì¾¤ò´Þ¤à¡Ë¤ÏÌµÎÁ¡ÊÍ×¾ÚÌÀ¡Ë¡£¾ã¤¬¤¤¼Ô¼êÄ¢Åù¤ÏÆüËÜ¤ÎË¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¸òÉÕ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Âçºå»ÔÆâºß½»¤Î65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤â°ìÈÌÎÁ¶â¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜÅ¸¤Î´ÑÍ÷·ô¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¼¨¡Ê¾ïÀßÅ¸¡Ë¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ì½ê¡§e-tix¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ë¡¢¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê¥»¥Ö¥ó¥³ー¥É¡§113-300¡Ë¡¢
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡ÊP¥³ー¥É¡§687-361¡Ë¡¢¥íー¥Á¥±¡ÊL¥³ー¥É¡§52474¡Ë¡¢¥¤ー¥×¥é¥¹¡¢CN¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡¢¥¢¥½¥Ó¥åー
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ»þ¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£