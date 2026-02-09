¡ÖÅìµþÂç³ØÀ¾ÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹À×ÃÏÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç³«È¯¡×³¹¶èÆâ¤Ç³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó ¡ÖThe Park Hive (¥¶ ¥Ñー¥¯ ¥Ï¥¤¥ô) À¾ÀéÍÕ¡×»ÏÆ°
¡¡»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡Ë¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¡Ë¤¬³«È¯¤·¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー¡Ê°Ê²¼¡¢JSB¡Ë¤¬±¿±ÄÍ½Äê¤Î³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÖThe Park Hive¡Ê¥¶¡¦¥Ñー¥¯¡¦¥Ï¥¤¥ô¡Ë À¾ÀéÍÕ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÊª·ï¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤êÆþµï¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶è¤Ë¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÂçµ¬ÌÏÊ£¹ç³«È¯¡ÖÀéÍÕ ³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëËÜÊª·ï¤Ï¡¢Áí¸Í¿ô312¼¼¤Î¿©»öÉÕ¤¡¦²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£½×¹©¤Ï2027Ç¯2·î¡¢³«¶È¤Ï2027Ç¯3·î¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡ÖThe Park HiveÀ¾ÀéÍÕ¡×¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡Ê1¡ËÎÐ¤È³Ø¤Ó¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÀéÍÕ ³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×Æâ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡Ê2¡ËÀéÍÕÂç³Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢ÄÌ³ØÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¡Ê3¡Ë¿©»ö¡¦²È¶ñ²ÈÅÅ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡¡ÅìµþÂç³ØÀ¾ÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹À×ÃÏ¤ÏJRÁíÉðÀþ¡ÖÀ¾ÀéÍÕ¡×±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÀéÍÕÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ëÌó75,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤ÎÊ¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Âçµ¬ÌÏÊ£¹ç³«È¯¡ÖÀéÍÕ ³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×¤Ï¡¢Ê»¤»¤ÆÌó 1,300 ¸Í¤Î¶¦Æ±½»Âð¡¦³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹ÉÕ¤¹âÎð¼Ô¸þ¤±½»Âð¤ò·úÃÛ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¸Í·ú½»Âð¡¢¾¦¶È»ÜÀß¡¢Ê£¹ç»ÜÀß¡¢²ð¸î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÊâ¹Ô¼ÔÆ°Àþ¤äÌó12,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î¹¾ì¶õ´Ö¡Ö¡Ê²¾¾Î¡ËÀ¾ÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ñー¥¯¡×¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢±Ø¡¦Âç³Ø¡¦¼þÊÕ½»ÂðÃÏ¤È¤Î²óÍ·À¤Î¹â¤¤³¹¶è¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¡ÖÀéÍÕ ³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×¤Ë¤ª¤±¤ë³ØÀ¸¸þ¤±µï½»µ¡Ç½¤òÃ´¤¦·úÊª¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¤Ê¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤ÈÄ´ÏÂ¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢³ØÀ¸¤ÎÀ¸³è¤È³Ø¤Ó¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡ÖÀéÍÕ¡¡³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×Á´ÂÎÁü
¡¡»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤ÈÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È¤Ï¡¢ËÜÊª·ï¤Î³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤È³ØÀ¸À¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë½»´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÐ¤È³Ø¤Ó¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÀéÍÕ ³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×Æâ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¡ÖÀéÍÕ ³ØÈþ¤ÎÅÎ¡×¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ê²¾¾Î¡ËÀ¾ÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥Ñー¥¯¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë°ÌÃÖ¤ËÀ°È÷¤µ¤ì¤ë³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£µìÀ¾ÀéÍÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹À×ÃÏ¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¡¢ÎÐË¤«¤Ê·Ê´Ñ¤ò¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤»¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉßÃÏ¼þÊÕ¤Ë¤Ï¸ø±à¤äÊâ¹Ô¼ÔÆ°Àþ¤¬À°È÷¤µ¤ì¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥é¥¤¥¯¤ÊÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤ÊÍøÊØ»ÜÀß¤¬¶áÀÜ¤¹¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤½»´Ä¶¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·×²èÃÏ¤ËÎÙÀÜ¤·¤Æ¾¦¶È¡¦Ê£¹ç»ÜÀß¤Î³«È¯¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Çã¤¤Êª¤ä¿©»ö¡¢ÆüÍÑÉÊ¤ÎÄ´Ã£¤òÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¢¥³°´Ñ´°À®Í½ÁÛCG
¢£ÀéÍÕÂç³Ø¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢ÄÌ³ØÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
¡¡ËÜÊª·ï¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢JRÁíÉðÀþ¡ÖÀ¾ÀéÍÕ¡×±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ9Ê¬¡Ê¥µ¥Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤è¤ê¡Ë¤È¤¤¤¦ÄÌ³Ø¤ËÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼þÊÕ¤Ë¤Ï³Ø¤Ó¤ä¸¦µæ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë»ÜÀß¤âÂ¿¤¯¡¢Ê¸¶µ¥¨¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÀ¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê½ñÅ¹¡¦°û¿©Å¹¡¦¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Î¼þÊÕ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤È³Ø¶È´Ä¶¤òÆ±»þ¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¿©»ö¡¦²È¶ñ²ÈÅÅ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¥µ¥Ýー¥È
¡Ú¿á¤È´¤±¤Ë¤è¤ë²òÊü´¶¤¢¤Õ¤ì¤¿¥é¥¦¥ó¥¸¡¿¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿©»öÄó¶¡¡Û
¡¡ËÜÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢¿á¤È´¤±¤Î¿©Æ²¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç³«Êü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤òºî¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¿©»öÄó¶¡¤Ë¤è¤êÆø¤ï¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¡¢Àß¤±¤é¤ì¤¿¥¢¥Ã¥Ñー¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤Ï³ØÀ¸Æ±»Î¤¬¼«Á³¤Ë½¸¤Þ¤ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¿©Æ²¥é¥¦¥ó¥¸´°À®Í½ÁÛCG
¡Ú±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¥á¥Ë¥åー¡¿´ÛÆâÄ´Íý¡¿Æþµï¼Ô¸òÎ®¡Û
¡¡´ÛÆâ¤Ë¤ÏJSB¥°¥ëー¥×¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿©Æ²¡¢UniTime Kitchen¡Ê¥æ¥Ë¥¿¥¤¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡Ë¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿´ÉÍý±ÉÍÜ»Î´Æ½¤¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬´ÛÆâÄ´Íý¤ÇÄ«Í¼2¿©Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£UniTime Kitchen¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎJSB¥°¥ëー¥×±¿±Ä¤Î³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâ¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¡¢¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ñー¥Æ¥£¤Ê¤É´ÛÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î³èÀ²½¤Ë·Ò¤¬¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥×¥é¥¤¥Ùー¥È½Å»ë¡¢²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Îµï¼¼¡¿°Â¿´¤Î24»þ´ÖÂÐ±þ¡Û
¡¡¸Ä¼¼Æâ¤Ï¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ð¥¹¡¢¥È¥¤¥ì¡¢ÀöÌÌÂæ¤òÀßÃÖ¤·¤¿´°Á´¸Ä¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Ç¥¹¥¯¡¢¥Á¥§¥¢¡¢¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¡¢ÀöÂõµ¡¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤È¤¤¤Ã¤¿²È¶ñ²ÈÅÅ¤òÈ÷¤¨ÉÕ¤±¡¢°ú±Û¤·¤Ë¤è¤ë¼ê´Ö¡¢»þ´Ö¡¢ÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÆþµïÃæ¡¢ÀßÈ÷¤Î¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢JSB¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î24»þ´Ö´ÉÍýÁë¸ý¤¬ÂÐ±þ¤·¡¢½é¤á¤Æ¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£½¼¼Â¡Û
¡¡Æü¶Ð´ÉÍý¿Í¤ÎÇÛÃÖ¡¢¥ªー¥È¥í¥Ã¥¯¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¡¢ÈóÂÐÌÌ¤Ç²ÙÊª¤ò¼õ¤±¼è¤ì¤ëÂðÇÛ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢ÄÌÊó¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ë24»þ´Ö·ÙÈ÷²ñ¼Ò¶î¤±ÉÕ¤±¥µー¥Ó¥¹¡Ê¥æ¥Ë¥»ー¥Õ24¡Ë¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æµï¼¼¤Î¸¼´Ø¤Ë¤ÏËÉÈÈÀ¤Î¹â¤¤°Å¾ÚÈÖ¹æ¥ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¡Û
¡¡¿Ê¤à¾¯»Ò²½¤Î°ìÊý¤ÇÂç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤Ï²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¡¢³ØÀ¸¿ô¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¿ä°Ü¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ4¾öÈ¾°ì´Ö¤ÇÉ÷Ï¤¥È¥¤¥ì¶¦Æ±¤È¤¤¤Ã¤¿³ØÀ¸¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ï¡¢¥ï¥ó¥ëー¥à¥¿¥¤¥×¤ÎÉ÷Ï¤¥È¥¤¥ìÉÕ¤Î¸Ä¼¼¥¿¥¤¥×¤Ø¤ÈÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢°Â¿´´¶¡¢²÷Å¬À¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È½Å»ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬³ØÀ¸¤Î¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ëµá¤á¤é¤ì¡¢º£¡¢³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ã¼Ô¤Î¡Ö¸É¿©¡×¡ÖÊÐ¿©¡×¡Ö¾¯¿©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿©¤Î¿´ÇÛ¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤Î´õÇö²½¤Ê¤É¤âÌäÂê»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©»öÉÕ¤³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖThe Park Hive À¾ÀéÍÕ¡×¤ÎÊª·ï³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô°ðÌÓ¶èÌïÀ¸Ä®2ÈÖ19¡ÊÃÏÈÖ¡Ë
¸òÄÌ¡¡¡¡¡¡¡§JRÁíÉðÀþ¡ÖÀ¾ÀéÍÕ¡×±ØÅÌÊâ9Ê¬¡Ê¥µ¥Ö¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤è¤ê¡Ë
Áí¸Í¿ô¡¡¡¡¡§312¼¼
¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ¡§Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÂ¤ÃÏ¾å6³¬·ú
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡¡¡§3,601.15Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡Ê·úÃÛ³ÎÇ§ÂÐ¾ÝÌÌÀÑ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡¡¡§7,650.49Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
´Ö¼è¤ê¡¡¡¡¡§1R¡¢1K
ÀìÍÌÌÀÑ¡¡¡§16.00Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～19.91Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
½×¹©Í½Äê¡¡¡§2027Ç¯2·î¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«¶ÈÆü¡¡¡¡¡§2027Ç¯3·î15Æü¡ÊÍ½Äê¡Ë
»ö¶È¼ç¡¡¡¡¡§»°É©ÃÏ½ê¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÂçÏÂ¥Ï¥¦¥¹¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
Àß·×¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥¤¥í¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Ä
»Ü¹©¡¡¡¡¡¡¡§Ê¿´ä·úÀß³ô¼°²ñ¼Ò
¢£¡Ú»²¹Í¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò Ì¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è°øÈ¨Æ²Ä®655ÈÖÃÏ
ÁÏ ¶È¡§ 1976Ç¯12·î
¾å ¾ì¡§ Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É3480¡Ë
Âå É½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹¡¡¹â¹
U R L¡§ https://www.jsb.co.jp/
Á´¹ñ¤Î³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¸¡º÷¥µ¥¤¥È: https://unilife.co.jp/
¥¸¥§¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Óー¥°¥ëー¥×¤Ï1976Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤Ç³ØÀ¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î±¿±Ä´ÉÍý¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç³ØÀ¸¸þ¤±ÄÂÂßÃç²ðÅ¹ÊÞ¡ÖUniLife¡Ê¥æ¥Ë¥é¥¤¥Õ¡Ë¡×85Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡¢2025Ç¯4·î»þÅÀ¤Ç99,300¼¼¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¿©»ö¤ä²È¶ñ²ÈÅÅÉÕ¤¤Î½»¤Þ¤¤¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢³ØÀ¸¤Î¡Ö³Ø¤Ó¡¦À®Ä¹¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£