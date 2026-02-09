Æ±»Ö¼Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ßー 2025Ç¯ÅÙÀ®²ÌÈ¯É½²ñ ³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³Ø¹»Ë¡¿ÍÆ±»Ö¼Ò Æ±»Ö¼Ò°ì´Ó¶µ°éÃµµæ¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¡Ö¼¡À¤Âå²Ê³Øµ»½Ñ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë2025Ç¯ÅÙ¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖÆ±»Ö¼Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö²Ê³Ø¥¢¥«¥Ç¥ßー～ÁÏÂ¤¤ÎµÖ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø～¡×¤ÎÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï¡¢Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø¤ÈÂ¿¿ô¤Î´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¡¢Âç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¥á¥ó¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥«¥¹¥±ー¥É·¿¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Íè¤Î¡ÖÀí¤Ã¤¿¸¦µæ¼Ô¤Î¥¿¥Þ¥´¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
1Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢Ìó40Ì¾¤Î¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬¼õ¹ÖÀ¸¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£µþÅÔ¡¦Âçºå¡¦¤±¤¤¤Ï¤ó¤ÊÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀèÃ¼µ»½ÑÊ¬Ìî¤äÅÁÅý»º¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë´ë¶È¤òË¬Ìä¤·¡¢Âç³ØÃ´Åö¶µ°÷¤È´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ÌÊÌ©¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¿¼Â¸³¡¦¼Â½¬¤Ë¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿µ¤¤Å¤¤äµ¿Ìä¤ò¤â¤È¤Ë¼«¤é²ÝÂê¤òÀßÄê¤·¡¢ÌóÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¸¦µæ³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À®²ÌÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤¬ËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ç¤Î³Ø½¬À®²Ì¤ä¸¦µæÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤ò¹¤¯¼Ò²ñ¤ËÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±Ç¯Âå¤Î»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Î²Ê³ØÊ¬Ìî¤Ø¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤ò´µ¯¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î²Ê³Øµ»½ÑÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÊª°éÀ®¤Î¤¹¤½Ìî¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À®²ÌÈ¯É½²ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¶µ°é´Ø·¸¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡Ê¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡Ë¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ³ØÊ¸²½¾ðÊó³ØÉô ½Ú¶µ¼ø °¤Éô ¿¿¿Í¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢³Ø¹»¶µ°é¡¢¤È¤ê¤ï¤±½éÅùÃæÅù¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢ÃµµæÅª¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù¤¨¤ë»ØÆ³ÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¸¦½¤¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¤¼¤Ò¡¢¼èºà¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¤è¤ëÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¡Û
¢¡Æü»þ
¡¦Âè1²ó 2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:00～14:40 ¢¨¼õÉÕ 11:30～
¡¦Âè2²ó 2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～16:40 ¢¨¼õÉÕ 13:30～
¢¡Ä°¹Ö¿½¹þ
https://forms.gle/869ai59NgDNdeCW37
¡Ú¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡Ê¶µ°é´Ø·¸¼Ô¸þ¤±¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡Ë¡Û
¢¡Æü»þ
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00～16:30 ¢¨¼õÉÕ 14:30～
¢¡¹Ö»Õ
Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø Ê¸²½¾ðÊó³ØÉô ½Ú¶µ¼ø °¤Éô ¿¿¿Í
¢¡¥Æー¥Þ
¡Ö¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Î»ëÅÀ¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¼ø¶È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×(²¾)
¢¡»²²Ã¿½¹þ
https://forms.gle/JD61RAeK9r5Ei8P58¡¡¢¨ÀèÃå50Ì¾
¢¡²ñ¾ì(¶¦ÄÌ)
Æ±»Ö¼ÒÂç³Ø µþÅÄÊÕ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ·ÃÆ»´Û201¶µ¼¼
¢¡Æþ¾ìÌµÎÁ
¢¡¸å±ç
µþÅÄÊÕ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦ÌÚÄÅÀî»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¡¦Àº²ÚÄ®¶µ°é°Ñ°÷²ñ
¢¡»²¹Í
Æ±»Ö¼Ò¥¸¥å¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー HP
https://www.doshisha.ed.jp/jrc_academy/news/index.php?c=topics_view&pk=1770253631(https://www.doshisha.ed.jp/jrc_academy/news/index.php?c=topics_view&pk=1770253631)