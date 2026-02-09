¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡Û´Ç¸î³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸143Ì¾¤¬´Ç¸î¤Ø¤Î»Ö¤òÀÀ¤¦£²·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¡ÖÈ¯´ê¼°¡×¤òÃÛÃÏËÜ´ê»û¤Ç³«ºÅ
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø´Ç¸î³ØÉô´Ç¸î³Ø²Ê¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢³ØÄ¹¡§¾®À¾ À»»Ò¡Ë¤Ï£²·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËËÜ³ØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃÛÃÏËÜ´ê»û¡×¤Ç¡ÖÈ¯´ê¼°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤ÏÎ×ÃÏ¼Â½¬Á°¤Î³ØÀ¸Ìó143Ì¾¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë´Ç¸î¤Ø¤Î»Ö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Ø¹»Ë¡¿ÍÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ï¡¢´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤ò¼õ¤±¤ÆÃÛÃÏËÜ´ê»û¶Æâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüÀÖÎ×»þÉÂ±¡¤Î·úÊª¤ò²¾¹»¼Ë¤È¤·¤Æ¡¢1924Ç¯¤Ë¡ÖÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¡×¤òÁÏÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ¯´ê¼°¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡ÚÈ¯´ê¼°¤È¤Ï¡Û
È¯´ê¼°¡Ê¤Û¤Ä¤¬¤ó¤·¤¡Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬´Ç¸î¤Ø¤Î»Ö¤ò²þ¤á¤ÆÀÀ¤¦¾ì¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤ÎÎ×ÃÏ¼Â½¬¤ò¹µ¤¨¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬´Ç¸î»Õ¤È¤·¤Æ¤Î·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Ï¡ÖÂ×Ë¹¼°¡×¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¼°¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢´Ç¸î³Ø²Ê¤Î³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Â×Åô¤·¡¢ÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¡¢µÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Ç¸î³ØÉô¡Ö¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¡×¡Û
ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢È¯´ê¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿´Ç¸î³ØÉôÀ¸Á´°÷¤Ë¥Ô¥ó¥Ð¥Ã¥Á¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¿À®20Ç¯ÅÙ¡¢Âè£±²ó¤ÎÈ¯´ê¼°¤òÁ°¤Ë³ØÀ¸¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¸øÊç¤·¡¢¿Í´Ö´Ø·¸³Ø²Ê¡Ê¸½¡§¿Í´Ö²Ê³Ø²Ê¡Ë¤Î³ØÀ¸¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡Ö²Ö¡×¤È¡ÖÍã¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Ö¡×¤Ë¤Ï¤³¤ì¤«¤é¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¡¢¡ÖÍã¡×¤Ë¤Ï¾Íè¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤Ð¤¿¤¯¡¢¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´Ç¸î¿¦¤È¤·¤Æ¤Î¿´¹½¤¨¤È¤³¤ì¤«¤é´Ç¸î¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤Ø¤Î´üÂÔ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥¨ー¥ë¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
1924Ç¯¤ËÊ©¶µÀº¿À¤òº¬´´¤È¤·¤¿¿Í³Ê¶µ°é¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¤òÀßÎ©¡£ÉðÂ¢Ìî½÷»ÒÂç³Ø¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2003Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£2004Ç¯¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½°Ê¹ß¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·13³ØÉô21³Ø²Ê¡¢13Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ê¤É³ØÀ¸¿ô14,000¿ÍÄ¶¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ËÈ¯Å¸¡£2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ»äÎ©Âç³Ø½é¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ò³«Àß¡£2021Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡ÖSDGs¡×¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤¿Á´³Ø¶¦ÄÌ´ðÁÃ²ÝÄø¡ÖÉðÂ¢ÌîINITIAL¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦½é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¤ò³«Àß¤·¤¿¡£2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
