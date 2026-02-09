¡Ú ºë¶Ì¸© ¡ß eiicon ¡Û½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCanvas DEMODAY 2025¡Ù2Æü´Ö³«ºÅ¤¬·èÄê¡£²ñ¾ì»²²Ã¼ÔÊç½¸¤ò³«»Ï¡£
¡¡ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡Ê¥¢¥¦¥Ð¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òeiicon¡Ê¥¨¥¤¥³¥ó ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò¡¢°Ê²¼ eiicon¡Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ´ë¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCanvas¡Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡§°Ê²¼ Canvas¡Ë¡Ù¤Ë¤ÆºÎÂò¤Î¤¢¤Ã¤¿15¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Îº£Ç¯ÅÙ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØCanvas DEMODAY 2025¡Ê°Ê²¼ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ë¡Ù¤ò¡¢2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤È7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê TOIRO¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¼Ô¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¥Úー¥¸ https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/demoday2025
¡Ú ºë¶Ì¸© ¡ß eiicon ¡Û½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCanvas DEMODAY 2025¡Ù¡Ê¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCanvas¡×À®²ÌÈ¯É½²ñ¡Ë2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¦7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê TOIRO¤Ë¤Æ³«ºÅ
¢£15¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¡ª
ºë¶Ì¸© ¡ß eiicon ½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCanvas DEMODAY 2025¡Ù
ºë¶Ì¸©¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡Ö½ÂÂô£Í£É£Ø¡×¤ò¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤ä¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡¦Â¥¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©Æâ´ë¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¡¢
¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ä´ë¶È¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿È¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¶¦ÁÏ¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DEMODAY¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙÀ¸¤Þ¤ì¤¿15¤Î¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢PoC¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¡¢µ»½Ñ¸¡¾Ú¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤Ê¤É¡¢¿ô¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ë¼Â¾Ú¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢²¾Àâ¤òÉÁ¤¡¢¸¡¾Ú¤È²þÁ±¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿»ö¶È¤Î¡È¸½ºßÃÏ¡É¤ò¶¦Í¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢´°À®¤µ¤ì¤¿Åú¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£
»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹À¤ä¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤Î¶¦ÁÏ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë½Ð²ñ¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºë¶Ì¤«¤éÌ¤Íè¤òÉÁ¤¯¾ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ½ÂÂô£Í£É£ØºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¡×¤È¤·¤Æ¡¢
¡¡¡¦½ÂÂô£Í£É£Ø ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCanvas¡×
¡¡¡¦½ÂÂô£Í£É£Ø ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¡¦À®Ä¹»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖS4¡×
¡¡¡¦½ÂÂô£Í£É£Ø ³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×
¤¬¹çÆ±¤Ç2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢µ¯¶È¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë³§¤µ¤Þ¤Î¤´»²²Ã¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¢³«ºÅ³µÍ×
¡¦Ì¾¾Î¡§ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ½ÂÂô£Í£É£ØºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¡¡Æâ¡¡½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCanvas DEMODAY 2025¡Ù¡Ê¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCanvas¡×À®²ÌÈ¯É½²ñ¡Ë
¡¦³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë13:00～19:00¡¢7Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～17:50
¡¦²ñ¾ì¡§TOIRO¡¡¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê4F
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶è¿·ÅÔ¿´8¡§JR ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±Ø²¼¼Ö ÅÌÊâ3Ê¬¡Ë
¡¦¼çºÅ¡§ºë¶Ì¸©
¡¦±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Òeiicon
¡¦»²²ÃÂÐ¾Ý¡§
¡¡-Â¾¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë´ë¶È
¡¡-¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¦¿·µ¬»ö¶È³«È¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È
¡¡-ºë¶Ì¸©Æâ¤Î´ë¶È¤È·Ò¤¬¤ê¤¿¤¤»ö¶È²ñ¼Ò
¡¡-ºë¶Ì¸©¡¡³Æ¹ÔÀ¯µ¡´Ø¡Ê»ÔÄ®Â¼Åù¡Ë¡¢·ÐºÑ¡¦¾¦¹©ÃÄÂÎ¡¢ÃÏ¾ì´ë¶È
¡¡-Canvas¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¡¤Ê¤É
¡¦»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡¿»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¡£
¡¡ https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/demoday2025
¢¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë 1ÆüÌÜ 2026Ç¯3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¡¡¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
13:00～¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¢¨12:30³«¾ì
13:30～¡¡´ðÄ´¹Ö±é
14:30～¡¡½ÂÂô£Í£É£Ø¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¡¦À®Ä¹»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖS4¡×¥¢ー¥êー´ü À®²ÌÈ¯É½
16:00～¡¡½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCanvas¡×À®²ÌÈ¯É½¡ô1～8
¡¡1.£Á£É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥í¥Ü¤ÈÂÐÏÃ·¿£Á£Éµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð
¡¡¡¡¡¡´ÝÊ¸³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥ì¥ó¥É¥êー¥Æ¥Ã¥¯
¡¡2.Ç¾¤Î·ò¹¯¡ß£Ó£Î£Ó¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È～ÆüËÜÈ¯¡ÈÇ¾¤Î·ò¹¯Ê¸²½¡É¤òÈ¯¿®～
¡¡¡¡¡¡BHQ³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß MetaGate³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡3.¶»¤ËÅ½¤ë¤À¤±¡ª¥¯¥¤¥Ã¥¯·ì°µÂ¬Äê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒFeelSensing
¡¡4.¡È»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¡É¤ÇÁÏ¤ë¡¢Ì¤ÅÅ²½ÃÏ°è¤Î¿·¤·¤¤Êë¤é¤·
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒÉÍ²° ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒI-S3
¡¡5.¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤ò³èÍÑ¤·¤¿»Ò¶¡¤Î±¿Æ°¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥ì¥¤¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼Â¾Ú
¡¡¡¡¡¡¥¨¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ¥·¥ó¥³ー¥¹¥Ýー¥Ä³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡6.Ì¤Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò¥¦¥ì¥¿¥ó¥Ø¥ë¥á¥Ã¥ÈÆþ¤êË¹»Ò¤Ç¼é¤ë¡¢¼¡À¤ÂåÄÌ³ØË¹¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¥ï¥¨¥¹¥È¥í³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ôー¥«¥Öー
¡¡7.È¯¹Ú£Ã£Ï2¤ò²ó¼ý¡¦ÈîÎÁ²½¤·¼òÊÆºÏÇÝ¤Ø½Û´Ä¤¹¤ë¼òÂ¤¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Ä¥À³ô¼°²ñ¼Ò ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¾®»³ËÜ²È¼òÂ¤
¡¡8.¥«¥«¥ªÆ¦»ÄÞÖ¡Ê¥«¥«¥ª¥Ï¥¹¥¯¡Ë¤Î¹á¤ê¤ÈÁ¡°Ý¤ò³è¤«¤·¤¿
¡¡¡¡¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢¾¦ÉÊ¤Î³«È¯
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ã¥Æ ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥ê¥«¥óÀÐ¸´
19:00¡¡¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¢¢¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë 2ÆüÌÜ 2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
10:00～¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¡¢¨9:30³«¾ì
10:15～¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
11:20～¡¡½ÂÂô£Í£É£Ø³ØÀ¸¸þ¤±µ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGAKU¡çSTA¡×À®²ÌÈ¯É½
13:45～¡¡½ÂÂô£Í£É£Ø¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×ÁÏ½Ð¡¦À®Ä¹»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖS4¡×¥·ー¥É´ü À®²ÌÈ¯É½
15:00～¡¡½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖCanvas¡×À®²ÌÈ¯É½¡ô9～15
¡¡9.¸¤¤È¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊë¤é¤·¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢
¡¡¡¡¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤â·ò¹¯¤â»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥Ã¥°¥Õー¥É³«È¯
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥Á ¡ß ¥¤¥ó¥¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¼¥Í¥é¥ë¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡10.ºë¶Ì¸©ÃáÉãÃÏ°è¤ÇÁÏ¤ë´Ñ¸÷¡ß¶µ°é¤Î¿·ÂÎ¸³»Ô¾ì
¡¡¡¡～´Ñ¸÷¤Ç¤â°Ü½»¤Ç¤â¤Ê¤¤Âè»°¤ÎÁªÂò»è¤òÁÏ¤ë～
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSHIN LOCAL ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒYOU
¡¡11.ºë¶ÌÈ¯¡¦Ì¤Íè¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒSAL ¡ß ³ô¼°²ñ¼ÒJTB
¡¡12.£É£ï£Ô¡ß¥¢¥¯¥¢¥Ý¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ßÎ¦¾åÍÜ¿£～»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÎ¦¾åÍÜ¿£¤ÇÃÏ°èÁÏÀ¸～
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤«¤Ê¤È ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥È¡¦¥Îー¥É
¡¡13.È¯¹Ú²Ê³Ø¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡¢ÆüËÜ¼ò¡ß¥Áー¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ë¿·¤·¤¤¿©ÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒAgnavi ¡ß ¿¹±ÊÆý¶È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡14.»Ô¾ì¥Ëー¥º¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡¢²£À¥Ä®¤ÎÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ³«È¯¤ÈÃÏ°è¶¦ÁÏ¿Íºà°éÀ®
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼ÒENgaWA ¡ß ¹ñÊ¬¼óÅÔ·÷³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡15.¹ÚÁÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Åü²½µ»½Ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¤è¤ëÃÏ»º¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë³«È¯¤Î¼Â¸½
¡¡¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¶¨Æ±¾¦»ö ¡ß ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥ª¥Ã¥¯
17:50¡¡¡¡¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Î²ñ¾ì¤Ç¤Î¤´¼èºà¡¦»£±Æ¤â¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç¤ËÌä¹ç¤»Àè¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ºë¶Ì¸© ¡ß eiicon ½ÂÂô£Í£É£Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ØCanvas DEMODAY 2025¡Ù
¾ÜºÙ¡¦»²²Ã¿½¹þ¥Úー¥¸ https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/demoday2025
¢£ºë¶Ì¸© ¡ß eiicon¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¦Â¥¿Ê»ö¶È»ö¶È¡×
ºë¶Ì¸©¤Ï¡¢¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¡¦Â¥¿Ê¡×¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÏ½Ð¡¦À®Ä¹»Ù±ç¡×¡Ö¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤¦¿Íºà¤Î°éÀ®¡×¤Î£³¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤¿¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½ÐµòÅÀ¡Ø½ÂÂô£Í£É£Ø¡Ù¤ò¡¢ºòÇ¯7·î25Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´±ØÁ°¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø½ÂÂô£Í£É£Ø¡Ù¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ë¶È¤ä¿Í¤Î½Ð²ñ¤¤¡¦¸òÎ®¤òÂ¥¤·¡¢²½³ØÈ¿±þ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸©Æâ·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸© ¡ß eiicon¡Ö¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¡¦Â¥¿Ê»ö¶È¡×¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©Æâ¤Î´ë¶È¤ÈÁ´¹ñ¤Î´ë¶È¤Ë¤è¤ë¿·¤¿¤Ê¶¦ÁÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ºë¶Ì¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Î¤¿¤á¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø½ÂÂô£Í£É£Ø¡Ù
Ìó500¤â¤Î´ë¶È¤ÎÁÏÎ©¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î°Î¿Í¤Ç¤¢¤ë½ÂÂô±É°ì²§¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿Í¤ä´ë¶È¤ò¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ë¶È¤òÀ®Ä¹¤ËÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤ËÊï¤¤¡¢¿Í¡¹¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬ÁÏ½Ð¤µ¤ì¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼èÁÈ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Canvas¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§saitama-oi¡Ê¡÷¡Ëeiicon.net
¡¦Canvas¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§saitama-oi¡Ê¡÷¡Ëeiicon.net
¢¨¡Ê¡÷¡Ë¤ò@¤ËÊÑ´¹¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£eiicon ³µÍ×¡¡https://corp.eiicon.net/
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òeiicon
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÂ¼ °¡Í³»Ò
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯4·î3Æü
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¸å³Ú2-2-23 ½»Í§ÉÔÆ°»ºÈÓÅÄ¶¶¥Ó¥ë2¹æ´Û 3F
Åì³¤»Ù¼Ò¡ÊSTATION AiÆâ¡Ë¡§ °¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÄáÉñ1-2-32
ÀÅ²¬µòÅÀ¡ÊFUSEÆâ¡Ë¡§ ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶èÃÃÌêÄ®100-1 ¥¶¥¶¥·¥Æ¥£ÉÍ¾¾Ãæ±û´Û B1F
¿ÀÆàÀîµòÅÀ¡ÊWeWork ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤Æâ¡Ë¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤3-7-1 ¥ªー¥·¥ã¥ó¥²ー¥È¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 8F
²ÆìµòÅÀ¡ÊLagoon KOZA¡¿KSA WorksÆâ¡Ë¡§ ²Æì¸©²Æì»ÔÃæ±û1-7-8
²ÆìµòÅÀ¡ÊHave a good dayÆâ¡Ë¡§²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÅìÄ®18-4
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡Êeiicon Asia Pacific Pte. Ltd.¡Ë¡§20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×¤Î±¿±Ä
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×¤Î±¿±Ä
¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Ù±ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¡¡¤Ê¤É
³ô¼°²ñ¼Òeiicon¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊOI¡Ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢´ë¶È¤Î»ö¶È¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿OI¤Î»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¤Ï
2003Ç¯¡ÊÊÆ¡Ë¥Ø¥ó¥êー W. ¥Á¥§¥¹¥Ö¥í¥¦¤¬Äó¾§¤·¤¿¡Ö´ë¶ÈÆâÉô¤È³°Éô¥á¥Ç¥£¥¢¡¦µ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³×¿·Åª¤Ê¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¡×¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÊýË¡ÏÀ¡£¼ÒÆâ¤Î»ñ¸»¤ËÍê¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò³°¤È¤ÎÏ¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
eiicon¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹
ÆüËÜºÇÂçµé¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA¡×
Îß·×ÅÐÏ¿¼Ò¿ô37,000¼Ò¤ò±Û¤¨¤¿ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÆÃ²½¤·¤¿WEB¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£»ö¶ÈÁÏ½Ð¢âÈóÏ¢Â³¤ÊÀ®Ä¹¡¦»ö¶ÈÂ¸Â³¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òALL IN ONE¤ÇÄó¶¡¡£AUBA¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹¡£ISO 56001Ç§¾Ú¼èÆÀ¡£
https://auba.eiicon.net/
¹ñºÝ¶¦ÁÏ¡Ê³¤³°´ë¶È¡ßÆüËÜ´ë¶È¡Ë¤ò»Ù±ç¡¦²ÃÂ®¤µ¤»¤ë
³¤³°´ë¶È¸þ¤±¶¦ÁÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖAUBA for Global¡×
ÆüËÜ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÌÜ»Ø¤¹³¤³°´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ò»Ù±ç¡¦²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡£¡ÖAUBA¡×¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ëÆüËÜ´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¤ÎÀÜÂ³¤ä¡¢eiicon¡¢AUBA¤¬±¿±Ä¤¹¤ë´ë¶È¡¦¼«¼£ÂÎ¼çºÅ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤Î±þÊç¤Ê¤É¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¡£ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤Î³¤³°´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ËÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¡¢³¤³°´ë¶È¤ÈÆüËÜ´ë¶È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¶¦ÁÏ¤¬¤è¤ê°Õ¿ÞÅª¤Ëµ¯¤³¤»¤ë¤è¤¦´Ä¶À°È÷¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
https://corp.eiicon.net/forglobal
´°Á´È¼Áö»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖAUBA Enterprise¡×
¼ÒÆâ¿·µ¬»ö¶È¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´Þ¤á¡¢ÊÀ¼Ò¤Î»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬´ë¶È¤´¤È¤Î¤ªÇº¤ß¡¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¸¥Õ¥ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç»Ù±ç¤òÀß·×¡£»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î»Ù±ç¤«¤é¼ÂºÝ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¶¦ÁÏ¤Ë¤à¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤ÎÁÏ½Ð¡¦¥Áー¥à¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤Ë¤Æ»ö¶È²½¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£
https://corp.eiicon.net/service/enterprise
»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTOMORUBA¡×
»ö¶È¤òÁÏ¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¡È»ö¶È¤ò³èÀ²½¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¡É¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦Ãæ¾®´ë¶È¡¦Âç¼ê´ë¶È¤«¤éÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¡¦Âç³Ø¤Þ¤Ç¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñ¶âÄó¶¡¡¦¶¦Æ±¸¦µæ¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤ä»ö¶È¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¾ðÊó¤Ê¤É¤òÇÛ¿®¡£
https://tomoruba.eiicon.net/
¼ç¤Ê¼õ¾ÞÎò
2022Ç¯12·î¡¢³×¿·Åª¤ÇÍ¥¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4²ó ÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://service-award.jp/result04.html
2023Ç¯2·î¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤¿Á´¹ñ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¿ÃÄÂÎ¤È¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¶¦ÁÏÁÏ½Ð¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤è¤ê¡ÖÂè5²ó ÆüËÜ¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¥¹¥Ýー¥ÄÄ£Ä¹´±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html
¢¨·ÇºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£