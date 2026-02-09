»º¶ÈÍÑ´¬Àþ»ö¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡～»³¸µ¹©¾ìÊÄº¿¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÂÎÀ©ºÆÊÔ～
¡¡£Ó£×£Ã£Ã³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§¾®Ëô Å¯É×¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑ´¬Àþ¤Î»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤È¤·¤Æ¡¢À¸»ºµòÅÀ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á»³¸µ¹©¾ì¡ÊµÜ¾ë¸©ÏËÍý·´»³¸µÄ®¡Ë¤òÊÄº¿¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¾¦Î®¤ò¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSDS¡Ê°Ê²¼¡ÖSDS¡×¡Ë¤Ë½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈÎÇäÂÎÀ©¤ÎºÆÊÔ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤ÎÌÜÅª¤ÈÆâÍÆ
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤ê·Ð±Ä¤Î´ð¼´¤È¤·¤ÆROIC¤òÆ³Æþ¤·¡¢»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª²þ³×¤Ë¤è¤ë¼ý±×ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢»º¶ÈÍÑ´¬Àþ»ö¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»º¶ÈÍÑ´¬Àþ¤Ï¡¢¾®·¿¥âー¥¿ー¤äÊÑ°µ´ï¡¢ÅÅ»Ò´ðÈÄ¤Î¥³¥¤¥ë¤Ê¤É³Æ¼ï»º¶Èµ¡´ï¤Î´ð´´ÉôÉÊ¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¹â¤¤ÂÑÇ®À¤äÀä±ïÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éý¹¤¤ÎÎ°è¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ï°ÂÄê¤·¤¿¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢²Á³Ê¶¥Áè¤Î·ã²½¤ä¸¶ºàÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÆ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È´Ä¶¤Î¸·¤·¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¼õ¤±¡¢À¸»ºµòÅÀ¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤È¤·¤Æ»³¸µ¹©¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»º¤ò¡¢2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë½Ì¾®¡¦Ää»ß¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î¶¨ÎÏ²ñ¼Ò¤Ø¿ï»þÀ¸»º¤ò°Ü´É¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼ûÍ×ÊÑÆ°¤Ø¤Î½ÀÆð¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÈÎÇäÂÎÀ©¤ÎºÆÊÔ¤Î¤¿¤á¡¢¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¹ñÆâÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÎSDS¤Ø¾¦Î®¤ò½¸Ìó¡¦°ì¸µ²½¤·¡¢±Ä¶ÈÂÎÀ©¤ÎºÇÅ¬²½¤ÈDX¤Ë¤è¤ë¥êー¥É¥¿¥¤¥àÃ»½Ì¡¦¸ÜµÒ¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£SDS¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÈÎÇä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ª¤è¤ÓECÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö³¿²°¡×¤ÎÍøÊØÀ¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÈÎÇäÎÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë»º¶ÈÍÑ´¬Àþ»ö¶È¤ÎÇä¾å¹âÌó60²¯±ß¡Ê2024Ç¯¼ÂÀÓÈæÌó2ÇÜ¡Ë¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼ý±×ÎÏ¤Î¸þ¾å¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì
¡¡»³¸µ¹©¾ì¤ÎÊÄº¿¤Ë¤è¤ë¿ÍÅª»ñ¸»¤ÎºÆÇÛÃÖ¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸µÜ¾ë¸©Æâ¤Ë¤¢¤ëÀçÂæ»ö¶È½ê¡ÊµÜ¾ë¸©¼ÆÅÄ·´¼ÆÅÄÄ®¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë³¤³°¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±´Ö·çÀÜÃå¥ê¥Ü¥ó¡Êe-Ribbon(R)¡Ë¤ÎÀ½Â¤ÉôÌç¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¡¢´ûÂ¸»ö¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢À®Ä¹¤òÃ´¤¦»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ø¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ·ï¤ò´Þ¤à°ìÏ¢¤Î»ö¶È¹½Â¤²þ³×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç¯´Ö¤Ç4²¯±ßÄøÅÙ¤Î¼ý±×²þÁ±¸ú²Ì¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ö¶È±¿±Ä¤Î¸úÎ¨²½¤È¶¡µëÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¸þ¾å¤È¸ÜµÒ²ÁÃÍ¤ÎºÇÂç²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï»ö¶È´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤òÅª³Î¤ËÂª¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª²þ³×¤ò¿Ê¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
