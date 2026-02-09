AlphaTheta¡¢DJµ¡´ï¤ÎÀ¸»º¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýÂÎÀ©¶¯²½¤Ë¸þ¤±¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë½é¤Î¼«¼Ò¹©¾ì¤ò³«Àß
¡¡AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÒ²¬Ë§ÆÁ¡¢°Ê²¼¡§AlphaTheta¡Ë¤Ï¡¢DJµ¡´ï¤ÎÀ¸»ºÂÎÀ©¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¡¦¥É¥ó¥Ê¥¤¾Ê¥í¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¹©¶ÈÃÄÃÏÆâ¤Ë¿·¤¿¤ÊÀ¸»ºµòÅÀ¡ÖAlphaTheta Technology Vietnam Co.,LTD¡×¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¹©¾ì¤Ï¡¢2026Ç¯1·î12Æü¤è¤ê²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
AlphaTheta¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢DJµ¡´ï¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¤ò¼«¼Ò¤ÇÃ´¤¤¡¢ À¸»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³°Éô¤ÎÀ¸»º¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¨¶È¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ì¥¹ÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢ ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ø¤ÎÀ½ÉÊ¶¡µë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê½ÀÆð¤ÊÀ¸»ºÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦°ìÊý¤Ç¡¢ À¸»º¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¼Â¹Ô¤ä²þÁ±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ ³°Éô´Ä¶¤ä°ÑÂ÷Àè¤Î¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶áÇ¯¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ûÍ×ÊÑÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÄê¤ÎÀ¸»ºÍ¾ÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤ä¡¢À¸»ºµòÅÀ¤ò°ì¸µ²½¤·¤Ê¤¤ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÀ¸»º¸½¾ì¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤òÀß·×¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ø¡¢¤è¤ê¿×Â®¤ËÈ¿±Ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢·Ð±Ä¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤·¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ò¶¯¿Ù²½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³°ÉôÀ¸»º¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ï°Ý»ý¤·¤Ä¤Ä¡¢¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡ÖAlphaTheta Technology Vietnam Co.,LTD¡×¤ò¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¿·¤¿¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·µòÅÀ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¸þ¤±À½ÉÊ¤Î¶¡µëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©ÃÏ¾ò·ï¤Ë²Ã¤¨¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ËÜ¹©¾ì¤ÎÀßÎ©ÃÏ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ËÜ¹©¾ì¤ÎÆÃÄ¹
£±.´ë²è¡¦Àß·×¡¦À¸»º¡¦±Ä¶È¤ò¤Ä¤Ê¤°¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ
ËÜ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢´ë²è¡¦Àß·×¡¦À¸»º¡¦±Ä¶È¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Á¥§ー¥ó¤Î¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÃê½Ð¤ä²þÁ±¸¡Æ¤¤òÁá´ü¤Ë¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸»º¹©Äø¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤äµ»Ç½¤ò¼ÒÆâ¤ËÃßÀÑ¤·¡¢Àß·×¡¦³«È¯ÉôÌç¤ÈÀ½Â¤¸½¾ì¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À½ÉÊ³«È¯¤«¤éÎÌ»º¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³«È¯¡¦À¸»ºÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¼«¼Ò¹©¾ì¤È³°ÉôÀ¸»º¥Ñー¥È¥Êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿À¸»ºÂÎÀ©
³°ÉôÀ¸»º¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨¶ÈÂÎÀ©¤Ï°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¼Ò¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍýµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¹©¾ì¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸»ºÂÎÀ©¤ÎÁªÂò»è¤ò³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£Ä´Ã£¥ëー¥È¤äÀ¸»ºµòÅÀ¤òÊ£Àþ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¡µë¥ê¥¹¥¯¤ÎÊ¬»¶¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¤äÀ¸»º´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿À¸»ºÈ½ÃÇ¤ò¹Ô¤¨¤ëÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
£³.À¸»º¡¦É¾²ÁÀßÈ÷¤ò³èÍÑ¤·¤¿À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß
ËÜ¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢SMT¡ÊÉ½ÌÌ¼ÂÁõ¡Ë¹©Äø¤ò´Þ¤àÀ¸»ºÀßÈ÷¤ä¡¢¹±²¹Áå¤Ê¤É¤ÎÉ¾²ÁÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢À½Â¤¹©Äø¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¡¾Ú¡¦É¾²Á¤ò¹Ô¤¨¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤ä¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢À¸»º¸½¾ì¤Ç¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁÈÎ©¥é¥¤¥ó
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à
²ñµÄ¼¼
ÉôÉÊÁÒ¸Ë
¢£¿·¹©¾ì¤Î³µÍ×
¹©¾ìÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§AlphaTheta Technology Vietnam Co.,LTD
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¥Ù¥È¥Ê¥à¼Ò²ñ¼çµÁ¶¦ÏÂ¹ñ ¥É¥ó¥Ê¥¤¾Ê¡¡¥í¥ó¥Ç¥å¥Ã¥¯¹©¶ÈÃÄÃÏ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÊLong Duc Industrial Park¡Ë
·ú²°µ¬ÌÏ¡¡ ¡§¹©¾ìÌÌÀÑ 3,984Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
À¸»ºÉÊÌÜ ¡¡ ¡§ DJµ¡´ï¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é´ØÏ¢µ¡´ï¤ÎÀ¸»º
²ÔÆ¯³«»ÏÆü ¡§2026Ç¯1·î12Æü
À¸»ºÇ½ÎÏ¡¡ ¡§½éÇ¯ÅÙÌó100,000Âæ/Ç¯ ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¿ï»þÂæ¿ô¤òÁý»ºÍ½Äê
¢£AlphaTheta¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AlphaTheta¤Ï¡ÖOne Through Music - ²»³Ú¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢²»¶Áµ¡´ï¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê²»³ÚÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1994Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤ÆDJ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢2015Ç¯¤ËPioneer DJ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡¢2020Ç¯¤Ë¸½¼ÒÌ¾¤ØÊÑ¹¹¡£¡ÖPioneer DJ¡×¡ÖAlphaTheta¡×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÅ¸³«¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡§AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·ー¥¿¡¢±Ñ: AlphaTheta Corporation¡Ë
½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ
URL¡¡¡§https://alphatheta.com/ja/