¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢·Ð»º¾Ê¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹Ì¤Íè»Ö¸þ·¿¶¦ÁÏ»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤ËºÎÂò
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜÉô¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾ïÀÐÇîÇ·¡¢°Ê²¼¡Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙÊäÀµ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹Ì¤Íè»Ö¸þ·¿¶¦ÁÏÅù»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñ¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢MENAÃÏ°è¡ÊÃæÅì¡¦ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼° STEM ¶µ°é²þÁ±¼Â¾Ú»ö¶È¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¸¥×¥È¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°é¾Ê¡ÊMOETE¡Ë¤ª¤è¤Ó¹ÅçÂç³Ø¤È¤Î¶µ°é¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨ÄêÄù·ë¼°
ICT¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ¼¼¤Ç¤Î³Ø½¬É÷·Ê¡ÊÆüËÜ¼°STEM¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î¼ÂÁ©¡Ë
¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¡¦¥ì¥Ð¥Î¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¡¦¥â¥í¥Ã¥³²¦¹ñ¡¦¥Ðー¥ìー¥ó²¦¹ñ¡¦¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¦¥è¥ë¥À¥ó²¦¹ñ¡¿MENAÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼°STEM¶µ°é²þÁ±¥×¥í¥°¥é¥àÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë³ØÎÏ¸þ¾å¤ÈAI»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ë»º¶È¿Íºà°éÀ®¤Î¼Â¾Ú»ö¶È
¢£ »ö¶È³µÍ×
ËÜ»ö¶È¤Ï¡¢¹ÅçÂç³Ø¤ª¤è¤Ó¥¨¥¸¥×¥È¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°é¾Ê¡ÊMOETE¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¼°STEM¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¼°¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¶µºà¡¢¶µ°÷¸¦½¤¡¢¹ñºÝ´ðÁÃ³ØÎÏ¸¡Äê¡ÊTOFAS¡ËÅù¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ô³Ø¡¦ICTÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ³ØÎÏ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¡¢AI»þÂå¤ò¸£°ú¤¹¤ë»º¶È¿Íºà°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤ÎÄêÃå¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥è¥ë¥À¥ó¤Ê¤É¼þÊÕ¹ñ¤ò´Þ¤àMENAÃÏ°è¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »ö¶È¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
MENAÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¿ô³Ø¤äICT¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿´ðÁÃ³ØÎÏ¤ÎÉÔÂ¤ä¡¢³ØÎÏ¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µ°é²þÁ±ÂÎÀ©¤ÎÌ¤À°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Íè¤Î»º¶È¶¥ÁèÎÏ¤ò»Ù¤¨¤ë¿Íºà°éÀ®¤Î´ðÈ×·ÁÀ®¤Ë¤âÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¦¥¢¥é¥Ö¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¶µ°é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ò¹ñ²ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¿ä¿Ê¤·¡¢½éÅù¡¦ÃæÅù¶µ°éÃÊ³¬¤«¤é¿ô³Ø¡¦ICTÊ¬Ìî¤Î¶¯²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI»þÂå¤òÃ´¤¦»º¶È¿Íºà¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¨¥¸¥×¥È¶µ°é¡¦µ»½Ñ¶µ°é¾Ê¡ÊMOETE¡Ë¤ª¤è¤Ó¹ÅçÂç³Ø¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÆüËÜ¼°¤Î¶µ°é¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶µºà¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤è¤ê¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¸þ¤±»»¿ô¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¶µ²Ê½ñ¤ª¤è¤Ó¹â¹»1Ç¯À¸¸þ¤±ICT¡¦AI¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¡¢¹ñ²È¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÀµ¼°¤ËÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤È¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢³ØÎÏÉ¾²Á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë³Ø½¬¡¢¶µ°÷¸¦½¤¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ÆüËÜ¼°STEM¶µ°é²þÁ±¥â¥Ç¥ë¤ò¥¨¥¸¥×¥È¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ²½¤·¡¢MENAÃÏ°è¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ·¿»ö¶È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¹çÃ×¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎºÎÂò¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¼Â»ÜÆâÍÆ¡Ê¾ÜºÙ¡Ë
¡¦ÆüËÜ¼°¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡¦¶µºà¤Î¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ÈÆ³Æþ
ÆüËÜ¼°¤Î¿ô³Ø¡¦ICT¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ª¤è¤Ó¶µ²Ê½ñ¡¦Éû¶µºà¤ò¡¢¥íー¥«¥é¥¤¥º³«È¯¤·¡¢¹ñ²ÈÀ©ÅÙ¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹â¤¤¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¶µºàÀß·×»×ÁÛ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°÷¸Ä¿Í¤Î·Ð¸³¤äÂ°¿ÍÀ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Ç°ìÄê¿å½à¤Î¼ø¶ÈÉÊ¼Á¤ò°ÂÄêÅª¤ËÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¶µºàÂÎ·Ï¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤Ë¤è¤ë³Ø½¬»Ù±ç
AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤ò¸½ÃÏ¸þ¤±¤Ë¥íー¥«¥é¥¤¥º¤·¡¢»»¿ô¤ª¤è¤ÓPython¡¢JavaScript¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍý²òÅÙ¤ä¿ÊÄ½¤Ë±þ¤¸¤¿¸ÄÊÌºÇÅ¬²½³Ø½¬¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¶µºà¤Ï¼«Î§³Ø½¬·¿¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸ÅÌ¼«¿È¤¬³Ø½¬¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤éÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¤Ä¤Þ¤º¤¤Ë±þ¤¸¤ÆÈ¿Éü¤äÉü½¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¶µ°÷¤Î»ØÆ³·Ð¸³¤ä¶µ°éÎÏ¤Ë²áÅÙ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¿å½à¤Î³Ø½¬À®²Ì¤ò°ÂÄêÅª¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Á´¹ñµ¬ÌÏ¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼Â»Ü
³Ø´üËö¤Ë¤ÏÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Ç¡¢¹ñºÝ³ØÎÏ¸¡Äê¤Ç¤¢¤ëTOFAS¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÃÏ°è¡¦³ØÇ¯ÊÌ¤Î³ØÎÏ·¹¸þ¤òµÒ´ÑÅª¤ËÇÄ°®¤·¤Þ¤¹¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢¶µ°÷¸¦½¤ÆâÍÆ¤Î²þÁ±¤ä¥«¥ê¥¥å¥é¥à²þÄû¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¡¢¶µ°é¤Î¼Á¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢À®ÀÓ¾å°Ì¼Ô¤ÎÉ½¾´¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢³Ø½¬°ÕÍß¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¶µ°÷¸¦½¤¤Î¼Â»Ü
¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¶µºà¡¦¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ò¸½¾ì¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³ºÅö³ØÇ¯¤Î¶µ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢¶µ²Ê½ñ¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê³èÍÑÊýË¡¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¶µºà¤Î»ØÆ³Ë¡¡¢¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È·ë²Ì¤ò¼ø¶È²þÁ±¤ËÀ¸¤«¤¹¼êË¡¤Ê¤É¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë½¬ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£½¤Î»¼Ô¤Ë¤Ï¸ø¼°½¤Î»¾Ú¤òÉÕÍ¿¤·¡¢¶µ°÷¤ÎÀìÌçÀ¸þ¾å¤È»ØÆ³ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜ¼Â¾Ú»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜ¼° STEM ¶µ°é¥â¥Ç¥ë¤Î¹ñ²ÈÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¤ÎÄêÃå¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¹ñ¤òMENA ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é²þ³×¤Î¥Ï¥Ö¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¼þÊÕ¹ñ¤Ø¤Î²£Å¸³«¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥¸¥×¥È¤Ï¿Í¸ýµ¬ÌÏ¡¢¶µ°éÀ©ÅÙ¡¢À¯ºöÈ¯¿®ÎÏ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¹ñ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÏÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¶µ°é¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¶µ°é²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿Íºà°éÀ®¤ËÃæÄ¹´üÅª¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛºÎÂò»ö¶È¼Ô°ìÍ÷
https://www.meti.go.jp/information/publicoffer/saitaku/2026/s260205001.html
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡³µÍ×
¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÅ¸³«¤¹¤ëÁí¹ç¶µ°é¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï1¹»¼Ë¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶ÑÀ¸ÅÌ¿ô¤ÇÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¤Ç¤¢¤ë¿¹½Î¤ä¡¢¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤Î³Ø½¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶µºà¤âÊ£¿ô³«È¯¡¦½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤Ï¡¢TOFAS¤ò50¥«¹ñ1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤Ø¤ÎÄó¶¡¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¨¥¸¥×¥ÈÁ´¹ñ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¿ô³Ø¶µ²Ê½ñ¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎAI¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ²Ê½ñ¤ä¥éー¥Ë¥ó¥°¥Äー¥ë¤Ï¿ôÉ´Ëü¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì¾¾Î ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®1-1 ½ÂÃ«¥µ¥¯¥é¥¹¥Æー¥¸SHIBUYA¥¿¥ïー22F
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾ïÀÐ ÇîÇ·
URL ¡§https://sprix.inc/