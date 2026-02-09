ÁÊ¾Ù¤Î¼è²¼¤²¡ÊÁÊ¾Ù¤Î½ªÎ»¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
Åö¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯1·î22ÆüÉÕ¡Ö¼è¾ÃÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×µÚ¤Ó2025Ç¯10·î28ÆüÉÕ¡Ö¼è¾ÃÁÊ¾Ù¤ÎÄóµ¯¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñÅù¤ÎÄûÀµÊó¹ð½ñÅù¤ÎÄó½ÐÌ¿Îá¤Ë·¸¤ë¹ÔÀ¯¹Ô°Ù¤Î¼è¾ÃÁÊ¾ÙµÚ¤Ó²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá¤Î¼è¾ÃÁÊ¾Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ·ïÁÊ¾Ù¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢ËÜÆü¡¢ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ÎÈï¹ð¤Ç¤¢¤ë¹ñ¤¬¼è²¼¤²¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ËÜ·ïÁÊ¾Ù¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µ
£±¡¥¼è¤ê²¼¤²¤ÎÍýÍ³
¡¡ËÜ·ï¤Ï¡¢Åö¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ÅÄî´¾¡¸Ê»á¤¬Åö¼Ò¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë°ÊÁ°¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤«¤éÌó8Ç¯Á°¤È¤Ê¤ë2018Ç¯ÅÙ¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢¤Î»ñ»º·×¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö»þ¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎÄûÀµÌ¿Îá¤È44É´Ëü±ß¤Î²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá¤Î¹ÔÀ¯½èÊ¬¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢Åö¼Ò¤¬Åö¼Ò¤Î²ñ·×½èÍý¤ÎÀµÅöÀ¤ò¼çÄ¥¤·¡¢Åö³º³Æ¹ÔÀ¯½èÊ¬¤Î¼è¾Ã¤·¤òµá¤á¤ÆÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢¸½ºß¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¤Î¿Í½õ¤±£Í¡õ£ÁÀïÎ¬¤òÃæ¿´¤Ë¤ª¤¤¤¿»þ²ÁÁí³Û¤Î³ÈÂç¤È¶ÈÍÆ³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¡¢¤³¤ì¤Ëî²¿Ê¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó8Ç¯Á°¤Î»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎËÜ·ïÁÊ¾Ù¤ò¼è¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¡¢Èï¹ð¤Î¹ñ¤«¤é¼è¤ê²¼¤²¤ÎÆ±°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢Åö¼Ò¤Ï¡¢·Ð±Ä¿ØµÚ¤Ó½¾¶È°÷°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¼ÒÄ¹¤ÎÂÎÀ©²¼¤Ç²ÃÂ®¤·¤¿¿Í½õ¤±£Í¡õ£ÁÀïÎ¬¤Ë¤è¤ë»ö¶È¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤¹¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡£
£²¡¥º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢´û¤Ë¡¢²áÇ¯ÅÙ¤ÎÍ²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤ÎÄûÀµ¤ò½ª¤¨¡¢²ÝÄ§¶â4,400Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ»¶â·×¾å¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ·ï¤¬ÅöÏ¢·ë²ñ·×Ç¯ÅÙ¤Î¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡°Ê¡¡¾å