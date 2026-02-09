ÂçÊ¬¸©¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOita GROWTH Ventures¡×½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡ÖOita GROWTH Ventures DEMODAY 2026¡×¤ò2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
¡ãDEMODAY¤Î¸«¤É¤³¤í¡ä
´ðÄ´¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ìî¡¹µÜ½¨¼ù»á¤¬¡Ö»ñËÜ¤ò¸«Î©¤ÆÄ¾¤¹ ―Ê¸²½¡¦¼«Á³¡¦¿Í¤ò»ö¶È²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡―¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶âÁ¬»ñËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î»ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
Â³¤¯¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒOMOYA ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ãö·§¿¿Íý»Ò»á¡¢¥Ñ¥Í¥éー¤È¤·¤ÆGOODGOOD³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Ìî¡¹µÜ½¨¼ù»á¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤À¤â¤Î¤«¤Õ¤§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Ìî»ûÁï»á¡¦ÂçÊ¬¸©¿®ÍÑÁÈ¹ç ¼¹¹ÔÌò°÷ ËÜÅ¹±Ä¶ÈÉôÄ¹ ·ó ¶âÃÓ»ÙÅ¹Ä¹ µÈÀîµ®ÌÀ»á¤ò·Þ¤¨¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ´ë²è¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤·¤Æ¡¢Oita GROWTH VenturesºÎÂòµ¯¶È²È¤¬¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤¿À®²Ì¤äº£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯º£Ç¯ÅÙ¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤¿»Ù±çµ¡´Ø¡Ê¥Ð¥Ç¥£¡Ë¤ÎÂåÉ½¼Ô1Ì¾¤¬¡¢È¼Áö¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¾å¤ÇÉ¬Í×¤Ê¿´¹½¤¨¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÎÆÀ¤·º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¯¶È²È¡¦»Ù±ç¼Ô¡¦¹ÔÀ¯¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãOita GROWTH Ventures DEMODAY 2026 ³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë13:30～17:30¡Ê12:50³«¾ì¡Ë
¢¨17:40～19:00 º©¿Æ²ñ¡ÊÇ¤°Õ»²²Ã¡¦»öÁ°¿½¹þÀ©¡¦ÍÎÁ¡Ë
²ñ¾ì¡§¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçÊ¬ ¥ª¥¢¥·¥¹¥¿¥ïー 5³¬¡Ö¹¦¿ý¤Î´Ö¡×
¡Ê¢©870-0029 ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¹âº½Ä®2-48¡Ë
»²²ÃÈñ¡§
¡¦Âè1Éô～Âè4Éô¡§ÌµÎÁ
¡¦Âè5Éô º©¿Æ²ñ¡§4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦ÅöÆü¼õÉÕ»ÙÊ§¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§
°ìÈÌ¸þ¤±¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê»öÁ°¿½¹þÉ¬¿Ü
https://forms.gle/QU35Lht4Rwt4DKKV6
¡ãÅöÆü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊÍ½Äê¡Ë¡ä
12:50¡¡³«¾ì
13:30¡¡³«²ñ¤Î°§»¢
13:40¡¡Âè1Éô ´ðÄ´¹Ö±é
¡¡¡¡¡¡ Ìî¡¹µÜ½¨¼ù »á¡ÊGOODGOOD³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
¡¡¡¡¡¡ ¡Ö»ñËÜ¤ò¸«Î©¤ÆÄ¾¤¹ ―Ê¸²½¡¦¼«Á³¡¦¿Í¤ò»ö¶È²ÁÃÍ¤ËÊÑ¤¨¤ëÊýË¡―¡×
14:50¡¡Âè2Éô ¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
16:15¡¡Âè3Éô ¥Ð¥Ç¥£ºÎÂò¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á
16:30¡¡Âè4Éô µ¯¶È²ÈºÎÂò¼Ô¤Ë¤è¤ë¥Ô¥Ã¥Á
17:15¡¡ÊÄ²ñ¤Î°§»¢
17:40¡¡Âè5Éô º©¿Æ²ñ
19:00¡¡½ªÎ»Í½Äê
¢¨¿Ê¹Ô¾õ¶·¤Ë¤è¤ê»þ´Ö¡¦ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ãÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Oita GROWTH VenturesºÎÂòµ¯¶È²È¡ä
FOREST SEMINAR¡¡ÂåÉ½¡¡¿¹Ã£Íº»á
¡¡¡Ö¡Ø£±ÂÄ¹¤ÎË¡Â§¡Ù¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¹¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Î¼Á¤ò¹â¤á¡¢·ò¹¯¼÷Ì¿±ä¿¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×
³ô¼°²ñ¼ÒBAS¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ËÆ£½¤»á
¡¡¡ÖÍýÈþÍÆ»Õµ»½Ñ¤ò¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Ç¡£¾Ð´é¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥»¥ë¥Õ¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È³×Ì¿¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥È¥á¼Ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡°ÂÉô²í»Þ»á
¡¡¡Ö¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ë½É¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸ÄÀ¤ò¡Ö»Å»ö¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤¬¡Ö¸«Î±¤á¤ë¡×·Á¤ËÀ°¤¨·Ò¤°¡×
¥È¥¥¥¨¥ë¥Ö¥ë¡¡ÂåÉ½¡¡ÂçÂ¼¾°Ì¤»á
¡¡¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤Ë¿¼¤¯´ó¤êÅº¤¤¡¢ÂçÊ¬¤Îº§°ù¿ô¸º¾¯¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àº§³è¡¦¥Ö¥é¥¤¥À¥ë»ö¶È¡×
¡ãÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ¥Ð¥Ç¥£ºÎÂò¼Ô¡ÊÅÐÃÅ¼Ô¡Ë¡ä
³ô¼°²ñ¼ÒOMOYA¡¡ÂçÄÍ¤¢¤«¤ê»á
¡ãOita GROWTH Ventures¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¡ÖOita GROWTH Ventures¡×¤Ï¡¢ÂçÊ¬¸©¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¯¶È²È¡¦ÂèÆóÁÏ¶È¼Ô¤Î¼¡¤ÎÀ®Ä¹¤òÀ¸¤à¤¿¤á¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£ »ö¶È¤Îº¬´´=¡Ö¤Ê¤¼¤³¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢Ìó7¥ö·î¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÁÛ¤«¤é¼ÂÁõ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢¸©Æâ³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤ÎÏ¢·È¤Þ¤Ç¡¢°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤·¤¤·ÐºÑ¤È¼Ò²ñ²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://oita-growth-ventures.com/
¼çºÅ¡§ÂçÊ¬¸©
¶¦Æ±±¿±Ä¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ÂçÊ¬¸©»º¶ÈÁÏÂ¤µ¡¹½ ¤ª¤ª¤¤¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥»¥ó¥¿ー
±¿±Ä¡§KIHARA Commons³ô¼°²ñ¼Ò
ºòÇ¯ÅÙ¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÍÍ»Ò
ºòÇ¯ÅÙ²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò