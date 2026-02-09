2027Ç¯～2030Ç¯ BWF¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡¡ÆüËÜ³«ºÅÂç²ñ¤ª¤è¤Ó³«ºÅÃÏ·èÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¶¨²ñ¡ÊBadminton Association of Japan¡¢¡ÖBAJ¡×¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¹ñºÝÂç²ñ¡ÖBWF¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡×¤ÎÂç²ñ¤ª¤è¤Ó³«ºÅÃÏ¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
BWF¡ÊÀ¤³¦¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÏ¢ÌÁ¡§Badminton World Federation¡Ë¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢Âç²ñ¤Îµ¬ÌÏ¤ä°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖSuper1000¡×¡ÖSuper750¡×¡ÖSuper500¡×¡ÖSuper300¡×¤Ê¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î2Âç²ñ¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã2027Ç¯～2030Ç¯ ÆüËÜ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëBWF¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ーÂç²ñ¡ä
¡¦Super750
¡¡Âç²ñÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ªー¥×¥ó
¡¡³«ºÅÃÏ¡§ÅìµþÅÔ
¡¦Super500
¡¡Âç²ñÌ¾¡§·§ËÜ¥Þ¥¹¥¿ー¥º
¡¡³«ºÅÃÏ¡§·§ËÜ¸©
¢¨¤Ê¤ª¡¢³ÆÂç²ñ¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³«ºÅÆüÄø¤ä²ñ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·èÄê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£