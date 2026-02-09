¡ÚÊª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¡¢»Ò°é¤Æ¤ò±þ±ç¡ª¡ÛCLAS¡¢2026Ç¯2·î¤è¤ê¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï
¡Ê¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÏCLAS¡§https://clas.style/baby_kids/¡Ë
½Û´Ä·¿¤Î²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ØCLAS¡Ê¥¯¥é¥¹¡Ë(https://clas.style/)¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µ×ÊÝ Íµ¾æ¡Ë¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯Êª²Á¹âÆ¤Ë¤è¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë2026Ç¯2·î9Æü¤è¤êÂÔË¾¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨²Æì¡¦Î¥Åç¡¦°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
Äó¶¡³«»Ï¤ÎÇØ·Ê¡§¹âÆ¤¹¤ë¡Ö½Ð»º½àÈ÷¥³¥¹¥È¡×¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á
2024Ç¯10·î¤è¤êÀ¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë»ùÆ¸¼êÅö¤Î³È½¼¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºòº£¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¸¶ºàÎÁÈñ¤äÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤Ï¡¢°é»ù¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢µ¡Ç½À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÍÑÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÊ¼Á¤Î¹â¤µ¤æ¤¨¤Ë½é´üÈñÍÑ¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬½Å¤Ê¤ë»þ´ü¤Î²È·×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¸¡Æ¤»ö¹à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
CLAS¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¥¤ì¤¿À½ÉÊ¤òÉ¬Í×¤Ê´ü´Ö¤À¤±¼êº¢¤Ê·î³ÛÎÁ¶â¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¡¢½Ð»º½àÈ÷¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²È·×¤Ë¤æ¤È¤ê¤ò»ý¤¿¤»¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬ÍýÁÛ¤Î°é»ù´Ä¶¤òÀ°¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
1. ½é´ü¥³¥¹¥È¤ÎÂçÉý¤ÊÍÞÀ©¡Ê²È·×»Ù±ç¡Ë
¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¤ÎÊ¿¶ÑÍøÍÑ´ü´Ö¤ÏÌóÈ¾Ç¯¤Ç¤¢¤ê¡¢CLASÍøÍÑ¼Ô¤Î8³ä°Ê¾å¤¬9¥õ·î°ÊÆâ¤ËÊÖµÑ¤òÁªÂò¡Ê¢¨¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ò¡Ö¹ØÆþ¡×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼êº¢¤Ê¡Ö·î³ÛÍøÍÑ¡×¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½Ð»ºÁ°¸å¤ÎÂ¿³Û¤Ê»Ù½Ð¤òÊ¿½à²½¡£Éâ¤¤¤¿»ñ¶â¤ò¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³èÈñ¤ä¾Íè¤ÎÈ÷¤¨¤Ø¤È½ÀÆð¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¸¤¤²È·×´ÉÍý¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¼«¼ÒÄ´¤Ù¡¢2022Ç¯2·î～2025Ç¯12·î CLAS¡Ö¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É¡×ÊÖµÑ¥Çー¥¿¤è¤ê»»½Ð¡Ë
2. ÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¤òÁ´¹ñ¤Ø³ÈÂç¡ÊÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¡Ë
ÊªÎ®ÌÖ¤ÎÀ°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÃÏ°è¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÄó¶¡¥¨¥ê¥¢³°¤ÇÄü¤á¤Æ¤¤¤¿³§¤µ¤Þ¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê·î³ÛÎÁ¶â¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¡Ö½èÊ¬¤Î¼ê´Ö¡×¤ò¥¼¥í¤Ë¡Ê¥¿¥¤¥à¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¸þ¾å¡Ë
Âç·¿ÍÑÉÊ¤ÎÇÑ´þ¤ä¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎºÊñ¡¦È¯Á÷ºî¶È¤Ï¡¢Â¿Ë»¤Ê°é»ùÀ¤ÂÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ç¤¹¡£CLAS¤Ê¤é¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤ÇÊÖµÑ¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¡¢¸¼´ØÀè¤Þ¤Ç°ú¤¼è¤ê¤Ë»Ç¤¦¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î¤æ¤È¤ê¤Î»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
°Â¿´ÉÊ¼Á CLAS¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
1ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¾¦ºà¤òÌó30Ëü²ó½Û´Ä¤µ¤»¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¶Å½Ì¤·¡¢CLAS¤Ç¤Ï¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ò°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢À½ÉÊ¤´¤È¤ËÆÈ¼«¤Î¸¡ÉÊ´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¡ÉÊ´ð½à¤ÎºöÄê¤Ï¡¢30Ç¯°Ê¾å¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤ÎÉÊ¼Á´ÉÍý¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºîÀ®¡£
¸¡ÉÊ¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ï·Ð¸³Ë¤«¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¼Â»Ü¤·¡¢À½ÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë³°ÉôÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¤Ë°Â¿´¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤ËºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¸·¤·¤¤´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¾¦ÉÊ¤À¤±¤ò¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ê½ç¤Ê¤É¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://clas.style/article/2318
ÇÛÁ÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
CLAS¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÁ´¹ñÅ¸³«¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ø¼«Í³¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ÓーÍÑÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Á´¹ñÇÛÁ÷¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï½ç¼¡³ÈÂçÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
- Á´¾¦ÉÊÇÛÁ÷²ÄÇ½¥¨¥ê¥¢¡Ê²È¶ñ¡¦²ÈÅÅÁ´ÈÌ¡Ë¡§ÅìµþÅÔ¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢ÂçºåÉÜ¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸© ¡Ê¢¨°ìÉôÄó¶¡³°¤ÎÃÏ°è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
- Á´¹ñÇÛÁ÷ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Ê¥Ù¥ÓーÍÑÉÊÅù¡Ë¡§¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¤Ë¡Öº´ÀîµÞÊØÊÖµÑ¡×¤ÈµºÜ¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ØÇÛÁ÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ê¢¨²Æì¡¦Î¥Åç¡¦°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î·î³ÛÍøÍÑÎÁ¡ÊÎã¡Ë ¢¨2026Ç¯2·î6Æü»þÅÀ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê
¡Ö»Ò¤É¤â¤Ë¹ç¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÃ»´ü´Ö¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¹â³Û¡×¡Ä¤½¤ó¤Ê¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢CLAS¤Ï¡È¤ª»î¤·¡É¤«¤é¡ÈÃ»´üÍøÍÑ¡É¤Þ¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¤¢¤È¤«¤é¹ØÆþ¡×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ß¡Ë¡£¤Þ¤¿¡¢»È¤¤Â³¤±¤ë¤Û¤É·î³ÛÎÁ¶â¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤¿¤á¡¢Í½Äê¤è¤êÄ¹´üÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â²È·×¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ú¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É
¾¦ÉÊ·î³Û3,300±ß/·î
4¥õ·îÌÜ¤«¤é2,310±ß/·î
3¥õ·îÌÜ¤«¤é1,650±ß/·î
¢§¥Ù¥Óー¥Ù¥Ã¥É°ìÍ÷
https://clas.style/baby_kids/babycrib/
¡ú¥Ð¥¦¥ó¥µー
¾¦ÉÊ·î³Û2,420±ß/·î
4¥õ·îÌÜ¤«¤é1,694±ß/·î
13¥õ·îÌÜ¤«¤é1,210±ß/·î
¢§¥Ð¥¦¥ó¥µー°ìÍ÷
https://clas.style/baby_kids/bouncer/
¡ú¥Ù¥Óー¥¥ã¥ê¥¢
¾¦ÉÊ·î³Û2,970±ß/·î
4¥õ·îÌÜ¤«¤é2,079±ß/·î
13¥õ·îÌÜ¤«¤é1,485±ß/·î
¢§Êú¤Ã¤³É³°ìÍ÷
https://clas.style/baby_kids/baby_carrier/
¡ú¥Ù¥Óー¥¹¥±ー¥ë
¾¦ÉÊ·î³Û1,400±ß/·î
4¥õ·îÌÜ¤«¤é980±ß/·î
13¥õ·îÌÜ¤«¤é700±ß/·î
¢§¥Ù¥Óー¥±¥¢°ìÍ÷
https://clas.style/baby_kids/baby_care/
¢¨2026Ç¯2·î6Æü»þÅÀ¤ÎÀÇ¹þ²Á³Ê¡¦³ä°úÎ¨¤Ç¤¹¡£ÊÌÅÓ¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤ËÇÛÁ÷¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØCLAS¡Ê¥¯¥é¥¹¡Ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØCLAS¡Ù¤Ï¡¢½é´üÈñÍÑ¤ä¼ê´Ö¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤ÇºÇÅ¬¤Ê²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤Ê¤É¤ÎÂÑµ×¾ÃÈñºâ¤ÎÍøÍÑ¤ò´ÊÃ±¡¦¼ê·Ú¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï·î³ÛÀ©¤Î¡Ö¼Ú¤ê¤ë¡×¤Çµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢»Ä²Á»ÙÊ§¤¤¤Ç¡ÖÇã¤¦¡×¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡ÖÊÖ¤¹¡×¡¢¡Ö¸ò´¹¡×¤·¤Æ¾ï¤ËºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤ò»È¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¼«Í³¤Ç½ÀÆð¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¸å¤ËÊÖµÑ¤µ¤ì¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò¥ê¥Ú¥¢¡Ê½¤Á¶¡Ë¡¦¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤·ºÆ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÑ´þ¤ò²óÈò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¾Ê¤Î¼Â¾Ú»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÇä¤êÀÚ¤ê·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ò36¡ó¡¢ÇÑ´þÊªÈ¯À¸ÎÌ¤ò38¡óºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê2023Ç¯2·î»þÅÀ¡Ë¡£
¢¨¥¯¥é¥¹¤¬ÁÏ½Ð¤·¤¿¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§https://clas.style/company/news/227
¡ÚCLAS¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦¤¢¤È¤«¤é¹ØÆþ¡§µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢·î³ÛÍøÍÑÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¶â³Û¤Ç¹ØÆþ²ÄÇ½¡Ê¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤ò½ü¤¯¡Ë
¡¦Ä¹¤¯»È¤¦¤Û¤É¤ª¥È¥¯¡§¤´ÍøÍÑ³«»Ï¸å¡¢13¥õ·îÌÜ¤«¤é¤Ï50¡óOFF¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦ÁÈÎ©¡¦ÀßÃÖ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§¤ªÆÏ¤±»þ¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤«¤éÀßÃÖ¤Þ¤Ç¥×¥í¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¦°Â¿´¤Î±øÂ»Êä½þ¡§ÉáÃÊ»È¤¤¤Î±ø¤ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊÖµÑ»þ¤ÎÄÉ²ÃÀÁµá¤Ê¤·¡Ê¢¨·î³Û300±ß～/1¾¦ÉÊ¡Ë
¡¦ÉÔÍÑÉÊ°ú¤¼è¤ê¡§¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¡¢ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»äÊª²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡Ê¢¨3,300±ß/1¾¦ÉÊ¡Ë
¡¦ºÊñ¡¦²òÂÎÉÔÍ×¡§Âç·¿¾¦ÉÊ¤ÏÊÖµÑ»þ¤Ë¶È¼Ô¤¬²òÂÎ¤«¤éÈÂ½Ð¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢¼ê´Ö¤¤¤é¤º
CLAS¤È¤Ï¡©¡§https://clas.style/article/1944
¡ÚCLAS¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¡Û
1.¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤ÇÃíÊ¸¡§¤ª¼êÂ³¤¤Ï¤¹¤Ù¤ÆWeb¤Ç´°·ë¡£¾¦ÉÊ¤òÁª¤ó¤À¤é¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
2.¾¦ÉÊ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¡§ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤«¤éÀßÃÖ¤Þ¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¤ª¤Þ¤«¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
3.¾¦ÉÊ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡§ÊÖµÑ´ü¸Â¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Í³¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤
4.¸ò´¹¡¦ÊÖµÑ¤Þ¤¿¤Ï¹ØÆþ¡§¸ò´¹¤äÊÖµÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¢¤È¤«¤é¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡Ê¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¤ß¡Ë
¡Ö²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡×¤òÍ¸ú³èÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¡§https://clas.style/article/1299
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥é¥¹
½êºßÃÏ¡§ËÜ¼Ò¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-6-6¡¡ÀÄÍÕÂæ¥¹¥¿¥¸¥ª2F
¡¡¡¡¡¡¡¡µþÅÔ¥ª¥Õ¥£¥¹¡¡µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶èÃæÆ²»û·ªÅÄÄ®93¡ÖKRP BIZ NEXT¡×Æâ
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡µ×ÊÝ Íµ¾æ
ÀßÎ©¡¡¡§2018Ç¯4·î24Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://clas.style/company.html
¡ÚÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Û
¡¦½Û´Ä·¿¤Î²È¶ñ¤È²ÈÅÅ¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥µ¥Ö¥¹¥¯¡ØCLAS¡Ù(https://clas.style/)
¡¦Ë¡¿Í¸þ¤±¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ¡¦°ÜÅ¾¡ØCLAS Biz¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¡Ù(https://clas.style/biz/office/)
¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎWeb²ñµÄ¤ä1on1¤ËºÇÅ¬¡Ø¸Ä¼¼·¿¥Õ¥©¥ó¥Öー¥¹¡Ù(https://clas.style/biz/phonebooth)
¡¦ÉÔÆ°»ºÊª·ï¤ÎÁá´üÀ®Ìó¤ò»Ù±ç¡ØCLAS¥Ûー¥à¥¹¥Æー¥¸¥ó¥°¡Ù(https://clas.style/biz/staging)
¡¦¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²È¶ñ¡¦²ÈÅÅ¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¡Ø²È¶ñÉÕ¤ÄÂÂß¥µー¥Ó¥¹¡Ù(https://clas.style/biz/kagu-chintai)
¡¦¡Ú30days¡Û¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¹ØÆþ¥×¥í¥°¥é¥à¡Ønicesleep¡Ù(https://nicesleep.jp/)
¡¦¡Ú30days¡Û»î¤»¤ë¡¦ÊÖ¤»¤ë¥²ー¥ß¥ó¥°¥Á¥§¥¢ÀìÌçÅ¹¡Øgg-chair¡Ù(https://gg-chair.com/)
