¡Ø¥µ¥Þ¥Êー¥º¥¦¥©ー: Sky Arena¡Ù¡¢Æü´Ú¥é¥¤¥Ð¥ëÀï¡ÖJAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026¡×¤ÎÂåÉ½¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤¬·èÄê¡ª¡ª

¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥â¥Ð¥¤¥ë¥²ー¥à¤ò¥µー¥Ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒCom2uS Japan¤Ï¡¢iOS/Android/Steam¤ÇÂç¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤ÎËÜ³ÊRPG¡Ø¥µ¥Þ¥Êー¥º¥¦¥©ー: Sky Arena¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¥µ¥Þ¥Êー¥º¥¦¥©ー¡Ë¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯3·î14Æü¤ËÂçºå¡¦¶áÅ´¥¢ー¥È´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëe¥¹¥Ýー¥Ä¹ñºÝÂç²ñ¡ÖJAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2026¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÁª¼ê¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖJAPAN VS KOREA SUPER MATCH 2026¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Î¾¤´»Î¤¿¤Á¤¬ÂåÉ½¥Áー¥à¤ò·ëÀ®¤·ÂÐÀï¤¹¤ëÃÄÂÎÀï¤Ç¤¹¡£
4²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Âç²ñ¤Ï¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂçºå¡¦¶áÅ´¥¢ー¥È´Û¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2·î7Æü¤Ë´Ú¹ñ¡¢8Æü¤ËÆüËÜ¤ÎÍ½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÁíÀª24Ì¾¤Î¾¤´»Î¤Ë¤è¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢Î¾¹ñ¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¢ÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
¡¦TAKUZO10¡ÊSWC¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸ÏÈ¡Ë
¡¦MATSU
¡¦BEAT.P
¡¦OSSERU
¡¦KAMECHAN
¢¢´Ú¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ðー¡¡¢¨·É¾ÎÎ¬
¡¦SCHOLES!¡ÊSWC¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æー¥¸ÏÈ¡Ë
¡¦BEATD
¡¦ECK
¡¦KUROMI!
¡¦JHZZING
ÆüËÜÂåÉ½¥Áー¥à
´Ú¹ñÂåÉ½¥Áー¥à
¸½ºß¡¢3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎËÜÂç²ñ¤Î¸½ÃÏ´ÑÀï¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¼ì¤Ê¥ëー¥ë¤Ë±þ¤¸¤Æ¶¥¤¤¹ç¤¦¥Áー¥à¥Þ¥Ã¥Á¤ä¡¢Î¾¥Áー¥à¤¬¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦¾¡¤ÁÈ´¤¥Ð¥È¥ë¤Ê¤É¡¢SWC¤È¤Ï°ìÌ£°ã¤¦ÃÄÂÎÀï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»î¹ç¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ç¤´´ÑÀï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¢¡ÖJAPAN vs KOREA SUPER MATCH 2026¡×³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00³«¾ì 12:00³«±é
²ñ¾ì¡§¶áÅ´¥¢ー¥È´Û¡Ê¢©545-8545 Âçºå»Ô°¤ÇÜÌî¶è°¤ÇÜÌî¶Ú1-1-43 ¤¢¤Ù¤Î¥Ï¥ë¥«¥¹¶áÅ´ËÜÅ¹¥¦¥¤¥ó¥°´Û8³¬¡Ë
ÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡§
https://ticketme.io/event/ticket/506d0de4-8853-48f1-8d77-210b73a3decb/18655c3a-5e12-421c-988f-eb922c938161
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇä´ü´Ö¡§～ 2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡Ë 17:00¤Þ¤Ç
¢¨Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä½ªÎ»
Âç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ä¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼¤Ò¡¢¡Ø¥µ¥Þ¥Êー¥º¥¦¥©ー: Sky Arena¡Ù¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤È¤â¡ÖCom2uS¡×¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£