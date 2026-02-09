¡Ø¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò¡¢£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡Àîºê»Ô¤Ï»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¤È¶¦ºÅ¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡¢¡Ö¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÃÏÊýÀ©ÅÙ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ë»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£±·î19Æü¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÂè34¼¡ÃÏÊýÀ©ÅÙÄ´ºº²ñ¤¬È¯Â¤·¡¢º£¸å¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¹ÔÀ¯¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñ¤òµó¤²¤¿µÄÏÀ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë»ØÄêÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊýÉô¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬¤½¤ì¤¾¤ì»ý¤Ä´íµ¡´¶¤ä²ÝÂêÇ§¼±¤ò¶¦Í¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÂçÅÔ»ÔÀ©ÅÙ¡ÖÆÃÊÌ»Ô¡×¤ò´Þ¤á¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÂçÅÔ»ÔÀ©ÅÙ¤ÎÁá´ü¼Â¸½¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤ò¿¼¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´± ¸ÅÀî Ä¾µ¨(¤Õ¤ë¤«¤ï ¤Ê¤ª¤) »á¡¢ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»ÔÄ¹ ÅÄÃæ ´´É×(¤¿¤Ê¤« ¤ß¤¤ª) »á¡¢ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¶µ¼ø¡¦Âè34¼¡ÃÏÊýÀ©ÅÙÄ´ºº²ñ°Ñ°÷ ËÒ¸¶ ½Ð(¤Þ¤¤Ï¤é ¤¤¤º¤ë) »á¡¢»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¤«¤é¿À¸Í»ÔÄ¹ µ×¸µ ´îÂ¤¡Ê¤Ò¤µ¤â¤È ¤¤¾¤¦¡Ë¡¢Àîºê»ÔÄ¹ Ê¡ÅÄ µªÉ§¡Ê¤Õ¤¯¤À ¤Î¤ê¤Ò¤³¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÔÄ®Â¼¤¬½»Ì±¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ä¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬É¬Í×¤«¡£¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³§ÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¤È¤Ï
¡¡Àîºê»Ô¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ20¤Î»ØÄêÅÔ»Ô¤Ç¹½À®¡£ÂçÅÔ»Ô¹ÔºâÀ¯¤Î±ß³ê¤Ê¿ä¿Ê¤È¿Ä¥¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÂçÅÔ»Ô¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤äÃÏÊýÊ¬¸¢²þ³×¤Î¿ä¿Ê¡¢¿·¤¿¤ÊÂçÅÔ»ÔÀ©ÅÙ¤ÎÁÏÀß¡¢¹ñ¤ÎÍ½»»ÊÔÀ®Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¯ºöÄó¸À¡¦°Õ¸«É½ÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¤Ç¤ÏËèÇ¯¡Ö»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢ÂçÅÔ»ÔÀ©ÅÙ¤Î¤¢¤êÊý¤äÅÔ»Ô¤Î¾ÍèÁü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤ÏÇ¯ÅÙ¤ä³«ºÅÅÔ»Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼«¼£ÂÎ·Ð±Ä¤Î¤¢¤êÊý¡×¤ä¡Ö10Ç¯¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂçÅÔ»Ô¤Î¤¢¤êÊý¡×¤Ê¤É¤¬¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¡³«ºÅ³µÍ×
¡Ê£±¡ËÆü»þ
¡¡ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·î£²Æü¡Ê·î¡Ë18»þ¤«¤é20»þ¤Þ¤Ç¡Ê³«¾ì17»þ30Ê¬¡Ë
¡Ê£²¡Ë²ñ¾ì
¡¡Æü·Ð¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ëー¥à¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®1ÃúÌÜ£³-£·Æü·Ð¥Ó¥ë£¶³¬¡Ë
¡Ê£³¡Ë¥Æー¥Þ
¡¡¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¤Æ-Â¿¶ËÊ¬»¶¤ÇÃÛ¤¯ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè-
¡Ê£´¡Ë»²²ÃÈñ
¡¡ÌµÎÁ¡ÊÄê°÷150Ì¾¡Ë¢¨»öÁ°¿½¹þÀ©
£²¡¡¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ê£±¡ËÈ¯É½¡¡¿Í¸ý¸º¾¯»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÇ§¼±¤È¼èÁÈ¾õ¶·
¡Ê£²¡Ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¤¤¤Þ²¿¤¬É¬Í×¤«¡£
¡ã¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¡ä
¡¡Æâ³ÕÉÜÂç¿ÃÀ¯Ì³´± ¸ÅÀî Ä¾µ¨(¤Õ¤ë¤«¤ï ¤Ê¤ª¤) »á
¡¡ÉÙ»³¸©ÆîÅ×»ÔÄ¹ ÅÄÃæ ´´É×(¤¿¤Ê¤« ¤ß¤¤ª) »á
¡¡ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø ËÒ¸¶ ½Ð(¤Þ¤¤Ï¤é ¤¤¤º¤ë) »á
¡¡»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ²ñÄ¹¡¦¿À¸Í»ÔÄ¹ µ×¸µ ´îÂ¤(¤Ò¤µ¤â¤È ¤¤¾¤¦)
¡ã¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡ä
¡¡»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñÉû²ñÄ¹
¡¡Â¿ÍÍ¤ÊÂçÅÔ»ÔÀ©ÅÙ¼Â¸½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ´Åö»ÔÄ¹¡¦Àîºê»ÔÄ¹ Ê¡ÅÄ µªÉ§(¤Õ¤¯¤À ¤Î¤ê¤Ò¤³)
¡Ú³«ºÅ¥Á¥é¥·¡Û
https://prtimes.jp/a/?f=d124454-281-442090d105fe0af93e2f93d62ed5e989.pdf
£³¡¡»²²Ã¿½¹þÊýË¡Àîºê»Ô¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀìÍÑ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à :
https://logoform.jp/form/FUQz/1371633
¾åµ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àËô¤Ï¡¢FAX¡Ê044-200-3798¡Ë¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¡Ê¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡§£±·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë～£²·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¡Ë
£´¡¡¼çºÅµÚ¤Ó¶¦ºÅ
¼çºÅ¡¡»ØÄêÅÔ»Ô»ÔÄ¹²ñ ¡Êhttps://www.siteitosi.jp/index.html¡Ë
¶¦ºÅ¡¡Àîºê»Ô
Ìä¹ç¤»Àè
Àîºê»ÔÁíÌ³´ë²è¶ÉÅÔ»ÔÀ¯ºöÉôÃÏÊýÊ¬¸¢¡¦ÆÃÊÌ»Ô¿ä¿ÊÃ´Åö¡¡¾®ÎÓ
ÅÅÏÃ¡¡044-200-2475