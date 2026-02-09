¡Ú2·î15Æü¥Ç¥Ó¥åーÇÛ¿®¡Û¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥¹¥í¥Ã¥ÈVTuber¥°¥ëー¥×¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥²ー¥È¡× ¤¬¥Ç¥Ó¥åー¡ª
¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥²ー¥È¡×¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ß¥é¥²¡Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬½¸¤¦VTuber¥°¥ëー¥×¤Ç¤¹¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¹âÇÜÎ¨¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿3Ì¾¤¬1´üÀ¸¤È¤·¤Æ½êÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÈYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢³èÆ°¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥åー¹ðÃÎ¥Æ¥£¥¶ー
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gc7qZuB7UI4 ]
¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥²ー¥È¡×¤È¤Ï
¡ÖÍ·µ»¤ò¿´¤«¤éÌû¤·¤à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¡×
¡Ö¥ß¥é¥¯¥ë¥²ー¥È¡ÊMiracle Gate¡Ë¡×¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¡È¥Ò¥¡É¤ÇVTuber¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤È¶¦¤Ë¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡È´ñÀ×¤ÎÈâ¤òÃµ¤·µá¤á¤ë¡É¤³¤È¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿¿·õ¾¡Éé¡×¤½¤Î°ì½Ö¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤òÅÒ¤±¤ë¡£»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼±ç¤È¼«¤é¤Î¡È¥Ò¥¡É¤òÎÏ¤ËÊÑ¤¨¡¢¶öÁ³¤ÈÉ¬Á³¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉñÂæ¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î²ÄÇ½À¤ØÄ©¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ì¥ó¥È¾ðÊó
¼·Êæ ¤Ë¤¸¤Ï¡Ê¤Ê¤Ê¤Û ¤Ë¤¸¤Ï¡Ë
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ö¾¡¤Ä¤Þ¤ÇÂÇ¤Æ¤Ð¾¡¤Á¡ª¡ª¡×
¹¥¤¤ÊÂæ¡ÖP¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè～Â¿ÍÍÀ¤Î¥Í¥³～M4¡×
¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥È¥ê¥¬ー¤Î¹âÍÈ´¶¤È¿ÀÍÍ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¯¤ë¤¢¤Î½Ö´Ö¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¹¥¤¤Ç¡¢²¿ÅÙÂÇ¤Ã¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¡ª
[X]¡§https://x.com/nijiha_nanaho?s=21
[YouTube]¡§https://www.youtube.com/@Nijiha_Nanaho
Æúºé ¤¤é¤ê¡Ê¤Ë¤¸¤µ¤ ¤¤é¤ê¡Ë
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡ÖÄ©¤Þ¤Ì¤â¤Î¤Ë¡¢¾¡ÍøÌµ¤·¡ª¡×
¹¥¤¤ÊÂæ¡Ö¥¹¥Þ¥¹¥í ¥´¥Ã¥É¥¤ー¥¿ー¥ê¥¶¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×
¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢ATÃæ¤Î²»¤ä±é½Ð¤¬Â¿ºÌ¤Ç³Ú¤·¤ßÊý¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢°ú¤¤¤¿¤éÅö¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¼«ÎÏ´¶¤ò´¶¤¸¤ì¤ë¤Î¤ÇÇ¾½Á¤¬½Ð¤Þ¤¯¤ê¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÂæ¤Ç¤¹¡ª
°ìÆü°ìÁ±¤Ê¤é¤Ì°ìÆü½½Á±¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«¾¡¤Á¤¿¤¤VTuber¡ª
[X]¡§https://x.com/Nijisaki_Kirari
[YouTube]¡§https://www.youtube.com/@Nijisaki_Kirari
¿ÀààÍþ ¤Ñ¤¤¤ê¤ó¡Ê¤«¤ß¤Ï¤ê ¤Ñ¤¤¤ê¤ó¡Ë
ºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Öº£Æü¤ÎÉé¤±¤ÏÌÀÆü¤ÎËüËç¡×
¹¥¤¤ÊÂæ¡Ö¥Ï¥Ê¥Ï¥Ê¤È¥¸¥ã¥°¥éー¡×
¹¥¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏÌþ¤ä¤·¤òµá¤á¤Æ¡Ä·ë¶ÉÃ©¤êÃå¤¯A¥¿¥¤¥×¡£µóÆ°¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£
[X]¡§https://x.com/kamihari_pairin
[YouTube]¡§https://www.youtube.com/@Kamihari_Pairin
¡Ö¡É½é¡É£³¿ÍÆ±»þ¼ÂÁ©ÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
¾ì½ê¡§¶Ì±ÛËÜÅ¹
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2026Ç¯2·î15Æü¡Ê¿å¡Ë9¡§30 START¡ª¡ÊÇÛ¿®½àÈ÷Åù¤Ë¤è¤êÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö½éÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ìー¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¼·Êæ ¤Ë¤¸¤Ï
URL¡§https://www.youtube.com/@Nijiha_Nanaho
»þ´Ö¡§19¡§00～19¡§30
Æúºé ¤¤é¤ê
URL¡§https://www.youtube.com/@Nijisaki_Kirari
»þ´Ö¡§19¡§30～20¡§00
¿ÀààÍþ ¤Ñ¤¤¤ê¤ó
URL¡§https://www.youtube.com/@Kamihari_Pairin
»þ´Ö¡§20¡§00～20¡§30
¢£¥ß¥é¥¯¥ë¥²ー¥È¡ÊMiracle Gate¡Ë
¥ß¥é¥¯¥ë¥²ー¥È¡ÊMiracle Gate¡Ë¤Ï¡¢¿´¤«¤é¥Ñ¥Á¥ó¥³¡¦¥¹¥í¥Ã¥È¤ÎÍ·µ»¤òÌû¤·¤à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈVTuber¥°¥ëー¥×
X¡§https://x.com/TamakoshiV