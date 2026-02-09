XLink Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹ÎÎ°è¤ò³È½¼¡§ÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈÃæ¹ñ¡¦ASEAN»Ô¾ì»Ù±ç¤ò³«»Ï
XLink Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¦ »ÒÞ¾¡ÒEmma Wang¡Ó¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤éÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ·Ï´ë¶È¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¿Ê½Ð»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤ËÆüËÜ´ë¶È¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢¤ª¤è¤ÓÃæ¹ñ¡¦ASEAN»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¹ñÆâ´°·ë·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¸Â³¦¤È¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤ë¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Î¿»Æ©
¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÏSNS¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤¬¹âÅÙ²½¡¦À®½Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÀ®Ä¹¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ²½¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÍ×°ø¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡§
- ºßÆüÃæ¹ñ¿Í¤ª¤è¤ÓË¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤ÎÁý²Ã
- ±Û¶EC¤ä³¤³°SNS¤«¤é¤Î¾ðÊó¼èÆÀ¤¬°ìÈÌ²½
- Ãæ¹ñ¸ì·÷¤ä²Ú¶£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤è¤ë¸ý¥³¥ß³È»¶¤Î±Æ¶ÁÎÏÁýÂç
¤³¤ì¤é¤ÎÄ¬Î®¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â ¡Ö¹ñ¶¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Àß·×¡× ¤¬µÞÌ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤ÏÆüËÜ´ë¶ÈÍÍ¤Ø¤Î»Ù±ç¤òËÜ³ÊÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß£±.¡§ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ¹ñ·Ï´ë¶È¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¤â¡¢TikTok¡¦Instagram¡¦YouTubeÅù¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ»Ô¾ì¸þ¤±¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÃÎ¸«¤Ë´ð¤Å¤¡¢À®²Ì¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëSNS»Üºö¤ÎÀß·×¡¦¼Â¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
- ÆüËÜSNS»Ô¾ì¤Î¿¼¤¤±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦
- ¸ú²ÌÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÁªÄê¡¢´ë²è¡¢¿Ê¹Ô´ÉÍý
- ÆüËÜ¥æー¥¶ー¤ÎÊ¸²½ÇØ·Ê¤äÎ®¹Ô¤Ø¤Î¿¼¤¤Íý²ò
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß£².¡§RED¡Ê¾®¹È½ñ¡Ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿Ãæ¹ñ»Ô¾ì¸þ¤±¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
Åö¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÍÍ¤ÎÃæ¹ñ»Ô¾ì¿Ê½Ð¡¦ÈÎÇä³ÈÂç¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¿´¤È¤Ê¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëSNS¡ÖRED¡Ê¾®¹È½ñ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£RED¤ÏÃ±¤Ê¤ëÃæ¹ñ¹ñÆâ¸þ¤±SNS¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¹ñ¸ìÏÃ¼Ô¤ä²Ú¶£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¹ØÇã°Õ»×·èÄê¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ÁØÅª¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¹ñ¸ì·÷¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÆÏ¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- Ãæ¹ñËÜÅÚ¤Î¾ÃÈñ¼Ô
- ºßÆüÃæ¹ñ¿Í
- Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ
- ³¤³°ºß½»¤ÎÃæ¹ñ¸ìÏÃ¼Ô
¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß£³.¡§²Ú¶£¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤¿ASEAN»Ô¾ì¤Ø¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーÅ¸³«
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢ASEANÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ÃÏºß½»¤ÎÃæ¹ñ¿Í¡¦²Ú¶£ÁØ¤Ø¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£ASEAN¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÁØ¤¬¡Ö¾ðÊóÈ¯¿®¤Î¥Ï¥Ö¡×¡Ö¾ÃÈñ¥È¥ì¥ó¥É¤Îµ¯ÅÀ¡×¡Ö±Û¶¹ØÇã¤ÎÃæ¿´ÁØ¡×¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏRED¤ò¼çÍ×¤Êµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¥Ö¥é¥ó¥É ¡ß Ãæ¹ñ¸ì·÷ ¡ß ASEAN¡× ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÏ¢·È¥ëー¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ³ÈÂç¤È¹ØÇãÂ¥¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
XLink Japan¤Î¶¯¤ß¡§ÁÐÊý¸þ¤Î»Ô¾ìÍý²ò¤È¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á
Åö¼Ò¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÁÐÊý¤ÎSNSÊ¸²½¡¢»Ô¾ì¹½Â¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ã±¤Ê¤ëËÝÌõ¤äÂåÍýÅê¹Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ»Ô¾ì¤ÎÊ¸²½ÅªÇØ·Ê¡¢Î®¹Ô¡¢SNS¾å¤Ç¤ÎÆÃÍ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÊ¸Ì®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡¢¼Â¸úÀ¤Î¹â¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤ÈÀß·×¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
XLink Japan¤Ïº£¸å¤â¡¢¹ñ¤ä¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤¿Áí¹çÅª¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÍÍ¤Î³¤³°Å¸³«¤È¡¢Ãæ¹ñ¸ì·÷¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÆüËÜ¿Ê½Ð¤òÁÐÊý¸þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³èÀ²½¤ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§XLink Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡Êhttps://www.xlinkjp.com/¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²¦ »ÒÞ¾¡ÊEmma Wang¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾2ÃúÌÜ8ÈÖ4¹æEX·ÃÈæ¼÷À¾¥Ó¥ë5³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦ASEAN»Ô¾ì¸þ¤±SNS±¿ÍÑ»Ù±ç