ÆüËÜÈ¯¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡È40ÅÙ¤Î¤À¤¤¤ä¤á¡É¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡ÖDAIYAME 40¡×2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¹ñÆâÈ¯Çä³«»Ï¡ª
ÉÍÅÄ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÍÅÄ¸÷ÂÀÏº¡Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤è¤êÍ¢½ÐÀìÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢³¤³°¥Ðー»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«Ãæ¤ÎËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ¡ÖDAIYAME 40¡Ê¥Õ¥©ー¥Æ¥£¡Ë¡×¤ò¡¢2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ¡ÖDAIYAME 40¡Ê¥Õ¥©ー¥Æ¥£¡Ë¡×
1868Ç¯¤ÎÁÏ¶È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤°µ»¤Ë¤è¤êÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖDAIYAME 40¡×¤Ï¡¢¥é¥¤¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¹á¤ëËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ¡Ö¤À¤¤¤ä¤á～DAIYAME～¡×¤Î¹á½Ï¡Ê¤³¤¦¤¸¤å¤¯¡ËÀ½Ë¡¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¥«¥¯¥Æ¥ëÁÇºà¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤ò40ÅÙ¤ÇÀß·×¡£¶Ã¤¯¤Û¤É²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥é¥¤¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê¹á¤ê¤È¡¢Ç»½æ¤Ç¥Õ¥ëー¥Æ¥£¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤ÎÍ¾±¤¤òÄ¹¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë¼ò¼Á¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ä¥ß¥¯¥½¥í¥¸¥¹¥È¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò»É·ã¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°ïÉÊ¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¾åÎ¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖDAIYAME 40¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.hamadasyuzou.co.jp/daiyame_brand/daiyame40/
ÉÍÅÄ¼òÂ¤¸ø¼°HP
https://www.hamadasyuzou.co.jp/
À¤³¦»°Âç¼òÎà¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¤Î¾ÆÃñÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¼ÂÀÓ
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥ï¥¤¥ó¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊIWSC¡Ë
2025Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ/ 2024Ç¯¶â¾Þ/ 2023Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ/2022Ç¯¶â¾Þ
¢£¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³ ¥ïー¥ë¥É ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊSFWSC¡Ë
2025Ç¯¶â¾Þ/2024Ç¯¶â¾Þ/2022Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ
¢£¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÊISC¡Ë
2025Ç¯¶â¾Þ/2023Ç¯ºÇ¹â¶â¾Þ/2022Ç¯¶â¾Þ
º£¸å¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¼òÎà¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¸¤ä¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ðー¶ÈÂÖ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤â¸¡Æ¤¤·¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤ÎÂ¤¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¤ä¥ß¥¯¥½¥í¥¸¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡¢»Ô¾ì¤Ø¤Î¿»Æ©¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Â£ÅúÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È»Ô¾ì¤Ø¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ë
À½¡¡ÉÊ¡¡Ì¾¡§DAIYAME 40¡ÊÆÉ¤ß¡§¤À¤¤¤ä¤á¥Õ¥©ー¥Æ¥£¡Ë
¼ï¡¡¡¡¡¡ÊÌ¡§ËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ
¥¢¥ë¥³ー¥ëÊ¬¡§40 ÅÙ
Æâ¡¡ÍÆ¡¡ÎÌ¡§700ml
¸¶ ºà ÎÁ Ì¾¡§¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡Ê¼¯»ùÅç¸©»º¡Ë¡¦ÊÆ¹í¡Ê¹ñ»ºÊÆ¡Ë
ÈÎ¡¡¡¡¡¡Ï©¡§¼òÈÎÅ¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥Ðー¡¢É´²ßÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎÅù¡¡
È¯ Çä Æü¡§2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á¡¡¡¡¡¡³Ê¡§7,000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¥Ü¥È¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡Û
¡Ö¤À¤¤¤ä¤á¡×¤È¤Ï¡¢¡ÖÈÕ¼à¤·¤ÆÈè¤ì¤òÌþ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤òÉ½¤¹¼¯»ùÅç¤ÎÊý¸À¡£²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤ÈÇÖ¤ò¸ò¤ï¤·¡¢°ìÆü¤òÌµ»ö¤Ë²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤ÆÌÀÆü¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÅýÅª¤Ê¿©½¬´·¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¸³èÊ¸²½¤ò¡¢ËÜ³Ê°ò¾ÆÃñ¡Ö¤À¤¤¤ä¤á¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤Âå¤äÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¤òÄ¶¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤«¤é¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤ò¡Ö¤À¤¤¤ä¤á¡×¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖDAIYAME 40¡×¤Î¡Ö40¡×¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ëÅÙ¿ô¤ò40ÅÙ¤ËÀß·×¤·¤¿¤³¤È¤Ç¹¤¬¤ë¡¢¥«¥¯¥Æ¥ëºî¤ê¤ÎÌµ¸Â¤Î²ÄÇ½À¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥È¥ë¤Î·Á¾õ¤Ï¡¢¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥Ðー¥·ー¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥í¥Ã¥¯¥°¥é¥¹¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥áー¥¸¥«¥éー¤Î¹õ¤Ï¡¢»§Ëà¤Î±ÑÍºÅçÄÅµÁ¹°¸ø¤¬Àï¤Î»þ¤Ë¹õ¤¤³»¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢½Ð¿Ø¤·¤¿µÏ¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¹õÀéÂå¹á¡Ê¤¯¤í¤Â¤ç¤«¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿»§Ëà¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤ÎÌÃÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¹õ¹í¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ËÜ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í´Ö¤¬Èþ¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ëÈæÎ¨¡Ö²«¶âÈæ¡×¤òÍÑ¤¤¡¢¥Ü¥È¥ë¤Î±ßÅû·ÁÉôÊ¬¤Ï¡¢¾åÉô¡Ê¥×¥ìー¥ó¡Ë¡§²¼Éô¡Ê¥«¥Ã¥È¡Ë¤ò 1¡§1.414¤ÎÈæÎ¨¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ë¡Î´»û¤Î¶âÆ²¤ä¸Þ½ÅÅãÅù¤Î·úÃÛÊª¤ËÂ¿¤¯ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¸ÅÍè¤Î¡ÖÂçÏÂÈæ¡×¤Ë¤âÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥È¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¡Ö¥Ðー¥Ë¥Ã¥·¥å¥«¥Ã¥È¡×¤ÈÌ¿Ì¾¡£Ëá¤¤Ì¤«¤ì¤¿Á¡ºÙ¤Ê¥«¥Ã¥È¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ìー¥È¡¢¥È¥ï¥¤¥¹¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¤Ç³Ú¤·¤ß¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡þ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥¯¥Æ¥ë¡§¡ÖDAIYAME Lassi¡×¡ÖVelvet Mist¡×¡ÖSilent Bark¡×
¡Ê¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー ¾®ºä½Ù»á¡Ë¢¨¾ÜºÙ¤ÏÊäÂ»ñÎÁÆâ¤ËµºÜ
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ËÜ³Ê¾ÆÃñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ÉÍÅÄ¼òÂ¤¤Ë¤·¤«¤Ä¤¯¤ì¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¡È´¶Æ°¤Î°ìÇÕ¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖËÜ³Ê¾ÆÃñ¤ò¿¿¤ÎÔ¢¼ò¤Ø¡¢¹¹¤Ë¤ÏÀ¤³¦¤Ë´§¤¿¤ë¼ò¤Ø¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢î²¿Ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ßÀÅÄ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¤ªµÒÍÍÁêÃÌ¼¼¡¡
TEL: 0996-21-5260¡ÊÊ¿Æü9:00～17:00ÅÚ¡¦Æü¡¦½ËÆü¤ò½ü¤¯¡Ë
Email: info@hamadasyuzou.co.jp
